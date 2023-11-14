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Активность ВСУ в районе Урожайного в ДНР значительно снизилась – боец "Каскада"
Активность ВСУ в районе Урожайного в ДНР значительно снизилась – боец "Каскада" - 14.11.2023 Украина.ру
Активность ВСУ в районе Урожайного в ДНР значительно снизилась – боец "Каскада"
Активность подразделений киевского режима в районе посёлка Урожайное на Южно-Донецком направлении значительно снизилась. Об этом со ссылкой на командира артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук" 14 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-14T07:30
2023-11-14T07:30
2023-11-14T07:31
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"Сейчас оперативная обстановка на новодонецком направлении, около села Урожайное, более или менее стабилизировалась. 37-я бригада ВСУ ушла на доукомплектацию, ротировалась она мобилизационными частями ВСУ", - рассказал командир артиллерийского взвода.По его словам, в настоящее время новоприбывшие украинские военнослужащие "проводят инженерную подготовку, соответственно, углубляются, роют окопы, выходят маленькими группами", что артиллеристы "Каскада" пытаются "максимально пресечь"."На данный момент на нашем направлении всё максимально спокойно, FPV-ишек стало меньше, артударов, соответственно, тоже. Стараются какие-нибудь максимально маленькие точки поражать, но тоже безуспешно", - добавил артиллерист."Единственная весомая попытка что-либо сделать противником - это был выезд на старую закрытую огневую позицию танка, но мы его заметили ещё на подходе к этой позиции, сумели вовремя по нему отработать, в ответ танк ничего не сделал, и ему пришлось ретироваться вглубь обороны", - уточнил военный.
https://ukraina.ru/20231114/1050995832.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, южно-донецкое направление, сво, вс рф, всу
Активность ВСУ в районе Урожайного в ДНР значительно снизилась – боец "Каскада"
07:30 14.11.2023 (обновлено: 07:31 14.11.2023)
Активность подразделений киевского режима в районе посёлка Урожайное на Южно-Донецком направлении значительно снизилась. Об этом со ссылкой на командира артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук" 14 ноября сообщает РИА Новости
"Сейчас оперативная обстановка на новодонецком направлении, около села Урожайное, более или менее стабилизировалась. 37-я бригада ВСУ ушла на доукомплектацию, ротировалась она мобилизационными частями ВСУ", - рассказал командир артиллерийского взвода.
По его словам, в настоящее время новоприбывшие украинские военнослужащие "проводят инженерную подготовку, соответственно, углубляются, роют окопы, выходят маленькими группами", что артиллеристы "Каскада" пытаются "максимально пресечь".
"На данный момент на нашем направлении всё максимально спокойно, FPV-ишек стало меньше, артударов, соответственно, тоже. Стараются какие-нибудь максимально маленькие точки поражать, но тоже безуспешно", - добавил артиллерист.
"Единственная весомая попытка что-либо сделать противником - это был выезд на старую закрытую огневую позицию танка, но мы его заметили ещё на подходе к этой позиции, сумели вовремя по нему отработать, в ответ танк ничего не сделал, и ему пришлось ретироваться вглубь обороны", - уточнил военный.