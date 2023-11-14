https://ukraina.ru/20231114/1050997582.html

Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК

Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 14.11.2023 Украина.ру

Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 36 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-14T02:30

2023-11-14T02:30

2023-11-14T02:31

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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району), Колоскам и Ясиноватскому району было выпущено 118 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 66 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 15 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - четыре обстрел из артиллерии 155 мм. На старобешевском – один обстрел из ударного БПЛА ", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Старобешевском районе. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 24 раза. Всего было выпущено 89 единиц различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231113/1050996102.html

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво