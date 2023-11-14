https://ukraina.ru/20231114/1051009325.html

Темная сторона Евросоюза. Как Прибалтийские государства расправляются с инакомыслящими

Темная сторона Евросоюза. Как Прибалтийские государства расправляются с инакомыслящими - 14.11.2023 Украина.ру

Темная сторона Евросоюза. Как Прибалтийские государства расправляются с инакомыслящими

Украина затмила собой происходящее в Прибалтике, но от этого совершенно дикие для XXI века события там происходить не перестали. Уголовные дела, лишение гражданства, депортация за выражение взглядов и мнений, которые не соответствуют официальной позиции властей этих стран, превратились в обычное дело.

2023-11-14T13:04

2023-11-14T13:04

2023-11-14T13:06

страны балтии

литва

права человека

репрессии

евросоюз

россия

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051010117_0:199:3071:1927_1920x0_80_0_0_68c65aa47eefbf1697fc2283a0cd1e15.jpg.webp

Так сложилось исторически, что понятия Евросоюз и права человека в обыденном сознании часто составляют один ассоциативный ряд. Дыма без огня не бывает, поэтому отчасти это правда — именно на территории ЕС сегодня находятся крупнейшие мировые правозащитные организации. Их справедливо критикуют за двойные стандарты, но, тем не менее, в тяжелые моменты обращаются именно к ним, поскольку ничего другого пока просто нет.Однако, в Евросоюзе находятся три страны, для которых правозащитные стандарты почему-то не существуют даже на бумаге, а брюссельское руководство в их отношении ведет себя так, будто никаких обязательств при вступлении в организацию они на себя вовсе и не брали. Речь, конечно, о Литве, Латвии и Эстонии.Украина затмила собой происходящее в Прибалтике, но от этого совершенно дикие для XXI века события там происходить не перестали. В связи с последними новостями, хочется поговорить о Литве.Вильнюсские власти начали процесс лишения гражданства российской балерины и актрисы Илзе Лиепы за "дискредитацию государства". Сейчас "компетентные ведомства" по запросу департамента миграции оценивают ее высказывания о конфликте на Украине на предмет угрозы безопасности Литвы. По местному закону о гражданстве, приобретенного гражданства можно лишить в случае, если лицо своими действиями представляет угрозу безопасности страны, публично поддерживает государство, которое угрожает интересам Литвы или другой страны ЕС и их союзников. Дочь легендарного Мариса Лиепы Илзе Лиепа получила литовское гражданство в 2000 году, поскольку танцевала с литовцем Пятрасом Скирмантасом. А в прошлом году она публично поблагодарила российскую армию за то, что "нам позволяют до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями", сказала, что доверяет Путину, пожалела Украину, в городах которой она часто выступала, и пристыдила страны Балтии за снос советских памятников.Предположим, литовское законодательство считает, что Россия угрожает безопасности Литвы, хоть это и явная глупость — никто так не опасен сегодня для Литвы, как сама Литва, творящая правовой беспредел. Но предположим. Тем не менее, Лиепа произвела оценочные суждения, выразила личное мнение, никого ни к чему не призывая и не агитируя. Такие действия защищены национальной Конституцией, Европейской конвенцией о защите прав человека и Хартией Европейского союза об Основных правах. Эти правовые акты имеют большую силу, чем закон о гражданстве — что бы не говорилось в законе, за взгляды и мнения привлекать к ответственности человека нельзя.Но, к сожалению, скорее всего привлекут, поскольку в сентябре на идентичных основания президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ, в соответствии с которым была лишена литовского гражданства фигуристка Маргарита Дробязко. Дробязко замужем за литовцем, получила гражданство в 1993 году, неоднократно становилась чемпионкой Литвы и представляла страну на международных соревнованиях. В августе 2022 ее (вместе с мужем) исключили из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедиминаса 5-й степени, а теперь лишили и гражданства. Основание — Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой пресс-секретаря президента РФ, против которой ЕС ввел персональные санкции, и участвует в ее шоу по фигурному катанию.