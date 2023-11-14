Зеленский против Залужного. Как на Украине с согласия США главу государства собрались менять - 14.11.2023 Украина.ру
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Зеленский против Залужного. Как на Украине с согласия США главу государства собрались менять
Зеленский против Залужного. Как на Украине с согласия США главу государства собрались менять - 14.11.2023 Украина.ру
Зеленский против Залужного. Как на Украине с согласия США главу государства собрались менять
Уезжая в США, глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак успокоил общественность: между фюрером украинского народа Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным никаких противоречий нет
2023-11-14T10:40
2023-11-14T12:22
эксклюзив
украина
владимир зеленский
россия
андрей ермак
валерий залужный
сша
спецоперация
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«А как может быть иначе? У нас есть единая позиция — победить в этой войне. Но, безусловно, сейчас идет постоянный диалог, постоянная работа», — сказал Ермак, хотя обоих политиков уже для краткости при анализе в простонародье называют Зе и За. При этом Ермак однозначно сказал, что ничего не знает о планах своего шефа сменить главкома, несмотря на то, что в обратном уверены даже дети малые, до которых еще на добралась мобилизация со звучным названием «могилизация».С Ермаком, конечно, собрались поспорить еще и потому, что он соврал о главном, что, по его мнению, характеризует сегодня всю украинскую власть. «Мы должны быть еще умнее, еще креативнее», — сказал он. «Кто умнее и креативнее? Эти?!», — возопила общественность. Но Ермак укатил в США, так и не разъяснив, пошутил ли он насчет способностей «укрсучвлады» (есть и такое сокращение словосочетания «украинская сучасная, то есть современная, власть») или действительно верит, что сегодня Украиной правят умные люди во главе с Зеленским и с ним.Впрочем, верит, наверное, он же плоть от плоти этой власти. Более того, не исключено, может даже стать во главе ее, если в США именно ему отдадут ярлык на княжение.Потому что, по мнению многих, в США Ермак решал два главных вопроса: во-первых, будут ли американцы и дальше настаивать на смене власти в Украина путем проведения президентских выборов. Зеленский, вкупе с Верховной Радой протянув решение о продлении военного положения до 14 февраля 2024 года, фактически отменил выборы в предусмотренный Конституцией срок — 31 марта будущего года (не успевают по срокам: президентская кампания должна уложиться в 90 дней).Но кого и когда на Украине останавливали законы, если чего-то просили кураторы и спонсоры? Если американцы мигнут глазом, посулят денег или пригрозят, то на Украине всех в рыжий цвет перекрасят и поблагодарят за «солнечность решений», не то что изменят законы и сведут президентскую кампанию до недели, сославшись на чрезвычайные условия, вызванные войной. А что поделаешь, такая на Украине сегодня «независимость»…Вот Ермак и должен привезти точный вердикт: проводить или не проводить кампанию.Второй вопрос напрямую связан с первым: кто должен победить на этих выборах, если они состоятся, — нынешний глава государства Зеленский или, например, главком ВСУ Залужный, о чем и на Украине и на Западе не говорит только ленивый?Или же это может быть кто-то третий. Тот же Ермак, которого уже называют второй женой Зеленского и вторым, а то и первым человеком в стране, учитывая то неадекватное состояние, в котором порой бывает президент, нанюхавшись всевозможных изменяющих сознание веществ.Тут мнения, как всегда, разошлись. Одни утверждают, что Зеленского уберут. И даже просчитывают варианты: либо он согласится уйти и типа проиграет кампанию, либо добровольно откажется от власти по типу президента России Бориса Ельцина («я устал, я ухожу»), не дожидаясь положенных сроков, либо его сковырнут силой — то ли физически ликвидируют по запаре, либо просто сменят военной хунтой.По мнению многих, Зеленский до сих пор жив и на посту только потому, что Запад все же из последних сил старается поддерживать демократический имидж Украины, которая-де борется с «российской автократией». Если бы не это выдуманное идеологически-пропагандистское обстоятельство — «Украина на переднем крае борьбы за демократию», то от Зеленского и памяти бы уже не осталось, так он всем надоел, превратив Украину в самое нищее и самое недееспособное коррупционное государство Европы.