https://ukraina.ru/20231114/1051009325.html
Темная сторона Евросоюза. Как Прибалтийские государства расправляются с инакомыслящими
Темная сторона Евросоюза. Как Прибалтийские государства расправляются с инакомыслящими - 14.11.2023 Украина.ру
Темная сторона Евросоюза. Как Прибалтийские государства расправляются с инакомыслящими
Украина затмила собой происходящее в Прибалтике, но от этого совершенно дикие для XXI века события там происходить не перестали. Уголовные дела, лишение гражданства, депортация за выражение взглядов и мнений, которые не соответствуют официальной позиции властей этих стран, превратились в обычное дело.
2023-11-14T13:04
2023-11-14T13:04
2023-11-14T13:06
страны балтии
литва
права человека
репрессии
евросоюз
россия
мнения
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Так сложилось исторически, что понятия Евросоюз и права человека в обыденном сознании часто составляют один ассоциативный ряд. Дыма без огня не бывает, поэтому отчасти это правда — именно на территории ЕС сегодня находятся крупнейшие мировые правозащитные организации. Их справедливо критикуют за двойные стандарты, но, тем не менее, в тяжелые моменты обращаются именно к ним, поскольку ничего другого пока просто нет.Однако, в Евросоюзе находятся три страны, для которых правозащитные стандарты почему-то не существуют даже на бумаге, а брюссельское руководство в их отношении ведет себя так, будто никаких обязательств при вступлении в организацию они на себя вовсе и не брали. Речь, конечно, о Литве, Латвии и Эстонии.Украина затмила собой происходящее в Прибалтике, но от этого совершенно дикие для XXI века события там происходить не перестали. В связи с последними новостями, хочется поговорить о Литве.Вильнюсские власти начали процесс лишения гражданства российской балерины и актрисы Илзе Лиепы за "дискредитацию государства". Сейчас "компетентные ведомства" по запросу департамента миграции оценивают ее высказывания о конфликте на Украине на предмет угрозы безопасности Литвы. По местному закону о гражданстве, приобретенного гражданства можно лишить в случае, если лицо своими действиями представляет угрозу безопасности страны, публично поддерживает государство, которое угрожает интересам Литвы или другой страны ЕС и их союзников. Дочь легендарного Мариса Лиепы Илзе Лиепа получила литовское гражданство в 2000 году, поскольку танцевала с литовцем Пятрасом Скирмантасом. А в прошлом году она публично поблагодарила российскую армию за то, что "нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями", сказала, что доверяет Путину, пожалела Украину, в городах которой она часто выступала, и пристыдила страны Балтии за снос советских памятников.Предположим, литовское законодательство считает, что Россия угрожает безопасности Литвы, хоть это и явная глупость — никто так не опасен сегодня для Литвы, как сама Литва, творящая правовой беспредел. Но предположим. Тем не менее, Лиепа произвела оценочные суждения, выразила личное мнение, никого ни к чему не призывая и не агитируя. Такие действия защищены национальной Конституцией, Европейской конвенцией о защите прав человека и Хартией Европейского союза об Основных правах. Эти правовые акты имеют большую силу, чем закон о гражданстве — что бы не говорилось в законе, за взгляды и мнения привлекать к ответственности человека нельзя.Но, к сожалению, скорее всего привлекут, поскольку в сентябре на идентичных основания президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, в соответствии с которым была лишена литовского гражданства фигуристка Маргарита Дробязко. Дробязко замужем за литовцем, получила гражданство в 1993 году, неоднократно становилась чемпионкой Литвы и представляла страну на международных соревнованиях. В августе 2022 ее (вместе с мужем) исключили из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедиминаса 5-й степени, а теперь лишили и гражданства. Основание — Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря президента РФ, против которой ЕС ввел персональные санкции, и участвует в ее шоу по фигурному катанию.