Преследования тех, кто поддерживает отношения с людьми, против которых ввели персональные санкции, — визитная карточка стран Балтии. Так в Латвии судят 14 русскоязычных журналистов за то, что они писали статьи для издания "Спутник Латвия", которое входит в холдинг "Россия Сегодня", директором которого является подсканкционный Дмитрий Киселев. Когда санкции ввели против "Россия Сегодня", указанные журналисты были вынуждены перестать сотрудничать с изданием, поэтому их преследуют именно из-за персональных санкций против Киселева, что юридически просто невозможно. А по факту происходит.Но сегодня мы фокусируемся на Литве. Лишение литовского гражданства за взгляды и мнения — самое травоядное, что происходит в этой стране.Летом 2021 года политика и публициста Альгирдаса Палецкиса, который находился под стражей с 2018 года, приговорили к шести годам лишения свободы за интервью 2010 года, в котором он заявил, что кровопролитие у Вильнюсской телебашни января 1991 года было спровоцировано местными праворадикалами, а не советскими войсками — "свои стреляли в своих". Сначала против Палецкиса завели дело об "отрицании советской оккупации", затем его оправдали, потом наложили штраф, но в итоге завели дело о шпионаже в пользу РФ, поскольку он якобы собирал сведения о судьях, которые осудили советских солдат за преступление 1991 года, которое они не совершали.Поскольку Палецкису осталось сидеть совсем немного, 10 октября этого года ему выкатили новое обвинение сразу по двум статьям (клевета и возбуждение вражды по национальному и иному признаку) за старую ютуб-трасляцию, где Палецкис зачитал из литовской Википедии, что нынешний председатель комитета по безопасности и обороне литовского Сейма Лауринас Кашчюнас был заместителем главы Партии национал-демократов Литвы, который после 1996 года руководил Национал-социалистическим союзом литовцев.Несмотря на то, что приговора по новому обвинению еще нет и в помине, Палецкису отменили "безконвойный" тюремный режим и лишили возможности получить трехдневный отпуск из тюрьмы.В 2021 году суд признал виновными в шпионаже в пользу России и приговорил к четырем годам заключения директора Балтийской молодежной ассоциации "Ювенюс", организатора "Бессмертного полка" в Клайпеде Алексея Грейчуса. Летом 2022 года его отправили в тюрьму несмотря на открывшийся диагноз — рак крови.Алексей является внуком Йонаса и Марийоны Грейчус, получивших от израильского института "Яд Вашем" звание Праведников народов мира за спасение еврея во время Холокоста. В Литве он занимался сохранением советских военных памятников, издавал книги о войне в издательстве, принимал участие во многих мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне в России и Литве. Согласно приговору, все эти мероприятия он проводил в интересах российских спецслужб.В ближайшее время судить собираются руководителя запрещенного в Литве Международного форума добрососедства (за добрососедские отношения с Россией) Эрику Швенченене за то, что она ездила в Минск и Москву и с положительными коннотациями показывала Белорусскую АЭС, БелАЗ и Красную площадь. Этим она якобы формировала пророссийское мнение у литовцев и наносила ущерб литовского государству. Второе обвинение Эрики связано с делом Палецкиса — она вместе с другими участниками Международного форума добрососедства Казимерасом Юрайтисом и историком Валерием Ивановым публично усомнилась в официальной трактовке событий января 1991 года у телебашни в Вильнюсе. С Эрикой живут двое детей, младшая из которых — инвалид детства, двум ее старшим детям власти разрушили бизнес из-за ее политической позиции, адвокату нужно платить, а на работу ее не берут по той же самой причине.Семидесятипятилетнего историка Валерия Иванова, проходящего со Швенченене по одному делу, высылают из Литвы — у него нет гражданства, только постоянный вид на жительства.Все эти дикие примеры показывают одно — институт прав человека никогда не работает сам по себе и одни лишь апелляции к нему не могут дать искомого результата. Соблюдать свои права можно заставить только силой. Не обязательно прямой силой оружия, существует экономическая сила, дипломатическая сила, идеологическая сила (когда с тобой считаются, потому что верят в твою прогрессивность и в то, что именно ты ведешь человечество к лучшей жизни). Вряд ли страны Балтии, как и любые другие страны, можно заставить выполнять нормы международного правозащитного законодательства только заявлениями в СМИ. Хотя и недооценивать такие заявления, если они делаются в рамках комплекса иных мер, не стоит.

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20230915/1049450458.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

страны балтии, литва, права человека, репрессии, евросоюз, россия, мнения