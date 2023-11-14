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Тихая оккупация и угроза для России. В Финляндию на учения НАТО прибыла морская пехота США

Тихая оккупация и угроза для России. В Финляндию на учения НАТО прибыла морская пехота США - 14.11.2023 Украина.ру

Тихая оккупация и угроза для России. В Финляндию на учения НАТО прибыла морская пехота США

В Хельсинки готовят документы, разрешающие размещение иностранных войскам на постоянной основе. Вскоре американские базы будут стоять возле границ Ленинградской и Мурманской областей. Но не все финны с этим согласны – некоторые говорят об американской оккупации их страны

2023-11-14T13:49

2023-11-14T13:49

2023-11-14T13:50

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Что делают парни из Северной Каролины на берегах Финского заливаАмериканские морские пехотинцы уже в Финляндии – целый батальон из 250 солдат тренируется сейчас вместе с финнами на полигоне Синдален, что на полуострове Ханко. Это 6-й логистический батальон Корпуса морской пехоты США, командует им 41-летняя подполковник Эммалин Хилл. Эти американские морпехи прибыли в Финляднию уже второй раз. Ровно год назад они, меньшим составом, уже принимали участие в коалиционных военно-морских учениях. В этот раз американцы также прибыли на основные осенние учения ВМС Freezing Winds 23 ("Ледяные ветры"), которые начнутся в конце ноября. Всего американские морские пехотинцы пробудут в Финляндии около 2 месяцев. В "Ледяных ветрах", кроме Финляндии, примут участие такие члены НАТО как США, Франция и Эстония, и формально еще не вступившая в альянс Швеция. В своих интервью финской прессе американские военные объясняют прибытие в Финляндию тем, что именно здесь они могут отрабатывать ведение боевых действий "в условиях холодного архипелага". Американские военные живописуют финским журналистам, какие меры защиты от обморожений они собираются принимать во время этих учений. При этом в США есть зоны с куда более суровым северным климатом – например, та же Аляска. Ханко же – самая южная часть Финляндии, средняя температура ноября тут составляет +4 градуса по Цельсию.Что касается архипелагов, их также хватает у берегов Северной Америки – например, Канадский Арктический архипелаг. И нет нужды перемещаться за этим за тысячи километров на восток.Другое дело, что полуостров Ханко с окружающими островами – стратегически важная позиция против Российской Федерации, контролирующая выход из Финского залива.6-й батальон боевого обеспечения входит в состав 2-й логистической группы 2-го корпуса морской пехоты (Кэмп-Леджен, Северная Каролина). Американцы тренируются вместе с военнослужащими из финской бригады морской пехоты Уусимаа, отрабатывают с ними перемещение на малых судах, вездеходах и медицинскую подготовку. Скорее всего, так проходит подготовка к разведывательным действиям и десантным операциям на островах. Таким образом, речь может идти как об оперативном занятии позиций на финском архипелаге у Ханко, так и о высадке на островах или побережье РФ.Батальон логистики обеспечивает последующее развертывание более крупного подразделения, например – полка морской пехоты. Насколько можно судить по фотографиям, вместе с 6-м батальоном были доставлены и тактические грузовики (универсальные грузовые платформы) MTVR. У американцев же интерес вызвал финский БТР ХА-180 "Пасси", прежде всего из-за его хороших качеств при преодолении водных преград. Но вот языковой барьер, как жалуются американцы, при общении с финскими коллегами преодолеть не так просто.Размещены американцы в гарнизоне Драгсвик в Таммисаари. Иностранные морпехи имеют достаточное время и для досуга, и даже ходят на охоту. Сообщается, что они уже застрелили двух финских оленей. Еще сообщается, что некоторые из этих американских солдат "за границей впервые". При этом американским солдатам из 6-го логистического батальона, находящегося ныне на Ханко, при выходе в увольнение разрешают употреблять не более 2 порций алкоголя. О том, на что способны американские парни, разогретые винными парами – чуть позже.