https://ukraina.ru/20231114/1051017745.html
Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации
Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации - 14.11.2023 Украина.ру
Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации
Автором законопроекта является депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, который ранее предлагал разрешить "платный" выезд мужчин за границу
2023-11-14T16:05
2023-11-14T16:05
2023-11-14T16:05
новости
рада
депутат
законопроект
регистрация
волонтеры
мобилизация
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий освободить волонтеров от мобилизации. Инициативу выдвинул депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.В обосновании своего предложения Мазурашу подчеркивает, что к нему, как одному из инициаторов создания межфракционного объединения "Поддержка волонтерского движения", постоянно обращаются избиратели, занимающиеся активно волонтерской деятельностью. Они просят разработать приправки к действующему законодательству, которые позволили бы активным волонтерам получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, уточнил Мазурашу."Это и отражено в данной законодательной инициативе, еще одной из серии "мобилизации здравого смысла"", - отметил депутат в обосновании своего законопроекта.В феврале этого года Георгий Мазурашу зарегистрировал в парламенте законопроект, который предполагает введение запрета на отправку без подготовки мобилизованных на фронт. Согласно его предложениям, минимальный срок обучения мужчин, призванных в ВСУ должен составить три месяца.Мазурашу ранее инициировал и законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу.
https://ukraina.ru/20231025/1050491904.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, рада, депутат, законопроект, регистрация, волонтеры, мобилизация
Новости, Рада, депутат, законопроект, регистрация, волонтеры, мобилизация
Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации
Автором законопроекта является депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, который ранее предлагал разрешить "платный" выезд мужчин за границу
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий освободить волонтеров от мобилизации. Инициативу выдвинул депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.
В обосновании своего предложения Мазурашу подчеркивает, что к нему, как одному из инициаторов создания межфракционного объединения "Поддержка волонтерского движения", постоянно обращаются избиратели, занимающиеся активно волонтерской деятельностью. Они просят разработать приправки к действующему законодательству, которые позволили бы активным волонтерам получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, уточнил Мазурашу.
"Это и отражено в данной законодательной инициативе, еще одной из серии "мобилизации здравого смысла"", - отметил депутат в обосновании своего законопроекта.
В феврале этого года Георгий Мазурашу зарегистрировал в парламенте законопроект, который предполагает введение запрета на отправку без подготовки мобилизованных на фронт. Согласно его предложениям, минимальный срок обучения мужчин, призванных в ВСУ должен составить три месяца.
Мазурашу ранее инициировал и законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу.