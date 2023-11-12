https://ukraina.ru/20231112/1050956767.html

Объявить Зеленского врагом нации, прокурорам - приготовиться. Украинские эксперты о ситуации в стране

Объявить Зеленского врагом нации, прокурорам - приготовиться. Украинские эксперты о ситуации в стране - 12.11.2023 Украина.ру

Объявить Зеленского врагом нации, прокурорам - приготовиться. Украинские эксперты о ситуации в стране

На Украине давно смирились с тем, что судьба страны решается и будет решена где-то и кем-то. Сейчас с тревогой ждут встречи мировых лидеров в Сан-Франциско, которая должна состояться 15 ноября в рамках саммита АТЭС.

2023-11-12T11:09

2023-11-12T11:09

2023-11-12T11:09

эксклюзив

украина

россия

нато

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050540985_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_1d92fd34a4f69464c42bef1caa949935.jpg

Украинский политтехнолог и политолог Андрей Золотарев предположил, что там могут принять решения, которые Киеву не понравятся."Что это будет – "Ялта-2", как того хочет товарищ Си, или "Сан-Франциско-1", но даже сам факт того, что, очевидно, по настоянию китайского руководителя, там будет присутствовать Путин – ну, для нас ничего хорошего это не сулит. Это показывает ту мизансцену, о которой я не раз говорил, что мы оказались не за столом, даже не под столом, а скорее всего на столе. И нас, возможно, поставят перед такими очень неприятными для нас реалиями", - сказал Золотарев в эфире интернет-канала Politeka.По мнению эксперта, на встрече речь наверняка пойдет и о Тайване, там масса нюансов, и это большой геополитический торг, в котором Украине как бы не оказаться "в качестве разменной монетки".Тем временем на самой Украине боевые действия продолжаются. Если их не остановить, киевский режим может потерять больше, чем уже потерял, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его мнению, если ВСУ продолжат воевать, "Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России"."Вы потеряете еще 20 процентов своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт", - заявил он в интервью каналу Kim Iversen. Экс-разведчик подчеркнул, что "в интересах Украины сейчас прекратить этот конфликт на условиях России".Линии невозврата Украиной пройдены, считает политолог Михаил Чаплыга. По его словам, "мы (киевский режим — Ред.) прошли критические значения по демографии, критические значения по экономике и критические значения по финансам и кредиту — по трем показателям из трех".При этом, по его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, останавливать войну нынешняя украинская элита не будет, поскольку это вопрос ее физического выживания. Эти "элитарии" предпочтут угробить страну, "которая и так прошла красные линии"."Все, что происходит сейчас — это Майдан, умноженный на тысячу", - констатировал эксперт, отметив, что впереди — "вакуум власти", со всеми вытекающими. По его словам, страна входит в чрезвычайно сложный и турбулентный период, когда где-то обязательно "пробьет"."Поэтому я всем сказал: в этот период, если у вас есть возможность — уедьте. Если нет возможности, прикиньтесь ветошью — пусть эта волна пройдет над вами. Других советов у меня больше нет", - сказал Чаплыга.Экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин предрекает перелом в худшую для Киева сторону "после совершенно неграмотного вредного решения, который принял так называемый законодательный орган Украины про продление в девятый раз этого антиконституционного военного положения - до 14 февраля".По словам эксперта, до 14 февраля еще надо дожить, потому что, если брать каждое продление военного положения, то – "оно все было хуже, хуже и хуже". Он рассказал в своем блоге, что просмотрел видео, где военкомы "метелят этих всех (представителей ТЦК – Ред,), которые пытаются арестовывать, задерживают ребят, чтобы отправлять их пушечным мясом на передовую".В Житомирской области такая попытка задержания закончилась плохо для военкомов, парня теперь разыскивают. Есть такие факты и в других городах, Люди начали оказывать сопротивление тем, кто пытается отправить их - "без оружия, неподготовленными" - в зимние окопы, "для того, чтобы защищать интересы правящей бандократии", заявил Соскин.Политолог в очередной раз подчеркнул, что наступать нечем, дай Бог линию фронта удержать, если ВСУ потеряют Авдеевку, то вообще все "будет очень печально"."Тогда Зеленского и Ермака и всех надо... есть одно только название, надо называть их, что это враги нации", - заявил экс-советник Кучмы. По его словам, вот они и есть настоящие враги нации, а не те люди, которых таковыми объявляет Ирина Фарион "за то, что они разговаривают на славянском языке, на котором разговаривает один миллиард человек в мире"."Вдумайтесь, на русском языке в той или иной мере – язык как лингвистическое средство коммуникации – на сегодняшний день в мире им владеет один миллиард человек, причем 500 миллионов человек им владеет на высоком уровне", - считает Соскин. Он задал вопрос: чем русский язык хуже других славянских языков?"Не буди лиха, пока оно тихо, Ира, - обратился экс-советник к Ирине Фарион. - Оно тебе, бедненькой, надо? Ты же нормальная была член Коммунистической партии".Что до ситуации в стране в целом, то, по мнению Соскина, выхода нет, времени практически тоже не осталось – "все обрушено, что можно было обрушить". Политолог еще раз напомнил о случаях сопротивления военкомам и посоветовал приготовиться прокурорам, судьям, работникам Госбюро расследований и прочим."Вы подготовьтесь, ребята, вы следующие. Народ уже терпеть это все не может. Не могут люди терпеть и не хотят быть рабами", - сказал Соскин. Он добавил, что в случае чего - ни СБУ не поможет, ни МВД.Пока в тылу зреет смута, ситуация на фронте для ВСУ становится действительно критичной. Как отметил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, "киевскому режиму сейчас свойственно то, что было свойственно Гитлеру - истерия, заявления о наступлении и вера в палочку-выручалочку".По словам эксперта, это агония. А сколько она продлится, зависит от того, как ВСУ будут расходовать людские ресурсы – если будут наступать, то конец наступит скоро, если перейдут к обороне - тогда "агония продлится еще какое-то время".Но не все настроены так оптимистично. Рано бить в фанфары и раздавать награды, враг силен и не собирается останавливаться, считает военкор Юрий Котенок."Давайте спускаться с небес на землю", - призвал он в своем телеграм-канале. Он добавил, что нужно не хоронить прежде времени ВСУ на всех телеканалах, а "нужно говорить о том, что пора становиться военным лагерем, готовиться к длительному противостоянию"."Это, если мы хотим добиться результата, а не компромисса с противником без выполнения поставленных Президентом задач СВО, - подчеркнул военкор. - А я напомню — это денацификация и демилитаризация Киевского режима. На деле это означает военный разгром Украины, занятие как минимум столицы и ключевых областей, лишения противника выхода к Черному морю и прикрытие наших западных границ до такой степени, чтобы никому не было повадно даже думать о размещении военных контингентов НАТО на рубежах исторической России".

https://ukraina.ru/20231111/1050941141.html

https://ukraina.ru/20231111/1050933418.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, нато, спецоперация