Базы для дяди СэмаПо словам начальника штаба бригады финской морской пехоты Пекка Снеллмана, уже произошло предварительное обсуждение постоянной дислокации американских войск на Ханко. Этот выбор объясняется наличием там хорошего морского порта, аэродрома и железнодорожного сообщения. Правда, начштаба не договаривает журналистам еще некоторые обстоятельства – ширина Финского залива в его горле составляет около 70 километров. Поэтому даже размещение ствольных орудий, типа 155-мм гаубицы М777 на полуострове Ханко и архипелаге, и на противоположном эстонском берегу, позволит полностью взять проход судов в этом месте под огневой контроль. Не говоря уже о применении РСЗО М142 "Хаймерс", также имеющихся на вооружении Корпуса морской пехоты США.Но проблема в том, что финское законодательство до последнего времени не разрешало длительного пребывания иностранных войск в стране. Например, на период, превышающий срок учений. Ведь до вступления в НАТО в Конституции Финляндии был закреплен нейтральный статус страны. И на сегодня части армии США, в течение года находящиеся в Финляндии, формально прибывают сюда на учения и на ротационной основе. Но в настоящий момент подготовлено соглашение, которой позволит американским войскам находится в Финляндии на постоянной основе.Работа над Соглашением о сотрудничестве в области обороны (DCA) велась около года, и сейчас практически закончена. В ближайшее время соглашение, переданное в правительство, пройдет согласования с МИД и Министерством обороны и будет утверждено руководством государства и Правительственным Советом. А затем DCA поступит на утверждение в парламент. Это соглашение имеет весьма большое значение, поскольку детально регулирует военно-политические отношения между США и Финляндией. В марте 2023 года президент республики Саули Ниинистё заявил в интервью шведскому телевидению о соглашении DCA, что это будет едва ли не больше, "чем членство в НАТО". И это двухстороннее соглашение с США действительно может стать даже более обязательным для Финляндии, чем участие в Североатлантическом альянсе.Достаточно сказать, что для его ратификации в парламенте может потребоваться квалифицированное большинство в две трети голосов – в то время как даже за вступление в НАТО требовалось обычное большинство. В соседней Норвегии, где такое соглашение уже подписано, Штаты используют три аэродрома и один морской порт. В Швеции, с которой соглашение готовится, баз будет больше. Также, по данным финских СМИ, количество американских войск, размещаемых в стране, не ограничивается.Тихая оккупацияПохоже, что американские базы в Финляндии будут пользоваться правом экстерриториальности. И финские представители не смогут попасть на базы США без разрешения американцев. При том, что в Финляндии запрещено еще размещение ядерного оружия, но при таком формате соглашения финны не смогут инспектировать американские базы – в том числе и на предмет хранения ЯО.А еще интерес у финнов вызывает и юридический статус американских солдат в их стране. Дело в том, что "джи-ай" по всему миру "прославили" себя уголовными преступлениями в отношении местных жителей – в том числе и благодаря тому, что они подлежат только американскому суду. То есть пользуются почти дипломатической неприкосновенностью. Пока же подробности того, кому будут подсудны американские военные в Финляндии, не разглашаются. Но высказывается предположение, что ответственность американцы все же будут нести перед своим судом.А чтобы подсластить горькую пилюлю об ограничении юрисдикции на территории суверенной Финляндии в пользу иностранных военных, оговаривается – в случае особо тяжелых преступлений финская сторона может просить об их привлечении к суду в Финляндии.В то же время хорошо известно, что американские вояки с 2014 года совершили за границей 155 убийств, 454 изнасилования, 5202 драки в нетрезвом виде – и так далее. При этом всего 5% были привлечены к ответственности. Так, в апреле 2023 года американский солдат в Лодзи оскорблял польку, а после того как за нее заступился муж, другой американец сломал ему челюсть. Американское же командование ограничилось внесудебным наказанием для преступника. В августе этого же года на рынке в Витлихе (ФРГ) двое американских солдат подрались с 28-летним немцем и зарезали его. Подозреваемые находятся на базе США в Германии, там же проводится расследование.