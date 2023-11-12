Это большой срок. Эксперт о том, что начнется, если Россия не уничтожит ВСУ через 1,5 года - 12.11.2023 Украина.ру
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Это большой срок. Эксперт о том, что начнется, если Россия не уничтожит ВСУ через 1,5 года
Это большой срок. Эксперт о том, что начнется, если Россия не уничтожит ВСУ через 1,5 года - 12.11.2023 Украина.ру
Это большой срок. Эксперт о том, что начнется, если Россия не уничтожит ВСУ через 1,5 года
За полтора-два года, учитывая системный подход, американскую помощь и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, которая будет представлять для России серьезную угрозу. По нынешним меркам, это очень большой срок для подготовки к войне.
2023-11-12T06:45
2023-11-12T06:45
новости
польша
сво
украина
россия
сша
мобилизация
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Об этом рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.руЭксперт отметил, что в польскую армию уже активно привлекают добровольцев и офицеров-резервистов, и несмотря на весь организационный бардак, у Варшавы есть четкий план, который она реализует.Но если мы проведем еще одну-две частичные мобилизации, наша промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, а также внутри общества произойдет идеологическая мобилизация, Россия закончит СВО победой и станет серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами, заключил собеседник издания.
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новости, польша, сво, украина, россия, сша, мобилизация
Новости, Польша, СВО, Украина, Россия, США, мобилизация

Это большой срок. Эксперт о том, что начнется, если Россия не уничтожит ВСУ через 1,5 года

06:45 12.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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За полтора-два года, учитывая системный подход, американскую помощь и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, которая будет представлять для России серьезную угрозу. По нынешним меркам, это очень большой срок для подготовки к войне.
Об этом рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что в польскую армию уже активно привлекают добровольцев и офицеров-резервистов, и несмотря на весь организационный бардак, у Варшавы есть четкий план, который она реализует.
"Поляки активно пропускают через зону СВО младший и средний офицерский состав, а также узких специалистов. Они активно участвуют в боевых действиях в качестве инструкторов, наводчиков, артиллеристов, связистов, разведчиков и спецназовцев. Повторюсь, они готовятся к серьезным военным операциям", - констатировал Кочетков.
Но если мы проведем еще одну-две частичные мобилизации, наша промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, а также внутри общества произойдет идеологическая мобилизация, Россия закончит СВО победой и станет серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами, заключил собеседник издания.
 
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Заголовок открываемого материала
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