Ермак раскритиковал экс-генсека НАТО за идею о вступлении в альянс Украины без Донбасса - 14.11.2023 Украина.ру
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Ермак раскритиковал экс-генсека НАТО за идею о вступлении в альянс Украины без Донбасса
Ермак раскритиковал экс-генсека НАТО за идею о вступлении в альянс Украины без Донбасса - 14.11.2023 Украина.ру
Ермак раскритиковал экс-генсека НАТО за идею о вступлении в альянс Украины без Донбасса
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, не согласился с идеей экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что страна может быть принята в Североатлантический альянс без новых регионов России
2023-11-14T09:21
2023-11-14T09:22
нато
украина
андрей ермак
альянс
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"Это мнение Андерса. &lt;...&gt; Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет", - сказал Ермак.Он подчеркнул, что для Киева очень важно заполучить территории Донбасса и Крыма.Ермак согласился с мнением ведущего, который предположил, что идея экс-генсека НАТО может быть неосуществимой. Ранее газета Guardian сообщала, что Расмуссен предложил принять в альянс Украину без новых регионов России. По его мнению, это снизит угрозу конфликта между альянсом и РФ. При этом, как полагает бывший генсек, конфликт между Украиной и Россией не окажется замороженным.
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нато, украина, андрей ермак, альянс, новые регионы, новые регионы рф, новости
НАТО, Украина, Андрей Ермак, альянс, Новые регионы, Новые регионы РФ, Новости

Ермак раскритиковал экс-генсека НАТО за идею о вступлении в альянс Украины без Донбасса

09:21 14.11.2023 (обновлено: 09:22 14.11.2023)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, не согласился с идеей экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что страна может быть принята в Североатлантический альянс без новых регионов России
"Это мнение Андерса. <...> Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет", - сказал Ермак.
Он подчеркнул, что для Киева очень важно заполучить территории Донбасса и Крыма.
Ермак согласился с мнением ведущего, который предположил, что идея экс-генсека НАТО может быть неосуществимой.

"Когда я в первый раз прочитал эту статью, я подумал так же (что идея неосуществима - ред.)", - добавил глава ОП.

Ранее газета Guardian сообщала, что Расмуссен предложил принять в альянс Украину без новых регионов России. По его мнению, это снизит угрозу конфликта между альянсом и РФ. При этом, как полагает бывший генсек, конфликт между Украиной и Россией не окажется замороженным.
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