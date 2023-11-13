Песков ответил на вопрос о самовыдвижении Путина на новый президентский срок - 13.11.2023 Украина.ру
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Песков ответил на вопрос о самовыдвижении Путина на новый президентский срок
Песков ответил на вопрос о самовыдвижении Путина на новый президентский срок - 13.11.2023 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о самовыдвижении Путина на новый президентский срок
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 13 ноября прокомментировал журналистам публикацию про начало формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина
2023-11-13T13:19
2023-11-13T13:19
владимир путин
дмитрий песков
президент
новости
политика
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"Понятно, что сейчас эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов, но пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем", - заверил Песков.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что внутриполитический блок Кремля якобы рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. Отмечается, что формирование инициативной группы говорит о том, что Путин, скорее всего, пойдет на выборы как самовыдвиженец.Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но "приближаются" и "в любом случае состоятся".
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владимир путин, дмитрий песков, президент, новости, политика
Владимир Путин, Дмитрий Песков, президент, Новости, политика

Песков ответил на вопрос о самовыдвижении Путина на новый президентский срок

13:19 13.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 13 ноября прокомментировал журналистам публикацию про начало формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина
"Понятно, что сейчас эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов, но пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем", - заверил Песков.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что внутриполитический блок Кремля якобы рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. Отмечается, что формирование инициативной группы говорит о том, что Путин, скорее всего, пойдет на выборы как самовыдвиженец.
Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но "приближаются" и "в любом случае состоятся".
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 13:39
Путин сообщил, состоятся ли президентские выборы в 2024 годуВыборы в сентябре 2023 - довыборы депутатов в Государственную Думу, выборы глав 21 субъектов федерации и выборы депутатов законодательных органов, а также президентские выборы 2024 состоятся в соответствии с законом, сообщил 21 февраля президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию
 
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