Киевские каратели повторно за утро обстреляли Горловку из РСЗО - СЦКК - 14.11.2023 Украина.ру
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Киевские каратели повторно за утро обстреляли Горловку из РСЗО - СЦКК
Киевские каратели повторно за утро обстреляли Горловку из РСЗО - СЦКК - 14.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели повторно за утро обстреляли Горловку из РСЗО - СЦКК
Формирования киевского режима утром 14 ноября повторно обстреляли Горловку из РСЗО, выпустив по Никитовскому району ещё восемь ракет. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-14T10:11
2023-11-14T10:12
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 09:00 мск - населённый пункт Нелеповка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении СЦКК.Ранее, в 7:40, по указанному району Горловки было выпущено 10 ракет из РСЗО. В 5:40 мск по Никитовскому району Горловки было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 мм.О типе РСЗО и последствиях обстрелов информация пока не поступала.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 36 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району), Колоскам и Ясиноватскому району было выпущено 118 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, горловка, обстрелы, всу, рсзо, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, Горловка, обстрелы, ВСУ, РСЗО, Военные преступления, СВО

Киевские каратели повторно за утро обстреляли Горловку из РСЗО - СЦКК

10:11 14.11.2023 (обновлено: 10:12 14.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Формирования киевского режима утром 14 ноября повторно обстреляли Горловку из РСЗО, выпустив по Никитовскому району ещё восемь ракет. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 09:00 мск - населённый пункт Нелеповка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении СЦКК.
Ранее, в 7:40, по указанному району Горловки было выпущено 10 ракет из РСЗО. В 5:40 мск по Никитовскому району Горловки было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 мм.
О типе РСЗО и последствиях обстрелов информация пока не поступала.
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 36 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району), Колоскам и Ясиноватскому району было выпущено 118 единиц различных боеприпасов.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
09:00
Месть киевских властей за критику, обстрелы, удары по националистам. Главное на Украине на утро 14 ноября
 
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