Преследования тех, кто поддерживает отношения с людьми, против которых ввели персональные санкции, — визитная карточка стран Балтии. Так в Латвии судят 14 русскоязычных журналистов за то, что они писали статьи для издания "Спутник Латвия", которое входит в холдинг "Россия Сегодня", директором которого является подсканкционный Дмитрий Киселев. Когда санкции ввели против "Россия Сегодня", указанные журналисты были вынуждены перестать сотрудничать с изданием, поэтому их преследуют именно из-за персональных санкций против Киселева, что юридически просто невозможно. А по факту происходит.Но сегодня мы фокусируемся на Литве. Лишение литовского гражданства за взгляды и мнения — самое травоядное, что происходит в этой стране.Летом 2021 года политика и публициста Альгирдаса Палецкиса, который находился под стражей с 2018 года, приговорили к шести годам лишения свободы за интервью 2010 года, в котором он заявил, что кровопролитие у Вильнюсской телебашни января 1991 года было спровоцировано местными праворадикалами, а не советскими войсками — "свои стреляли в своих". Сначала против Палецкиса завели дело об "отрицании советской оккупации", затем его оправдали, потом наложили штраф, но в итоге завели дело о шпионаже в пользу РФ, поскольку он якобы собирал сведения о судьях, которые осудили советских солдат за преступление 1991 года, которое они не совершали.Поскольку Палецкису осталось сидеть совсем немного, 10 октября этого года ему выкатили новое обвинение сразу по двум статьям (клевета и возбуждение вражды по национальному и иному признаку) за старую ютуб-трасляцию, где Палецкис зачитал из литовской Википедии, что нынешний председатель комитета по безопасности и обороне литовского Сейма Лауринас Кашчюнас был заместителем главы Партии национал-демократов Литвы, который после 1996 года руководил Национал-социалистическим союзом литовцев.Несмотря на то, что приговора по новому обвинению еще нет и в помине, Палецкису отменили "безконвойный" тюремный режим и лишили возможности получить трехдневный отпуск из тюрьмы.В 2021 году суд признал виновными в шпионаже в пользу России и приговорил к четырем годам заключения директора Балтийской молодежной ассоциации "Ювенюс", организатора "Бессмертного полка" в Клайпеде Алексея Грейчуса. Летом 2022 года его отправили в тюрьму несмотря на открывшийся диагноз — рак крови.Алексей является внуком Йонаса и Марийоны Грейчус, получивших от израильского института "Яд Вашем" звание Праведников народов мира за спасение еврея во время Холокоста. В Литве он занимался сохранением советских военных памятников, издавал книги о войне в издательстве, принимал участие во многих мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне в России и Литве. Согласно приговору, все эти мероприятия он проводил в интересах российских спецслужб.В ближайшее время судить собираются руководителя запрещенного в Литве Международного форума добрососедства (за добрососедские отношения с Россией) Эрику Швенченене за то, что она ездила в Минск и Москву и с положительными коннотациями показывала Белорусскую АЭС, БелАЗ и Красную площадь. Этим она якобы формировала пророссийское мнение у литовцев и наносила ущерб литовского государству. Второе обвинение Эрики связано с делом Палецкиса — она вместе с другими участниками Международного форума добрососедства Казимерасом Юрайтисом и историком Валерием Ивановым публично усомнилась в официальной трактовке событий января 1991 года у телебашни в Вильнюсе. С Эрикой живут двое детей, младшая из которых — инвалид детства, двум ее старшим детям власти разрушили бизнес из-за ее политической позиции, адвокату нужно платить, а на работу ее не берут по той же самой причине.Семидесятипятилетнего историка Валерия Иванова, проходящего со Швенченене по одному делу, высылают из Литвы — у него нет гражданства, только постоянный вид на жительства.Все эти дикие примеры показывают одно — институт прав человека никогда не работает сам по себе и одни лишь апелляции к нему не могут дать искомого результата. Соблюдать свои права можно заставить только силой. Не обязательно прямой силой оружия, существует экономическая сила, дипломатическая сила, идеологическая сила (когда с тобой считаются, потому что верят в твою прогрессивность и в то, что именно ты ведешь человечество к лучшей жизни). Вряд ли страны Балтии, как и любые другие страны, можно заставить выполнять нормы международного правозащитного законодательства только заявлениями в СМИ. Хотя и недооценивать такие заявления, если они делаются в рамках комплекса иных мер, не стоит.
