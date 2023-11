https://ukraina.ru/20231112/1050956202.html

"Козёл отпущения" из ССО. Главное на Украине на утро 12 ноября

Американские СМИ назвали координатором теракта на "Северных потоках" арестованного полковника Сил специальных операций ВСУ

По информации издания The Washington Post полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский был координатором атаки на газопроводы "Северные потоки". При этом, по информации источников издания, Червинский действовал не один."Червинский подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись ... [главкому ВСУ] Валерию Залужному", - рассказали газете источники, знакомые с тем, как проводилась операция.Сам Червинский через адвоката заявил, что не причастен к подрыву "Северных потоков"."Все спекуляции относительно моей причастности к атаке на "Северный поток" распространяются российской пропагандой безо всяких оснований", – указал Червинский в письменном заявлении для The Washington Post и Der Spiegel, которые проводили совместное расследование его роли в этой операции.При этом представители украинского правительства не ответили на вопрос The Washington Post об участии Червинского.Как подчеркнуло издание, информация об участии Червинского в теракте на "Северных потоках" противоречит официальной позиции президента Украины Владимира Зеленского, который отрицает причастность украинцев к теракту.При этом, как уверяли источники издания, операция на "Северных потоках" была разработана таким образом, чтобы Зеленский о ней не знал."Все, кто участвовал в планировании и реализации, подчинялись непосредственно Залужному, поэтому Зеленский об этом не знал", - цитировало издание "секретный документ ЦРУ", слитый позже в сеть (в достоверности этих документов выражали сомнения и в России, и за рубежом - Ред.)Кроме того, как указало американское издание, роль Червинского иллюстрирует сложную динамику и внутреннее соперничество в военно-политическом руководстве Украины, где разведка и военные часто находятся в напряженном противостоянии с политическим руководством.Также The Washington Post назвало Червинского ответственным за план по заманиванию бойцов группы "Вагнер" в Белоруссию в 2020 году.Сам Червинский заявил, что также "планировал и осуществлял" операции по убийству лидеров ополчения, а также "похищению свидетеля" катастрофы самолёта "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в 2014 году.Сейчас Червинский находится в киевском СИЗО. Спецназовца поместили под арест в апреле. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением в связи с заговором с целью переманить российского пилота на сторону Украины в июле 2022 года. Сторона обвинения утверждает, что Червинский, действовал без разрешения, и что в ходе операции были выданы координаты украинского аэродрома, что удар по аэродрому, в результате которого погиб один военнослужащий и еще 17 получили ранения.Червинский называет свой арест и уголовное преследование политической местью за критику президента Украины Зеленского и его администрации. Спецназовец публично заявил, что подозревает главу Офиса президента Андрея Ермака в шпионаже в пользу России. Он также обвинил администрацию Зеленского в том, что она недостаточно подготовила страну к спецоперации ВС РФ."В операции по вербовке российского пилота участвовали подразделения СБУ, Воздушных сил и Сил специальных операций. Операция была одобрена главнокомандующим Валерием Залужным", - сказал Червинский в своем письменном заявлении для The Washington Post и Der Spiegel.Данная операция, а также ряд других тайных операций, направленных против ВС РФ были разработаны в обход украинского президента, сообщили The Washington Post "люди, знакомые с их планированием".Также издание сообщило, что в июне 2022 года нидерландская военная разведка MIVD получила информацию о том, что Украина, возможно, планирует атаковать "Северные потоки". По словам источников, сотрудники ЦРУ через посредника сообщили Залужному, что Соединённые Штаты выступают против такой операции.Американские чиновники считали, что атака была отменена. Но, как утверждает The Washington Post украинское командование лишь перенесло теракт на три месяца позже, используя другую точку отправления, чем планировалось изначально. Ключевые элементы плана, включая количество людей в команде подрывников, а также использование арендованной яхты, водолазного снаряжения и фальшивых удостоверений, остались неизменными.Примечательно, что это не первое обвинение Залужного в планировании теракта на "Северных поток". В июне издание Politico также сообщило, что главком ВСУ якобы лично участвовал в подготовке операции по подрыву "Северных потоков".Сам Залужный в комментарии The Washington Post заявил, что ЦРУ никогда не спрашивало его напрямую о какой-либо атаке на "Северные поток". По его словам, после теракта, в сентябре 2022 года, ему позвонил возглавлявший тогда Объединенный комитет начальников штабов США генерал Марк Милли."Он спросил меня: "Ты имеешь к этому отношение?". Я ответил: "Нет". Много операций планируется, много операций происходит, но мы не имеем к этому никакого отношения, вообще никакого", – отметил Залужный.В интервью Залужный, как и Червинский, заявил о том, что версия о том, что за терактом на "Северных потоках" стоят украинцы - "российская пропаганда". И это несмотря на то, что эту версию озвучили американские СМИ, в то время, как в России в причастность Украины к произошедшему не поверили.После появления американских версий о том, что за терактами стоит группа украинских водолазов, эти версии раскритиковали как военные эксперты, указав, что при помощи яхты и группы водолазов такой теракт не осуществим, так и политики. Позже лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что за терактами стоят США. Херш отметил, что целью этого теракта было не изменить ситуацию в украинском конфликте, а восстановить влияние США в Европе."Администрация Байдена взорвала трубопроводы, но это действие имело мало отношения к обеспечению победы в войне на Украине или к ее завершению. <...> Это <...> стало следствием <...> основного страха, что Америка потеряет свое давно сложившееся превосходство в Западной Европе", — написал журналист в статье на платформе Substack.Как сообщил Хершу неназванный чиновник, Белый дом выбрал именно "Северные потоки", так как это были единственные трубопроводы, к которым США могли получить доступ, и от диверсии на которых "можно было бы откреститься".При этом причастные к операции американцы, которые в течение нескольких месяцев посещали Норвегию, совсем не оставили следов. Никакую значимую информацию о миссии не заносили в компьютер, всю документацию вели на пишущей машинке Royal или Smith Corona."Как только операция была завершена, напечатанные бумаги и копии были уничтожены, не оставив, таким образом, никаких физических следов — никаких улик, которые позже мог бы откопать специальный прокурор или президентский историк. Можно назвать это идеальным преступлением", - писал Херш.По его информации, некоторые сотрудники ЦРУ считают, что канцлер Германии Олаф Шольц был полностью осведомлён о "секретном планировании уничтожения трубопроводов".Кроме того, неназванный чиновник сообщил Хершу, что американская разведка рассматривала неясные инструкции президента США Джо Байдена по уничтожению газопроводов "как стратегический шаг к третьей мировой войне".Примечательно, что, несмотря на распространение версии об "украинском следе" в теракте на "Северных потоках" в том числе и провластными немецкими СМИ, Германия не прекратила поддержку Украины, оставаясь вторым по объёмам военной помощи донором Украины после США. Кроме того, 12 ноября агентство Bloomberg сообщило о том, что власти Германии хотят увеличить военную помощь Украине в 2024 году в два раза. Источники агентства сообщили, что правящая коалиция канцлера Шольца согласилась выделить Киеву до €8 млрд. По информации агентства, бюджетный комитет Бундестага одобрит выделение дополнительных финансовых средства на сумму €4 млрд на следующей неделе. Это также может косвенно указывать на то, что власти ФРГ всерьёз не воспринимают версию о причастности Украины к теракту на "Северных потоках" - диверсии, нанёсшей серьёзный ущерб энергетической безопасности Германии.

