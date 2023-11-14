https://ukraina.ru/20231114/1050997835.html
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел взрыв - СМИ
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел взрыв - СМИ - 14.11.2023 Украина.ру
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел взрыв - СМИ
Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога. Об этом 14 ноября сообщают украинские СМИ
2023-11-14T03:05
2023-11-14T03:05
2023-11-14T03:06
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"Херсон, местные паблики сообщают о мощном взрыве в пригороде", - сообщается в телеграм-канале украинского "Зеркала недели".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, позднее воздушная тревога была объявлена ещё в трёх областях: в Черкасской области тревога была объявлена в 00:21 (01:21 мск), в Винницкой - в 00:22 (01:22 мск), в Хмельницкой – в 01:09 (02:09 мск).По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов ракет и БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, россия, украина, херсон, взрывы, воздушное пространство, ракеты, бпла, сво
Новости, Россия, Украина, Херсон, взрывы, воздушное пространство, ракеты, БПЛА, СВО
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел взрыв - СМИ
03:05 14.11.2023 (обновлено: 03:06 14.11.2023)
Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога. Об этом 14 ноября сообщают украинские СМИ
"Херсон, местные паблики сообщают о мощном взрыве в пригороде", - сообщается в телеграм-канале украинского "Зеркала недели".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, позднее воздушная тревога была объявлена ещё в трёх областях: в Черкасской области тревога была объявлена в 00:21 (01:21 мск), в Винницкой - в 00:22 (01:22 мск), в Хмельницкой – в 01:09 (02:09 мск).
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ударов ракет и БПЛА.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.