Обойти эту заморочку, правда, можно, если, например, привести к власти военную хунту во главе с Залужным и она объявит президентские выборы через полгода, а до этого типа «вернут демократию в жизнь украинцев» и «создадут конкурентную политическую среду». То есть отменят все репрессивные и узурпационные документы, с помощью которых Зеленский и его камарилья незаконно и насильственно сосредоточили всю власть в своих руках, вернут частично свободу слова, то да се.И, проведя все эти нехитрые манипуляции, чтобы «пипл схавал», можно и Залужного, и Ермака, и вообще кого угодно, хоть Алексея Арестовича* в роли Люси-Карамельки сажать в кресло президента Украины, чтобы он и дальше выполнял задачи Запада на этом посту.Другое же мнение на это счет сводится к тому, что Зеленский еще не выработал свой ресурс и не до конца загрузился негативом, потому что Западу ведь все равно, кто рулит подведомственной территорией и выполняет все западные хотелки — был бы покорен, жесток, беспрекословен и в меру податлив, вплоть до лизоблюдства и демонстративного чинопочитания.В последнем Зеленский дока. А то, во что он превратил Украину и ее народ на службе США, вообще не поддается беспристрастному анализу: страна при Зеленском полностью потеряла свой суверенитет и выполняет роль придатка Запада — его плацдарма, полигона и тарана в борьбе с Россией. Причем готова делать это, как сейчас принято говорить, до последнего украинца. Потому что без американских или европейских подачек долго не проживет.Вот в такой ситуации зачем США менять Зеленского на кого-то, кто может оказаться поумнее, у кого есть авторитет хоть в части украинского общества (например, в армии, как у Залужного), кого еще надо приручать, запугивать, подкупать, подсаживать на компромат и т. д. и т. п? Это хороший вопрос. И ответ на него один: не нужно это США сейчас, когда их дела в мире и так трещат по всем швам.Вот провентилировать все эти вопросы Ермак и ломанулся (его вызвали на ковер?) в США. По имеющейся информации, за Атлантикой глава ОПУ встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и зампомощника госсекретаря по Восточной Европе Крисом Смитом. В этой крайне замечательной компании он:— обсудил с ними ситуацию на фронтах спецвоенной операции — СВО, коленопреклоненно поблагодарив США за «щедрость» («американское оружие доказало свою эффективность на поле боя и помогает сдерживать российского агрессора»);— попросил еще подачек для «победы» («указал на важность предоставления нашему государству средств ПВО», потому что в эту зиму ожидаются массированные ракетные удары российских войск СВО;— попросил надавить на Евросоюз, где стали кочевряжиться с выделением своей части подачек Украине («указал на важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, подписанной в Вильнюсе 12 июля текущего года»).Все, больше информации о Ермаке в США, о том, кто и что ему дал или пообещал дать, пока нет. Но, в принципе, и не нужно — скоро и так все станет ясно.Потому что есть серьезные противоречия между Зеленским и Залужным. Во всяком случае, в публичной полемике; стоит только вспомнить, что Залужный в интервью британскому журналу «Экономист» назвал ситуацию на фронтах СВО тупиком, а Зеленский чуть слюной не захлебнулся опровергая этот тезис и по-всякому наезжая на главкома ВСУ.Но наезжать-то Зеленский наезжал, однако не тронул же. Не снял с должности, а только попытался подточить кадровое окружение главкома ВСУ (руками министра обороны Рустема Умерова снял командующего сил спецназначения (ССО) Виктора Хоренко, близкого к Залужному, да руками террористов якобы случайно грохнули его помощника-адъютанта Геннадия Частякова), и, собственно, всё. То ли уже не может ничего сделать, потому как на Западе запретили трогать генерала, то ли его распри с генералом показные, демонстрационные, чтобы имитировать политическую борьбу, но из двух источников просить помощь Украине и потом сообща радостно ее дерибанить.И это тоже по-украински. Так тоже может быть, потому что такое поведение на Украине и считают политикой. Во всяком случае, в разговорах с Западом и Зеленский, и Залужный ведут себя почти одинаково.Например, Зеленский в видеообращении к украинцам, а Залужный в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Чарльзом Брауном одинаково рассказали, как им сложно сражаться с Россией в СВО. У Зеленского сложная ситуация на фронте по семи направлениям: Авдеевском, Марьинском, Купянском, Бахмутском (Артемовским), Лиманском, Запорожском и Херсонском. У Залужного — только по трем первым.