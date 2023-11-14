В Челябинске задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт - 14.11.2023 Украина.ру
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В Челябинске задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт
В Челябинске задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт - 14.11.2023 Украина.ру
В Челябинске задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт
В Челябинске задержали подозреваемого в подготовке теракта, сообщило 14 ноября управление ФСБ по региону
2023-11-14T10:38
2023-11-14T10:38
новости
россия
челябинск
фсб
украинские националисты
теракт
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Для нападения задержанный собирался использовать самодельные зажигательные гранаты.Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на теракт".В ФСБ уточнили, что задержанный уже находится в СИЗО.
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новости, россия, челябинск, фсб, украинские националисты, теракт
Новости, Россия, Челябинск, ФСБ, украинские националисты, теракт

В Челябинске задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт

10:38 14.11.2023
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
© ФСБ РФ
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В Челябинске задержали подозреваемого в подготовке теракта, сообщило 14 ноября управление ФСБ по региону
"Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра", — говорится в релизе.
Для нападения задержанный собирался использовать самодельные зажигательные гранаты.
Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на теракт".
В ФСБ уточнили, что задержанный уже находится в СИЗО.
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Вчера, 18:30
Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из МариуполяЦентральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела Виктора Расторгуева. Гражданин России, прибывший из Мариуполя, обвиняется в подготовке подрыва военного комиссариата, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
 
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