https://ukraina.ru/20231113/1050972379.html
Шольц выразил готовность продолжать диалог с Путиным
Шольц выразил готовность продолжать диалог с Путиным - 13.11.2023 Украина.ру
Шольц выразил готовность продолжать диалог с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц 12 ноября заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, передает Heilbronner Stimme
2023-11-13T09:11
2023-11-13T09:11
2023-11-13T09:12
россия
олаф шольц
зарубежье
владимир путин
новости
переговоры
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"В нынешней ситуации с ним нужно разговаривать снова и снова, что я делал в прошлом году и что буду делать в будущем", - сказал Шольц.Он добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск. Москва ранее неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ukraina.ru/20231113/1050961740.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, олаф шольц, зарубежье, владимир путин, новости, переговоры
Россия, Олаф Шольц, Зарубежье, Владимир Путин, Новости, переговоры
Шольц выразил готовность продолжать диалог с Путиным
09:11 13.11.2023 (обновлено: 09:12 13.11.2023)
Канцлер Германии Олаф Шольц 12 ноября заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, передает Heilbronner Stimme
"В нынешней ситуации с ним нужно разговаривать снова и снова, что я делал в прошлом году и что буду делать в будущем", - сказал Шольц.
Он добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск.
"Очевидно, к этому он (Путин - ред.) сейчас не готов", - отметил Шольц.
Москва ранее неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.