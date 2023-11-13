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Песков ответил на вопрос о самовыдвижении Путина на новый президентский срок
Песков ответил на вопрос о самовыдвижении Путина на новый президентский срок - 13.11.2023 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о самовыдвижении Путина на новый президентский срок
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 13 ноября прокомментировал журналистам публикацию про начало формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина
2023-11-13T13:19
2023-11-13T13:19
2023-11-13T13:19
владимир путин
дмитрий песков
президент
новости
политика
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"Понятно, что сейчас эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов, но пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем", - заверил Песков.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что внутриполитический блок Кремля якобы рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. Отмечается, что формирование инициативной группы говорит о том, что Путин, скорее всего, пойдет на выборы как самовыдвиженец.Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но "приближаются" и "в любом случае состоятся".
https://ukraina.ru/20230221/1043792272.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, дмитрий песков, президент, новости, политика
Песков ответил на вопрос о самовыдвижении Путина на новый президентский срок
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 13 ноября прокомментировал журналистам публикацию про начало формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина
"Понятно, что сейчас эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов, но пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем", - заверил Песков.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что внутриполитический блок Кремля якобы рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. Отмечается, что формирование инициативной группы говорит о том, что Путин, скорее всего, пойдет на выборы как самовыдвиженец.
Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года. Песков отмечал, что они пока не назначены, но "приближаются" и "в любом случае состоятся".