А потом оба попросили у США и вообще у Запада помощи. Причем Залужный, что твой Ермак, детализировал, что ВСУ сегодня нужно: «Также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на неотложных нуждах украинского войска. …Прежде всего, речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА».Что это означает? Очень просто: фактически опровергает информацию «голубей мира» о том, что Залужный якобы готов примиряться с Россией и не губить в тупых «мясных» штурмах украинцев. В отличие от Зеленского, готового воевать и воевать.Как видим, ни к чему такому Залужный не готов — он просит оружия, чтобы сражаться дальше. До победы. Как и заказывали США. И за что они платили и собираются платить дальше. Если у Штатов получится, конечно. С этим, как сообщает CNN, у них проблемы, что признал сегодня на брифинге даже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, нежелание Палаты представителей Конгресса США утвердить запрос Байдена о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву. Однако и Зеленский и Залужный, судя по всему, согласны с тем, что перед поездкой а Америку сказал Ермак: «Никто не знает, когда закончится война. Она закончится очень внезапно. Но все же если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми».И куда эти 30 метров? Судя по настрою украинской власти, в ад войны, в которой они и собираются добывать победу, за которую им заплатили обещаниями или не убирать от власти, или дать эту власть. Скоро мы это узнаем.* Включен в перечень террористов и экстремистов.
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, россия, андрей ермак, валерий залужный, сша, спецоперация
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Андрей Ермак, Валерий Залужный, США, Спецоперация

Зеленский против Залужного. Как на Украине с согласия США главу государства собрались менять

10:40 14.11.2023 (обновлено: 12:22 14.11.2023)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Уезжая в США, глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак успокоил общественность: между фюрером украинского народа Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным никаких противоречий нет
«А как может быть иначе? У нас есть единая позиция — победить в этой войне. Но, безусловно, сейчас идет постоянный диалог, постоянная работа», — сказал Ермак, хотя обоих политиков уже для краткости при анализе в простонародье называют Зе и За. При этом Ермак однозначно сказал, что ничего не знает о планах своего шефа сменить главкома, несмотря на то, что в обратном уверены даже дети малые, до которых еще на добралась мобилизация со звучным названием «могилизация».
С Ермаком, конечно, собрались поспорить еще и потому, что он соврал о главном, что, по его мнению, характеризует сегодня всю украинскую власть. «Мы должны быть еще умнее, еще креативнее», — сказал он. «Кто умнее и креативнее? Эти?!», — возопила общественность. Но Ермак укатил в США, так и не разъяснив, пошутил ли он насчет способностей «укрсучвлады» (есть и такое сокращение словосочетания «украинская сучасная, то есть современная, власть») или действительно верит, что сегодня Украиной правят умные люди во главе с Зеленским и с ним.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Впрочем, верит, наверное, он же плоть от плоти этой власти. Более того, не исключено, может даже стать во главе ее, если в США именно ему отдадут ярлык на княжение.
Потому что, по мнению многих, в США Ермак решал два главных вопроса: во-первых, будут ли американцы и дальше настаивать на смене власти в Украина путем проведения президентских выборов. Зеленский, вкупе с Верховной Радой протянув решение о продлении военного положения до 14 февраля 2024 года, фактически отменил выборы в предусмотренный Конституцией срок — 31 марта будущего года (не успевают по срокам: президентская кампания должна уложиться в 90 дней).
Но кого и когда на Украине останавливали законы, если чего-то просили кураторы и спонсоры? Если американцы мигнут глазом, посулят денег или пригрозят, то на Украине всех в рыжий цвет перекрасят и поблагодарят за «солнечность решений», не то что изменят законы и сведут президентскую кампанию до недели, сославшись на чрезвычайные условия, вызванные войной. А что поделаешь, такая на Украине сегодня «независимость»…
Вот Ермак и должен привезти точный вердикт: проводить или не проводить кампанию.
Второй вопрос напрямую связан с первым: кто должен победить на этих выборах, если они состоятся, — нынешний глава государства Зеленский или, например, главком ВСУ Залужный, о чем и на Украине и на Западе не говорит только ленивый?
