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На Украине Царёва подозревают в финансировании Росгвардии
На Украине Царёва подозревают в финансировании Росгвардии - 14.11.2023 Украина.ру
На Украине Царёва подозревают в финансировании Росгвардии
Бывшего депутата Верховной Рады Олега Царёва на Украине подозревают в финансировании Росгвардии. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины
2023-11-14T16:02
2023-11-14T16:02
2023-11-14T16:02
новости
украина
прокуратура
генеральная прокуратура украины
олег царев
подозрение
росгвардия
финансирование
крым
ялта
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По данным украинских следователей, бывший член "Партии регионов" выехал в Россию в 2014 году.Царёв имел недвижимость и ряд предприятий в Крыму до 2014 года, пишет ведомство. После того, как Крым воссоединился с Россией Царёв зарегистрировал их согласно российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охранных мер.Ранее ему было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене.В ночь с 26 на 27 октября на экс-нардепа Царёва было совершено покушение около его дома в Ялте. В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады. Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который координировал покушение на политика. Им оказался 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении.Задержанный дал признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Также это подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения."В феврале я устроился работать в санаторий им. Кирова, где и проживал политик, чтобы иметь полноценный доступ к информации о его передвижениями. Собранные данные передавал в СБУ", – рассказал подозреваемый.Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
https://ukraina.ru/20231027/1050551076.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, прокуратура, генеральная прокуратура украины, олег царев, подозрение, росгвардия, финансирование, крым, ялта
Новости, Украина, Прокуратура, Генеральная прокуратура Украины, Олег Царев, подозрение, Росгвардия, финансирование, Крым, Ялта
На Украине Царёва подозревают в финансировании Росгвардии
Бывшего депутата Верховной Рады Олега Царёва на Украине подозревают в финансировании Росгвардии. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины
По данным украинских следователей, бывший член "Партии регионов" выехал в Россию в 2014 году.
Царёв имел недвижимость и ряд предприятий в Крыму до 2014 года, пишет ведомство. После того, как Крым воссоединился с Россией Царёв зарегистрировал их согласно российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охранных мер.
"Установлены факты денежных переводов за охрану принадлежащих ему музея-усадьбы и санатория в г. Ялта. Они переведены на счета "Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее ему было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене.
В ночь с 26 на 27 октября на экс-нардепа Царёва было совершено покушение около его дома в Ялте. В тот же день Служба безопасности Украины признала свою причастность к покушению на бывшего депутата Верховной Рады.
Она организовала так называемую "спецоперацию СБУ" по ликвидации "коллаборанта, сотрудничающего с РФ". Царёв считался для украинских спецслужб "абсолютно законной целью".
Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который координировал покушение на политика. Им оказался 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении.
Задержанный дал признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Также это подтверждается показаниями свидетелей и камерами видеонаблюдения.
"В феврале я устроился работать в санаторий им. Кирова, где и проживал политик, чтобы иметь полноценный доступ к информации о его передвижениями. Собранные данные передавал в СБУ", – рассказал подозреваемый.
Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.