Переходящая агрессияПереговоры по подобным соглашениям ведутся США с Швецией и Данией. В итоге внутри НАТО может образоваться отдельная северная группировка стран-членов, связанная двухсторонними соглашениями с Америкой. И это может быть даже еще большим вызовом для РФ, чем просто стандартное членство скандинавских стран в альянсе.А где и какие войска могут быть размещены в Финляндии? И чем это грозит России?Согласно подготовленному соглашению, Финляндия позволит армии США использовать несколько своих сухопутных, военно-морских и военно-воздушных баз. Список этих объектов включен в приложение к соглашению, но оно в настоящий момент является засекреченным. Оговорены в нем и отдельные военные базы, предназначенные исключительно для американских войск. Перемещаться же подразделения армии США смогут свободно по всей территории Финляндии – как по суше, так и по воздуху и по воде.А что известно о потенциальных площадках для американских баз? Уже говорилось о возможном их размещении на полуострове Ханко на юге Финляндии. Также неофициальные источники финской газеты "Илталехти" (Iltalehti) указывают и на другие возможные места – это авиационная база в Рованиеми (Северная Финляндия), военно-морская база Упинниеми в Киркконумми и полигон-стрельбище Похьянканка в Нийнисало (Западная Финляндия).В Нийнисало ранее размещалась артиллерийская бригада, в 2015 году объединенная с бригадой Пори. На базе бригады Пори находится и учебный центр Финских сил быстрого развертывания. Полигон насчитывает 10 500 га площади зоны боевых стрельб – и 5 000 га тренировочной площадки.Другие финские эксперты, рассуждающие о пока закрытом оборонном соглашении, также указывают на потенциальное размещение военных объектов США в Северной Финляндии. В частности, на полигон "европейского масштаба", находящийся между Рованием и Кемиярви. Звучат и намеки на то, что "Соединенные Штаты хотят углубить свои ноу-хау в области действий в чрезвычайно холодных условиях". Усиление северного оперативного направления может означать только одно – подготовку НАТО к битве за Арктику, с угрозой базам Северного флота РФ.Что касается войск, то вероятно, приоритет будет отдан силам быстрого реагирования – типа уже прибывшей морской пехоте США и подразделениям специального назначения. А также – ВВС и силам морского базирования. Ключевыми задачами американского контингента совместно с другими членами северной группировки НАТО может быть нейтрализация Балтийского и Северного флотов РФ и его баз, блокада Санкт-Петербурга, захват ключевых объектов на морском побережье и удары с воздуха и моря по крупным городам и логистическим центрам в соответствующих регионах России.Само участие в предстоящих военно-морских учениях Freezing Winds-23 американской морской пехоты говорит об их преимущественно наступательном, а не оборонительном характере. При этом курсанты финской офицерской школы из Эспоо, тренирующиеся вместе с американцами на Ханко (Гангуте), отмечают их более атакующую тактику в сравнении с финской. Но далеко не все жители Финляндии в восторге от американских планов по милитаристскому использованию их страны. 13 ноября появилось обращение к депутатам финского парламента: "Никаких иностранных военных баз в Финляндии!". В тексте говорится: "В результате соглашений DCA весь Северный регион, почти все Балтийское море и западная часть Арктики могут стать военным полем действий иностранной державы, что усилит военную напряженность между двумя ядерными державами и сократит возможности Финляндии действовать как миротворец в мировой политике". Обращение подписали известные культурные и общественные деятели – режиссер Аки Каурисмяки, лауреат Каннского фестиваля, писательница Роза Ликсом, писатель-фантаст Микаель Бек, кинорежиссер и продюсер Клаас Олссон, экс-депутат финского парламента и Европарламента от партии "зеленых", экс-министр Тарья Кронберг, один из лидеров движения за мир Теему Матинпуро и многие другие. Нужно отметить, что выступая против милитаризации страны в сложившейся ныне в Финляндии атмосфере, эти люди проявили немалое гражданское мужество.

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Георгий Василевский

эксклюзив, зарубежье, финляндия, сша, нато, военные учения, учения, базы, ядерное оружие, скандинавия