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Вчера, 17:27
Заменит ли Залужный Зеленского, новый российский истребитель. О чём говорили эксперты 13 ноября
Или же это может быть кто-то третий. Тот же Ермак, которого уже называют второй женой Зеленского и вторым, а то и первым человеком в стране, учитывая то неадекватное состояние, в котором порой бывает президент, нанюхавшись всевозможных изменяющих сознание веществ.
Тут мнения, как всегда, разошлись. Одни утверждают, что Зеленского уберут. И даже просчитывают варианты: либо он согласится уйти и типа проиграет кампанию, либо добровольно откажется от власти по типу президента России Бориса Ельцина («я устал, я ухожу»), не дожидаясь положенных сроков, либо его сковырнут силой — то ли физически ликвидируют по запаре, либо просто сменят военной хунтой.
По мнению многих, Зеленский до сих пор жив и на посту только потому, что Запад все же из последних сил старается поддерживать демократический имидж Украины, которая-де борется с «российской автократией». Если бы не это выдуманное идеологически-пропагандистское обстоятельство — «Украина на переднем крае борьбы за демократию», то от Зеленского и памяти бы уже не осталось, так он всем надоел, превратив Украину в самое нищее и самое недееспособное коррупционное государство Европы.
Обойти эту заморочку, правда, можно, если, например, привести к власти военную хунту во главе с Залужным и она объявит президентские выборы через полгода, а до этого типа «вернут демократию в жизнь украинцев» и «создадут конкурентную политическую среду». То есть отменят все репрессивные и узурпационные документы, с помощью которых Зеленский и его камарилья незаконно и насильственно сосредоточили всю власть в своих руках, вернут частично свободу слова, то да се.
И, проведя все эти нехитрые манипуляции, чтобы «пипл схавал», можно и Залужного, и Ермака, и вообще кого угодно, хоть Алексея Арестовича* в роли Люси-Карамельки сажать в кресло президента Украины, чтобы он и дальше выполнял задачи Запада на этом посту.
Другое же мнение на это счет сводится к тому, что Зеленский еще не выработал свой ресурс и не до конца загрузился негативом, потому что Западу ведь все равно, кто рулит подведомственной территорией и выполняет все западные хотелки — был бы покорен, жесток, беспрекословен и в меру податлив, вплоть до лизоблюдства и демонстративного чинопочитания.
В последнем Зеленский дока. А то, во что он превратил Украину и ее народ на службе США, вообще не поддается беспристрастному анализу: страна при Зеленском полностью потеряла свой суверенитет и выполняет роль придатка Запада — его плацдарма, полигона и тарана в борьбе с Россией. Причем готова делать это, как сейчас принято говорить, до последнего украинца. Потому что без американских или европейских подачек долго не проживет.
Вот в такой ситуации зачем США менять Зеленского на кого-то, кто может оказаться поумнее, у кого есть авторитет хоть в части украинского общества (например, в армии, как у Залужного), кого еще надо приручать, запугивать, подкупать, подсаживать на компромат и т. д. и т. п? Это хороший вопрос. И ответ на него один: не нужно это США сейчас, когда их дела в мире и так трещат по всем швам.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
09:21
Ермак раскритиковал экс-генсека НАТО за идею о вступлении в альянс Украины без ДонбассаГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, не согласился с идеей экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что страна может быть принята в Североатлантический альянс без новых регионов России
Вот провентилировать все эти вопросы Ермак и ломанулся (его вызвали на ковер?) в США. По имеющейся информации, за Атлантикой глава ОПУ встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и зампомощника госсекретаря по Восточной Европе Крисом Смитом. В этой крайне замечательной компании он:
— обсудил с ними ситуацию на фронтах спецвоенной операции — СВО, коленопреклоненно поблагодарив США за «щедрость» («американское оружие доказало свою эффективность на поле боя и помогает сдерживать российского агрессора»);
— попросил еще подачек для «победы» («указал на важность предоставления нашему государству средств ПВО», потому что в эту зиму ожидаются массированные ракетные удары российских войск СВО;
— попросил надавить на Евросоюз, где стали кочевряжиться с выделением своей части подачек Украине («указал на важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, подписанной в Вильнюсе 12 июля текущего года»).
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
05:00
Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ"Деньги, которые были выделены Украине на наступление, были потрачены, но результат оказался нулевым. В этой ситуации Зеленский начал блефовать и давать невыполнимые обещания. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Все, больше информации о Ермаке в США, о том, кто и что ему дал или пообещал дать, пока нет. Но, в принципе, и не нужно — скоро и так все станет ясно.
