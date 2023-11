https://ukraina.ru/20231114/1051024654.html

Более 1 млн долларов собрали игроки World of Tanks для Украины

Более 1 млн долларов собрали игроки World of Tanks для Украины - 14.11.2023 Украина.ру

Более 1 млн долларов собрали игроки World of Tanks для Украины

Зарубежная компания Wargaming, известная разработкой игр World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships, предложила пользователям донатить "на подмогу Украине" не отрываясь от видеоигр. Таким образом было собрано более одного миллиона долларов, которые якобы пойдут на закупку машин скорой помощи

2023-11-14T18:23

2023-11-14T18:23

2023-11-14T18:23

новости

украина

геймеры

сво

военная помощь

гуманитарная помощь

игра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036909766_0:315:3072:2043_1920x0_80_0_0_f1c4a861f62cc63073674ae202717a97.jpg.webp

На официальном сайте компании сообщили, что двухнедельную благотворительный сбор подошёл к концу. Игрокам предлагалось приобрести специальные наборы, деньги с которых пойдут на помощь Украине. Их стоимость оценили в 27 и 4,5 евро. Предоставит ли украинская сторона отчёт о закупке медицинских автомобилей не сообщается. Ранее пресс-служба компании Lesta Game, владеющая ММО "Мир танков", "Мир кораблей" и "Tanks Blitz", заявляла о непричастности к сборам в поддержку Украины. Там заявили, что не имеют отношения к World of Tanks. Напомним, прежде две компании были связаны. В марте 2022 года Wargaming передала российский и белорусский бизнес компании Lesta Games. Российская компания переименовала игры в "Мир танков", "Мир кораблей" и "Tanks Blitz". В апреле 2022 года компания Wargaming заявила, что больше не связана с Lesta Game.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, геймеры, сво, военная помощь, гуманитарная помощь, игра