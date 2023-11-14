https://ukraina.ru/20231114/1051007897.html

"У меня уже две повестки": украинский спортсмен отказался возвращаться на утилизацию

"У меня уже две повестки": украинский спортсмен отказался возвращаться на утилизацию - 14.11.2023 Украина.ру

"У меня уже две повестки": украинский спортсмен отказался возвращаться на утилизацию

Профессиональный рыбак Артур Билан скрылся из расположения сборной Украины после выступления на Чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии, чтобы избежать мобилизации. Об этом стало известно из переписки спортсмена с капитаном своей сборной Даниилом Лясовым

2023-11-14T11:50

2023-11-14T11:50

2023-11-14T11:50

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Капитан команды опубликовал снимок экрана переписки с Биланом в одной из соцсетей. Рыбак из Харькова сообщил, что принял решении о невозвращении на Украину не один, а вместе с семьёй.Артур Билан осознаёт, что его карьера на Украине уже закончена. "Но это моя жизнь и мне в ней жить, и я сам себе судья", подчеркнул он.Он попросил капитана сборной сообщить, если будет необходимо покрыть затраты за самолёт.Также профессиональный рыбак поблагодарил коллегу и извинился за своё решение.В октябре стало известно, что 19-летний хавбек ФК "Шахтер" Александр Роспутько, недавно подписавший 5-летний контракт с клубом, неожиданно исчез в аэропорту Бельгии. За границей "Шахтёр" сыграл матч с бельгийским "Антверпеном" в юношеской Лиге чемпионов.Парень удалил все посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, Роспутько уехал в Россию. ИА Регнум со ссылкой на его отца Юрия Роспутько сообщил, что причины побега пока не раскрываются."Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Политического убежища мой сын не просил, он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке", – пояснил рассказал Юрий.Вслед за ним команду покинул и весь тренерский состав во главе с Патриком ван Леувеном.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Спортсменам же выдаётся разрешение на выезд только на время проведения спортивных мероприятий.26 мая Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало список спортсменов, которые не вернулись из-за границы в установленные сроки после соревнований.В нём 236 имён, все мужчины, что наталкивает на мысль, что на Украину они решили не возвращаться, чтобы избежать всеобщей мобилизации.

https://ukraina.ru/20230601/v-kontse-tekst-ssylki-na-2-video-1046761068.html

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