В Челябинске задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт

Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела Виктора Расторгуева. Гражданин России, прибывший из Мариуполя, обвиняется в подготовке подрыва военного комиссариата, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.