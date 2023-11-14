https://ukraina.ru/20231114/1051002490.html

Ермак раскритиковал экс-генсека НАТО за идею о вступлении в альянс Украины без Донбасса

Ермак раскритиковал экс-генсека НАТО за идею о вступлении в альянс Украины без Донбасса - 14.11.2023 Украина.ру

Ермак раскритиковал экс-генсека НАТО за идею о вступлении в альянс Украины без Донбасса

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, не согласился с идеей экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что страна может быть принята в Североатлантический альянс без новых регионов России

2023-11-14T09:21

2023-11-14T09:21

2023-11-14T09:22

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"Это мнение Андерса. <...> Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет", - сказал Ермак.Он подчеркнул, что для Киева очень важно заполучить территории Донбасса и Крыма.Ермак согласился с мнением ведущего, который предположил, что идея экс-генсека НАТО может быть неосуществимой. Ранее газета Guardian сообщала, что Расмуссен предложил принять в альянс Украину без новых регионов России. По его мнению, это снизит угрозу конфликта между альянсом и РФ. При этом, как полагает бывший генсек, конфликт между Украиной и Россией не окажется замороженным.

https://ukraina.ru/20231112/1050961959.html

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нато, украина, андрей ермак, альянс, новые регионы, новые регионы рф, новости