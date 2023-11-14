Более 1 млн долларов собрали игроки World of Tanks для Украины - 14.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231114/1051024654.html
Более 1 млн долларов собрали игроки World of Tanks для Украины
Более 1 млн долларов собрали игроки World of Tanks для Украины - 14.11.2023 Украина.ру
Более 1 млн долларов собрали игроки World of Tanks для Украины
Зарубежная компания Wargaming, известная разработкой игр World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships, предложила пользователям донатить "на подмогу Украине" не отрываясь от видеоигр. Таким образом было собрано более одного миллиона долларов, которые якобы пойдут на закупку машин скорой помощи
2023-11-14T18:23
2023-11-14T18:23
новости
украина
геймеры
сво
военная помощь
гуманитарная помощь
игра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036909766_0:315:3072:2043_1920x0_80_0_0_f1c4a861f62cc63073674ae202717a97.jpg.webp
На официальном сайте компании сообщили, что двухнедельную благотворительный сбор подошёл к концу. Игрокам предлагалось приобрести специальные наборы, деньги с которых пойдут на помощь Украине. Их стоимость оценили в 27 и 4,5 евро. Предоставит ли украинская сторона отчёт о закупке медицинских автомобилей не сообщается. Ранее пресс-служба компании Lesta Game, владеющая ММО "Мир танков", "Мир кораблей" и "Tanks Blitz", заявляла о непричастности к сборам в поддержку Украины. Там заявили, что не имеют отношения к World of Tanks. Напомним, прежде две компании были связаны. В марте 2022 года Wargaming передала российский и белорусский бизнес компании Lesta Games. Российская компания переименовала игры в "Мир танков", "Мир кораблей" и "Tanks Blitz". В апреле 2022 года компания Wargaming заявила, что больше не связана с Lesta Game.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036909766_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e71ae0b5ac436e1a5ece4c9b00ecb09.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, геймеры, сво, военная помощь, гуманитарная помощь, игра
Новости, Украина, геймеры, СВО, военная помощь, гуманитарная помощь, игра

Более 1 млн долларов собрали игроки World of Tanks для Украины

18:23 14.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВоенные учения Rapid Trident-2017 в Львовской области
Военные учения Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Зарубежная компания Wargaming, известная разработкой игр World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships, предложила пользователям донатить "на подмогу Украине" не отрываясь от видеоигр. Таким образом было собрано более одного миллиона долларов, которые якобы пойдут на закупку машин скорой помощи
На официальном сайте компании сообщили, что двухнедельную благотворительный сбор подошёл к концу. Игрокам предлагалось приобрести специальные наборы, деньги с которых пойдут на помощь Украине. Их стоимость оценили в 27 и 4,5 евро.
"К акции присоединились игроки из 115 стран, которые приобрели 90 тысяч наборов. По её итогам компания Wargaming перевела 1 072 940 долларов через платформу UNITED24 на закупку машин скорой помощи класса С", – говорится в сообщении.
Предоставит ли украинская сторона отчёт о закупке медицинских автомобилей не сообщается.
Ранее пресс-служба компании Lesta Game, владеющая ММО "Мир танков", "Мир кораблей" и "Tanks Blitz", заявляла о непричастности к сборам в поддержку Украины. Там заявили, что не имеют отношения к World of Tanks.
Напомним, прежде две компании были связаны. В марте 2022 года Wargaming передала российский и белорусский бизнес компании Lesta Games. Российская компания переименовала игры в "Мир танков", "Мир кораблей" и "Tanks Blitz". В апреле 2022 года компания Wargaming заявила, что больше не связана с Lesta Game.
 
НовостиУкраинагеймерыСВОвоенная помощьгуманитарная помощьигра
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52США направят $1 млн на расследование преступлений на Украине – Госдеп
20:26Боррель не знает когда ВСУ получат F-16
20:02Националистка Фарион просит высшее руководство Украины разобраться с русскоговорящими военными
19:31ВСУ используют наёмников для расстрела дезертиров
19:07Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе
18:56Евгений Ющук: Украина может повторить путь "Посполитой" Польши, если Россия остановит СВО
18:23Более 1 млн долларов собрали игроки World of Tanks для Украины
18:00"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноября
17:58Демократы и республиканцы близки к консенсусу: Украина может ждать деньги до января 2024 года
17:56Александр Невский – князь Киевский. Днепровская столица между Северной Русью и Галицией
17:03Залужный контратакует Зеленского, когда закончится конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 14 ноября
16:44Окно возможностей закрывается. США и Украина поняли, что проигрывают России
16:37Юрий Баранчик: Россия должна забрать больше территорий, чтобы сломать "корейский" сценарий на Украине
16:29"Женщины, помогите!" Одесситы накинулись на военкомов, пытаясь спасти мужчину от мобилизации
16:20Ловушка для Трампа. Зачем глава офиса Зеленского полетел в США
16:14"Закоспеил ВСУшника": сын помощника Зеленского оказался в списке уклонистов
16:07Екатерина Заклязьминская о том, как укрепляется Китай и как Россия в этом помогает
16:05Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации
16:02На Украине Царёва подозревают в финансировании Росгвардии
15:16"Эти трое должны скинуть Зеленского": австрийские читатели подсказали решение конфликта
Лента новостейМолния