https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html
https://ukraina.ru/20230915/1049450458.html
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Павел Волков
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp
страны балтии, литва, права человека, репрессии, евросоюз, россия, мнения
Темная сторона Евросоюза. Как Прибалтийские государства расправляются с инакомыслящими
13:04 14.11.2023 (обновлено: 13:06 14.11.2023)
Украина затмила собой происходящее в Прибалтике, но от этого совершенно дикие для XXI века события там происходить не перестали. Уголовные дела, лишение гражданства, депортация за выражение взглядов и мнений, которые не соответствуют официальной позиции властей этих стран, превратились в обычное дело.
Так сложилось исторически, что понятия Евросоюз и права человека в обыденном сознании часто составляют один ассоциативный ряд. Дыма без огня не бывает, поэтому отчасти это правда — именно на территории ЕС сегодня находятся крупнейшие мировые правозащитные организации. Их справедливо критикуют за двойные стандарты, но, тем не менее, в тяжелые моменты обращаются именно к ним, поскольку ничего другого пока просто нет.
Однако, в Евросоюзе находятся три страны, для которых правозащитные стандарты почему-то не существуют даже на бумаге, а брюссельское руководство в их отношении ведет себя так, будто никаких обязательств при вступлении в организацию они на себя вовсе и не брали. Речь, конечно, о Литве, Латвии и Эстонии.
Украина затмила собой происходящее в Прибалтике, но от этого совершенно дикие для XXI века события там происходить не перестали. В связи с последними новостями, хочется поговорить о Литве.
Вильнюсские власти начали процесс лишения гражданства российской балерины и актрисы Илзе Лиепы за "дискредитацию государства".
Сейчас "компетентные ведомства" по запросу департамента миграции оценивают ее высказывания о конфликте на Украине на предмет угрозы безопасности Литвы. По местному закону о гражданстве, приобретенного гражданства можно лишить в случае, если лицо своими действиями представляет угрозу безопасности страны, публично поддерживает государство, которое угрожает интересам Литвы или другой страны ЕС и их союзников.
Дочь легендарного Мариса Лиепы Илзе Лиепа получила литовское гражданство в 2000 году, поскольку танцевала с литовцем Пятрасом Скирмантасом. А в прошлом году она публично поблагодарила российскую армию за то, что "нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями", сказала, что доверяет Путину, пожалела Украину, в городах которой она часто выступала, и пристыдила страны Балтии за снос советских памятников.
Предположим, литовское законодательство считает, что Россия угрожает безопасности Литвы, хоть это и явная глупость — никто так не опасен сегодня для Литвы, как сама Литва, творящая правовой беспредел. Но предположим. Тем не менее, Лиепа произвела оценочные суждения, выразила личное мнение, никого ни к чему не призывая и не агитируя. Такие действия защищены национальной Конституцией, Европейской конвенцией о защите прав человека и Хартией Европейского союза об Основных правах. Эти правовые акты имеют большую силу, чем закон о гражданстве — что бы не говорилось в законе, за взгляды и мнения привлекать к ответственности человека нельзя.
Но, к сожалению, скорее всего привлекут, поскольку в сентябре на идентичных основания президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, в соответствии с которым была лишена литовского гражданства фигуристка Маргарита Дробязко. Дробязко замужем за литовцем, получила гражданство в 1993 году, неоднократно становилась чемпионкой Литвы и представляла страну на международных соревнованиях.
В августе 2022 ее (вместе с мужем) исключили из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедиминаса 5-й степени, а теперь лишили и гражданства. Основание — Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря президента РФ, против которой ЕС ввел персональные санкции, и участвует в ее шоу по фигурному катанию.
Преследования тех, кто поддерживает отношения с людьми, против которых ввели персональные санкции, — визитная карточка стран Балтии. Так в Латвии судят 14 русскоязычных журналистов за то, что они писали статьи для издания "Спутник Латвия", которое входит в холдинг "Россия Сегодня", директором которого является подсканкционный Дмитрий Киселев. Когда санкции ввели против "Россия Сегодня", указанные журналисты были вынуждены перестать сотрудничать с изданием, поэтому их преследуют именно из-за персональных санкций против Киселева, что юридически просто невозможно. А по факту происходит.