Потому что есть серьезные противоречия между Зеленским и Залужным. Во всяком случае, в публичной полемике; стоит только вспомнить, что Залужный в интервью британскому журналу «Экономист» назвал ситуацию на фронтах СВО тупиком, а Зеленский чуть слюной не захлебнулся опровергая этот тезис и по-всякому наезжая на главкома ВСУ.
Но наезжать-то Зеленский наезжал, однако не тронул же. Не снял с должности, а только попытался подточить кадровое окружение главкома ВСУ (руками министра обороны Рустема Умерова снял командующего сил спецназначения (ССО) Виктора Хоренко, близкого к Залужному, да руками террористов якобы случайно грохнули его помощника-адъютанта Геннадия Частякова), и, собственно, всё.
То ли уже не может ничего сделать, потому как на Западе запретили трогать генерала, то ли его распри с генералом показные, демонстрационные, чтобы имитировать политическую борьбу, но из двух источников просить помощь Украине и потом сообща радостно ее дерибанить.
И это тоже по-украински. Так тоже может быть, потому что такое поведение на Украине и считают политикой. Во всяком случае, в разговорах с Западом и Зеленский, и Залужный ведут себя почти одинаково.
Например, Зеленский в видеообращении к украинцам, а Залужный в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Чарльзом Брауном одинаково рассказали, как им сложно сражаться с Россией в СВО. У Зеленского сложная ситуация на фронте по семи направлениям: Авдеевском, Марьинском, Купянском, Бахмутском (Артемовским), Лиманском, Запорожском и Херсонском. У Залужного — только по трем первым.
А потом оба попросили у США и вообще у Запада помощи. Причем Залужный, что твой Ермак, детализировал, что ВСУ сегодня нужно: «Также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на неотложных нуждах украинского войска. …Прежде всего, речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА».
Что это означает? Очень просто: фактически опровергает информацию «голубей мира» о том, что Залужный якобы готов примиряться с Россией и не губить в тупых «мясных» штурмах украинцев. В отличие от Зеленского, готового воевать и воевать.
Как видим, ни к чему такому Залужный не готов — он просит оружия, чтобы сражаться дальше. До победы. Как и заказывали США. И за что они платили и собираются платить дальше. Если у Штатов получится, конечно. С этим, как сообщает CNN, у них проблемы, что признал сегодня на брифинге даже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, нежелание Палаты представителей Конгресса США утвердить запрос Байдена о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву.

«Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться», — неутешительно предположил он.

Однако и Зеленский и Залужный, судя по всему, согласны с тем, что перед поездкой а Америку сказал Ермак: «Никто не знает, когда закончится война. Она закончится очень внезапно. Но все же если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми».
И куда эти 30 метров? Судя по настрою украинской власти, в ад войны, в которой они и собираются добывать победу, за которую им заплатили обещаниями или не убирать от власти, или дать эту власть. Скоро мы это узнаем.
* Включен в перечень террористов и экстремистов.
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияАндрей ЕрмакВалерий ЗалужныйСШАСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
14:41Ермак анонсировал приближение "поворотного момента" в СВО
14:41Львовские студенты призывают уволить националистку Фарион
14:09Гуменюк по-своему объяснила "вброс" о передислокации российских военных
14:07Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения России
14:00Зеленский шантажирует республиканцев? Почему "Буратино" Дубинского арестовали
13:49Тихая оккупация и угроза для России. В Финляндию на учения НАТО прибыла морская пехота США
13:44Rheinmetall отправит Киеву 30 танков "Леопард"
13:44Деньги есть, ВПК работает в три смены. Юрий Швыткин о шансах России против ВСУ
13:10Украина делением не размножается. Почему на Западе заговорили о разделе страны
13:04ЕС не сможет передать Украине миллион снарядов - Минобороны Германии
13:04Темная сторона Евросоюза. Как Прибалтийские государства расправляются с инакомыслящими
13:00Нехватка снарядов, повреждение порта, нарушение конвенции о минах. Главное на Украине на 13:00 14 ноября
12:45"Победа Украины - в интересах США": Ермак продолжает выпрашивать деньги для Киева
12:26Ермак попросил евреев из США о поддержке Украины
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