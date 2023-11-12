Нанесет тройной удар? Военный эксперт о том, как именно Польша будет воевать с Россией после краха ВСУ - 12.11.2023 Украина.ру
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Нанесет тройной удар? Военный эксперт о том, как именно Польша будет воевать с Россией после краха ВСУ
Нанесет тройной удар? Военный эксперт о том, как именно Польша будет воевать с Россией после краха ВСУ - 12.11.2023 Украина.ру
Нанесет тройной удар? Военный эксперт о том, как именно Польша будет воевать с Россией после краха ВСУ
Польша не считает, что если она захочет увеличить свою территорию если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией, то ей придется воевать с Россией сразу на трех направлениях (Украина, Белоруссия, Калининград). У нее есть на этот счет разработан особый план-сценарий
2023-11-12T04:00
2023-11-12T04:00
новости
всу
украина
польша
белоруссия
россия
калининград
сво
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Об этом рассказал глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич в интервью изданию Украина.руВ Варшаве полагают, что как только потенциал Украины будет исчерпан, из-за чего она не сможет удерживать западные территории, а оставшиеся войска Киев перебросит на юго-восток, Польша может ввести войска во Львов якобы для защиты своих граждан: открытых боевых действий не будет. Это будет интервенция в ослабленную страну, пояснил эксперт.Что касается Калининграда, Варшава может разыграть сценарий в следующем варианте: если Россия будет воевать с ней за Белоруссию, то она нападет или блокирует Калининград. То есть в Польше видят Калининград разменной монетой для сдерживания Москвы по выполнению своих союзнических обязательств, уточнил специалист.Дальше со стороны Варшавы начнется дипломатическое давление на Минск. А потом уже начнется вторжение польских прокси-войск под видом белорусской оппозиции. Начнутся теракты, диверсии, завяжутся бои на границе. А в заключении Польша прямо введет свои войска на западную Белоруссию якобы для защиты своих соотечественников, где действительно проживают много этнических поляков или обладателей "карты поляка", добавил специалист.Помешать этому сценарию можно будет только в одном случае: Белоруссия должна будет вступить в СВО третьей стороной, если поляки зайдут на территорию западной Украины, чтобы навязать полякам свою инициативу, заключил собеседник издания.
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новости, всу, украина, польша, белоруссия, россия, калининград, сво
Новости, ВСУ, Украина, Польша, Белоруссия, Россия, Калининград, СВО

Нанесет тройной удар? Военный эксперт о том, как именно Польша будет воевать с Россией после краха ВСУ

04:00 12.11.2023
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP / Michal Dyjuk
Читать в
Польша не считает, что если она захочет увеличить свою территорию если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией, то ей придется воевать с Россией сразу на трех направлениях (Украина, Белоруссия, Калининград). У нее есть на этот счет разработан особый план-сценарий
Об этом рассказал глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич в интервью изданию Украина.ру
В Варшаве полагают, что как только потенциал Украины будет исчерпан, из-за чего она не сможет удерживать западные территории, а оставшиеся войска Киев перебросит на юго-восток, Польша может ввести войска во Львов якобы для защиты своих граждан: открытых боевых действий не будет. Это будет интервенция в ослабленную страну, пояснил эксперт.
Что касается Калининграда, Варшава может разыграть сценарий в следующем варианте: если Россия будет воевать с ней за Белоруссию, то она нападет или блокирует Калининград. То есть в Польше видят Калининград разменной монетой для сдерживания Москвы по выполнению своих союзнических обязательств, уточнил специалист.
"Еще раз поясню, как поляки видят эту ситуацию: "У Белоруссии небольшая сухопутная армия. Мы вместе с натовскими технологиями ее разобьем, если Россия вмешиваться не будет. Что нужно сделать, чтобы русские не вмешались? Начинать блокировать Калининград по надуманному предлогу. Русские испугаются и вмешиваться не будут"", - указал Клинцевич.
Дальше со стороны Варшавы начнется дипломатическое давление на Минск. А потом уже начнется вторжение польских прокси-войск под видом белорусской оппозиции. Начнутся теракты, диверсии, завяжутся бои на границе. А в заключении Польша прямо введет свои войска на западную Белоруссию якобы для защиты своих соотечественников, где действительно проживают много этнических поляков или обладателей "карты поляка", добавил специалист.
Помешать этому сценарию можно будет только в одном случае: Белоруссия должна будет вступить в СВО третьей стороной, если поляки зайдут на территорию западной Украины, чтобы навязать полякам свою инициативу, заключил собеседник издания.
 
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