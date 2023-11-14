https://ukraina.ru/20231114/1051017745.html

Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации

Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации - 14.11.2023 Украина.ру

Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации

Автором законопроекта является депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу, который ранее предлагал разрешить "платный" выезд мужчин за границу

2023-11-14T16:05

2023-11-14T16:05

2023-11-14T16:05

новости

рада

депутат

законопроект

регистрация

волонтеры

мобилизация

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий освободить волонтеров от мобилизации. Инициативу выдвинул депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.В обосновании своего предложения Мазурашу подчеркивает, что к нему, как одному из инициаторов создания межфракционного объединения "Поддержка волонтерского движения", постоянно обращаются избиратели, занимающиеся активно волонтерской деятельностью. Они просят разработать приправки к действующему законодательству, которые позволили бы активным волонтерам получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, уточнил Мазурашу."Это и отражено в данной законодательной инициативе, еще одной из серии "мобилизации здравого смысла"", - отметил депутат в обосновании своего законопроекта.В феврале этого года Георгий Мазурашу зарегистрировал в парламенте законопроект, который предполагает введение запрета на отправку без подготовки мобилизованных на фронт. Согласно его предложениям, минимальный срок обучения мужчин, призванных в ВСУ должен составить три месяца.Мазурашу ранее инициировал и законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу.

https://ukraina.ru/20231025/1050491904.html

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новости, рада, депутат, законопроект, регистрация, волонтеры, мобилизация