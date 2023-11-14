В Челябинске задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт
© ФСБ РФ
В Челябинске задержали подозреваемого в подготовке теракта, сообщило 14 ноября управление ФСБ по региону
"Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра", — говорится в релизе.
Для нападения задержанный собирался использовать самодельные зажигательные гранаты.
Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на теракт".
В ФСБ уточнили, что задержанный уже находится в СИЗО.
Вчера, 18:30Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из МариуполяЦентральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела Виктора Расторгуева. Гражданин России, прибывший из Мариуполя, обвиняется в подготовке подрыва военного комиссариата, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.