https://ukraina.ru/20231112/1050949624.html

Это большой срок. Эксперт о том, что начнется, если Россия не уничтожит ВСУ через 1,5 года

Это большой срок. Эксперт о том, что начнется, если Россия не уничтожит ВСУ через 1,5 года - 12.11.2023 Украина.ру

Это большой срок. Эксперт о том, что начнется, если Россия не уничтожит ВСУ через 1,5 года

За полтора-два года, учитывая системный подход, американскую помощь и южнокорейские кредиты, Польша превратится в серьезную военную силу, которая будет представлять для России серьезную угрозу. По нынешним меркам, это очень большой срок для подготовки к войне.

2023-11-12T06:45

2023-11-12T06:45

2023-11-12T06:45

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Об этом рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.руЭксперт отметил, что в польскую армию уже активно привлекают добровольцев и офицеров-резервистов, и несмотря на весь организационный бардак, у Варшавы есть четкий план, который она реализует.Но если мы проведем еще одну-две частичные мобилизации, наша промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, а также внутри общества произойдет идеологическая мобилизация, Россия закончит СВО победой и станет серьезной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, сво, украина, россия, сша, мобилизация