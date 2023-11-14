https://ukraina.ru/20231114/1051014472.html

Молдавия и Украина. Игры с историей убивают

Молдавия и Украина. Игры с историей убивают - 14.11.2023 Украина.ру

Молдавия и Украина. Игры с историей убивают

Этот опыт хорошо известен на примере Украины – сочиняя историю про вековечную борьбу украинского народа против "российских оккупантов", рано или поздно придёшь к необходимости реализации этой идеи на практике

2023-11-14T15:09

2023-11-14T15:09

2023-11-14T16:58

эксклюзив

молдавия

румыния

санду

война

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"Оккупанты" не соглашаются оккупировать? Заставим! Начнём гражданскую войну, будем вступать в НАТО и восстанавливать ядерный статус…Подобные же процессы происходят в соседней Молдавии. Там, правда, тяжело найти примеры победоносных войн против "российских захватчиков", но главное – мотивация!12 ноября в селе Извоаре Оргеевского района освящён памятник румынским героям, павшим во Второй мировой войне.Румынским героям? Румынским героям! "Герои" эти были союзниками гитлеровской Германии с 1941 по 1944 год. С разрешения Адольфа Гитлера маршал Ион Антонеску строил Великую Румынию из российской Бессарабии (Молдавия и часть Южной Украины, включая Одессу). Румыны своим союзникам больше вреда принесли чем пользы. Например, во время сталинградского сражения советские полководцы нанесли удары по флангам, прикрытым румынами и итальянцами. Уж не знаем, как потом кондуктор и дуче оправдывались перед фюрером…Что там говорят инициаторы установки памятника?Председатель Ассоциации ветеранов войны Тирас-Тигина 1992 года Анатолий Караман: "этот памятник установлен и освящен в память о румынских воинах, которые в 1941 году по приказу маршала Антонеску переправились через Прут, чтобы сохранить принадлежавшую нам на протяжении тысячелетий родовую линию румынского народа и нации, оккупированной Российской империей".Ну, а чего встал – дальше должно быть что-то вроде "тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире" (это из украинского акта о независимости от 30 июня 1941 года). Чего стесняться-то?Стесняются. Вот отставной полковник Михай-Штефан Фокша считает Гитлера преступником, потому что тот осмелился договариваться о чём-то со Сталиным… О том, что тот же Гитлер разрешил оккупацию Молдавии позже, он почему-то не упоминает.В акции принимала участие Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, представители которой освятили памятник и отметили, что "важно помнить тех, кто хотел, чтобы этот клочок земли был в единстве с митрополией Румынии".Бессарабская митрополия ведёт активную кампанию против РПЦ:- в июле она выпустила официальное заявление, в котором Молдавская Православная церковь названа "оккупационной структурой Московского Патриархата";- Румынская церковь требует от Кишинёва передать ей во владение здания духовной академии и Национальной библиотеки (непонятно на каком основании – это здания, построенные при Российской империи, а в библиотеке хранятся рукописи на молдавском языке, существование которого в Румынии отрицается);- президент Майя Санду обвиняет Молдавскую церковь в ведении "российской пропаганды";- Бессарабская митрополия перетаскивает к себе (в основном – путём подкупа) священников, вмести с приходами.16 ноября митрополит Молдавский Владимир собирает совещание на тему выхода из подчинения патриарху Московскому и перехода в Румынскую православную церковь. Напомним, что ПЦУ была создана в декабре 2018 года, а уже через два с небольшим года началась "российская агрессия". Случайность?Оторвавшись от темы памятника, напомним, что "Молдовагаз" провела собственный аудит задолженности перед "Газпромом" и обнаружил, что она составляет не $709 млн, как утверждает российская компания, а всего $8,6 млн. Российская сторона считает, что аудит не был независимым. Но сумма такая, за которую стоит побороться…Однако, пространство для диалога сокращается. Президент Майя Санду: "у нас был конструктивный подход к отношениям с Российской Федерацией, о чем мы говорили еще с 2021 года. Наша позиция была основана на интересах наших граждан, о которых мы заботимся. Из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения с Россией". Она, кстати, считает, что ответственность за долги Молдавии перед "Газпромом" несёт "Газпром". Потому что он является акционером компании, которая покупала газ для Молдавии...В то же время, Молдавия оказалась в числе получателей военной помощи от Франции. 10 ноября в Кишинёве приземлился самолёт ВВС Франции, доставивший военное снаряжение, средства материально-технического обеспечения, лёгкое пехотное вооружение и боеприпасы.Неожиданно, согласитесь – все силы брошены на поддержку Украины, ну, в крайнем случае, Израиля, а тут вдруг французы начинают оказывать военную помощь Молдавии. Нет, Молдавия – самая бедная стран Европы после Украины, и ей помощь лишней не будет, однако напрашивается мысль, что если бы не было каких-то планов, то помощь могла бы и подождать.На месте Залужного мы бы обратили внимание на два момента:Во-первых, у Санду стоило бы поинтересоваться, чей Измаил. Подозреваем, там не всё однозначно.Во-вторых, не надо ставить молдавские части на фланги. Плохая примета.

https://ukraina.ru/20231025/1050469449.html

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эксклюзив, молдавия, румыния, санду, война