Но сегодня мы фокусируемся на Литве. Лишение литовского гражданства за взгляды и мнения — самое травоядное, что происходит в этой стране.
Летом 2021 года политика и публициста Альгирдаса Палецкиса, который находился под стражей с 2018 года, приговорили к шести годам лишения свободы за интервью 2010 года, в котором он заявил, что кровопролитие у Вильнюсской телебашни января 1991 года было спровоцировано местными праворадикалами, а не советскими войсками — "свои стреляли в своих". Сначала против Палецкиса завели дело об "отрицании советской оккупации", затем его оправдали, потом наложили штраф, но в итоге завели дело о шпионаже в пользу РФ, поскольку он якобы собирал сведения о судьях, которые осудили советских солдат за преступление 1991 года, которое они не совершали.
Поскольку Палецкису осталось сидеть совсем немного, 10 октября этого года ему выкатили новое обвинение сразу по двум статьям (клевета и возбуждение вражды по национальному и иному признаку) за старую ютуб-трасляцию, где Палецкис зачитал из литовской Википедии, что нынешний председатель комитета по безопасности и обороне литовского Сейма Лауринас Кашчюнас был заместителем главы Партии национал-демократов Литвы, который после 1996 года руководил Национал-социалистическим союзом литовцев.
Несмотря на то, что приговора по новому обвинению еще нет и в помине, Палецкису отменили "безконвойный" тюремный режим и лишили возможности получить трехдневный отпуск из тюрьмы.
В 2021 году суд признал виновными в шпионаже в пользу России и приговорил к четырем годам заключения директора Балтийской молодежной ассоциации "Ювенюс", организатора "Бессмертного полка" в Клайпеде Алексея Грейчуса. Летом 2022 года его отправили в тюрьму несмотря на открывшийся диагноз — рак крови.
Алексей является внуком Йонаса и Марийоны Грейчус, получивших от израильского института "Яд Вашем" звание Праведников народов мира за спасение еврея во время Холокоста. В Литве он занимался сохранением советских военных памятников, издавал книги о войне в издательстве, принимал участие во многих мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне в России и Литве. Согласно приговору, все эти мероприятия он проводил в интересах российских спецслужб.
В ближайшее время судить собираются руководителя запрещенного в Литве Международного форума добрососедства (за добрососедские отношения с Россией) Эрику Швенченене за то, что она ездила в Минск и Москву и с положительными коннотациями показывала Белорусскую АЭС, БелАЗ и Красную площадь. Этим она якобы формировала пророссийское мнение у литовцев и наносила ущерб литовского государству.
Второе обвинение Эрики связано с делом Палецкиса — она вместе с другими участниками Международного форума добрососедства Казимерасом Юрайтисом и историком Валерием Ивановым публично усомнилась в официальной трактовке событий января 1991 года у телебашни в Вильнюсе. С Эрикой живут двое детей, младшая из которых — инвалид детства, двум ее старшим детям власти разрушили бизнес из-за ее политической позиции, адвокату нужно платить, а на работу ее не берут по той же самой причине.
Семидесятипятилетнего историка Валерия Иванова, проходящего со Швенченене по одному делу, высылают из Литвы — у него нет гражданства, только постоянный вид на жительства.
Все эти дикие примеры показывают одно — институт прав человека никогда не работает сам по себе и одни лишь апелляции к нему не могут дать искомого результата. Соблюдать свои права можно заставить только силой. Не обязательно прямой силой оружия, существует экономическая сила, дипломатическая сила, идеологическая сила (когда с тобой считаются, потому что верят в твою прогрессивность и в то, что именно ты ведешь человечество к лучшей жизни).
Вряд ли страны Балтии, как и любые другие страны, можно заставить выполнять нормы международного правозащитного законодательства только заявлениями в СМИ. Хотя и недооценивать такие заявления, если они делаются в рамках комплекса иных мер, не стоит.