Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 14.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231114/1050997582.html
Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 14.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 36 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-14T02:30
2023-11-14T02:31
новости
россия
днр
обстрелы
всу
военные преступления
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_715741f699a3965b2c552ea4cf5acbc5.jpg
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району), Колоскам и Ясиноватскому району было выпущено 118 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 66 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 15 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - четыре обстрел из артиллерии 155 мм. На старобешевском – один обстрел из ударного БПЛА ", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Старобешевском районе. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 24 раза. Всего было выпущено 89 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231113/1050996102.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871992_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_b297374e95aa3fdc167befe80ab6359e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО

Киевские каратели за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК

02:30 14.11.2023 (обновлено: 02:31 14.11.2023)
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 36 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району), Колоскам и Ясиноватскому району было выпущено 118 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 66 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 15 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - четыре обстрел из артиллерии 155 мм. На старобешевском – один обстрел из ударного БПЛА ", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Старобешевском районе. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 24 раза. Всего было выпущено 89 единиц различных боеприпасов.
Боец ВСУ в окопе
Вчера, 22:58
ВСУ убили 73-летнюю пенсионерку в ДонецкеВ результате очередного обстрела Вооружённых сил Украины в Куйбышевском районе Донецка погибла 73-летняя пенсионерка, ещё три пожилые женщины получили ранения. Об этом вечером, 13 ноября, сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
НовостиРоссияДНРобстрелыВСУВоенные преступленияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:24Польша и Германия хотят взять Белоруссию в "бронетанковые клещи"
06:53Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении – МО
06:32ВСУ потеряли около 150 человек на Краснолиманском направлении – МО
06:16Армейская авиация группировки "Центр" нанесла удары по националистам "Азова"* - МО
05:50Алексей Анпилогов рассказал про успехи ВС РФ под Клещеевкой и будет ли наступление на Часов Яр
05:42В Севастополе простились с начальником штаба бригады морской пехоты Яном Сухановым - Развожаев
05:30Военный эксперт о том, как ВС РФ устроят ВСУ катастрофу плацдарма в Крынках, перебив снабжение на Днепре
05:20Военный эксперт раскрыл, почему Залужный готов сдать Авдеевку и уже вывел оперативный штаб ВСУ за Орловку
05:10Эксперт о том, почему Залужный опасно затягивает СВО до 2025 года, а Зеленский рвется в новое наступление
05:03Вторая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан выдвинулась в Каир – МЧС
05:00Эксперт объяснил, зачем Зеленский идёт ва-банк, но Залужный цепляется за Авдеевку и создает "новые ВСУ"
05:00Эксперт раскрыл, сколько сотен тысяч добровольцев вступили в армию России, чтобы зимой ударить по ВСУ
04:50Военный эксперт о том, как СВО пробьет коридор до Венгрии и доведет "старушку Европу" до депрессии
04:40Воздушная тревога накрыла запад Украины
04:40Алексей Леонков о том, как победа России в СВО уничтожит "антирусскую заразу" и приведет к расколу НАТО
04:30"Авдеевские сидельцы": эксперт о том, как "умные" бомбы размолотят все бетонные бункеры и логистику ВСУ
04:20Алексей Леонков объяснил, почему в Авдеевке России будет тяжело победить ВСУ по "мариупольскому сценарию"
04:11Украина не получит от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов к марту - Кулеба
04:10Военный эксперт объяснил, как Россия совершит бросок через Днепр и освободит города Украины и Новороссии
04:00Когда замерзнут ВСУ. Алексей Леонков раскрыл, как Россия измотает врага, чтобы начать зимнее наступление
Лента новостейМолния