На Украине Царёва подозревают в финансировании Росгвардии - 14.11.2023 Украина.ру
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На Украине Царёва подозревают в финансировании Росгвардии
На Украине Царёва подозревают в финансировании Росгвардии - 14.11.2023 Украина.ру
На Украине Царёва подозревают в финансировании Росгвардии
Бывшего депутата Верховной Рады Олега Царёва на Украине подозревают в финансировании Росгвардии. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины
2023-11-14T16:02
2023-11-14T16:02
новости
украина
прокуратура
генеральная прокуратура украины
олег царев
подозрение
росгвардия
финансирование
крым
ялта
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По данным украинских следователей, бывший член "Партии регионов" выехал в Россию в 2014 году.Царёв имел недвижимость и ряд предприятий в Крыму до 2014 года, пишет ведомство. После того, как Крым воссоединился с Россией Царёв зарегистрировал их согласно российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охранных мер.Ранее ему было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене.В ночь с 26 на 27 октября на экс-нардепа Царёва было совершено покушение около его дома в Ялте. В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады. Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который координировал покушение на политика. Им оказался 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении.Задержанный дал признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Также это подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения."В феврале я устроился работать в санаторий им. Кирова, где и проживал политик, чтобы иметь полноценный доступ к информации о его передвижениями. Собранные данные передавал в СБУ", – рассказал подозреваемый.Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, прокуратура, генеральная прокуратура украины, олег царев, подозрение, росгвардия, финансирование, крым, ялта
Новости, Украина, Прокуратура, Генеральная прокуратура Украины, Олег Царев, подозрение, Росгвардия, финансирование, Крым, Ялта

На Украине Царёва подозревают в финансировании Росгвардии

16:02 14.11.2023
 
© Владимир ТрефиловОлег Царёв
Олег Царёв
© Владимир Трефилов
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Бывшего депутата Верховной Рады Олега Царёва на Украине подозревают в финансировании Росгвардии. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины
По данным украинских следователей, бывший член "Партии регионов" выехал в Россию в 2014 году.
Царёв имел недвижимость и ряд предприятий в Крыму до 2014 года, пишет ведомство. После того, как Крым воссоединился с Россией Царёв зарегистрировал их согласно российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охранных мер.
"Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в г. Ялта. Они переведены на счета "Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее ему было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене.
В ночь с 26 на 27 октября на экс-нардепа Царёва было совершено покушение около его дома в Ялте. В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады.
Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".
Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который координировал покушение на политика. Им оказался 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении.
Задержанный дал признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Также это подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения.
"В феврале я устроился работать в санаторий им. Кирова, где и проживал политик, чтобы иметь полноценный доступ к информации о его передвижениями. Собранные данные передавал в СБУ", – рассказал подозреваемый.
Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
27 октября, 16:09
Кто стоит за покушением на Олега Царёва. Мнения экспертовНа бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершили покушение, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
 
НовостиУкраинаПрокуратураГенеральная прокуратура УкраиныОлег ЦаревподозрениеРосгвардияфинансированиеКрымЯлта
 
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