Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации - 14.11.2023 Украина.ру
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Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации
Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации - 14.11.2023 Украина.ру
Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации
Автором законопроекта является депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, который ранее предлагал разрешить "платный" выезд мужчин за границу
2023-11-14T16:05
2023-11-14T16:05
новости
рада
депутат
законопроект
регистрация
волонтеры
мобилизация
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий освободить волонтеров от мобилизации. Инициативу выдвинул депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.В обосновании своего предложения Мазурашу подчеркивает, что к нему, как одному из инициаторов создания межфракционного объединения "Поддержка волонтерского движения", постоянно обращаются избиратели, занимающиеся активно волонтерской деятельностью. Они просят разработать приправки к действующему законодательству, которые позволили бы активным волонтерам получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, уточнил Мазурашу."Это и отражено в данной законодательной инициативе, еще одной из серии "мобилизации здравого смысла"", - отметил депутат в обосновании своего законопроекта.В феврале этого года Георгий Мазурашу зарегистрировал в парламенте законопроект, который предполагает введение запрета на отправку без подготовки мобилизованных на фронт. Согласно его предложениям, минимальный срок обучения мужчин, призванных в ВСУ должен составить три месяца.Мазурашу ранее инициировал и законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу.
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новости, рада, депутат, законопроект, регистрация, волонтеры, мобилизация
Новости, Рада, депутат, законопроект, регистрация, волонтеры, мобилизация

Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации

16:05 14.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление В. Зеленского на заседании Рады
Выступление В. Зеленского на заседании Рады - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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Автором законопроекта является депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, который ранее предлагал разрешить "платный" выезд мужчин за границу
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий освободить волонтеров от мобилизации. Инициативу выдвинул депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.
В обосновании своего предложения Мазурашу подчеркивает, что к нему, как одному из инициаторов создания межфракционного объединения "Поддержка волонтерского движения", постоянно обращаются избиратели, занимающиеся активно волонтерской деятельностью. Они просят разработать приправки к действующему законодательству, которые позволили бы активным волонтерам получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, уточнил Мазурашу.
"Это и отражено в данной законодательной инициативе, еще одной из серии "мобилизации здравого смысла"", - отметил депутат в обосновании своего законопроекта.
В феврале этого года Георгий Мазурашу зарегистрировал в парламенте законопроект, который предполагает введение запрета на отправку без подготовки мобилизованных на фронт. Согласно его предложениям, минимальный срок обучения мужчин, призванных в ВСУ должен составить три месяца.
Мазурашу ранее инициировал и законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу.
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 23:17
Откуп от мобилизации: на Украине придумали как заработать на уклонистахВ Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Украинцев наконец смогут выпустить из страны, если они пожертвуют деньги на армию. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
 
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