https://ukraina.ru/20231113/1050972379.html

Шольц выразил готовность продолжать диалог с Путиным

Шольц выразил готовность продолжать диалог с Путиным - 13.11.2023 Украина.ру

Шольц выразил готовность продолжать диалог с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц 12 ноября заявил, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, передает Heilbronner Stimme

2023-11-13T09:11

2023-11-13T09:11

2023-11-13T09:12

россия

олаф шольц

зарубежье

владимир путин

новости

переговоры

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"В нынешней ситуации с ним нужно разговаривать снова и снова, что я делал в прошлом году и что буду делать в будущем", - сказал Шольц.Он добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск. Москва ранее неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как указывали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ukraina.ru/20231113/1050961740.html

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россия, олаф шольц, зарубежье, владимир путин, новости, переговоры