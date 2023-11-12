"Он это проглотил": эксперт объяснил, почему после "зачистки" руководителя сил ССО молчит Залужный - 12.11.2023 Украина.ру
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"Он это проглотил": эксперт объяснил, почему после "зачистки" руководителя сил ССО молчит Залужный
"Он это проглотил": эксперт объяснил, почему после "зачистки" руководителя сил ССО молчит Залужный - 12.11.2023 Украина.ру
"Он это проглотил": эксперт объяснил, почему после "зачистки" руководителя сил ССО молчит Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный может воспользоваться своим авторитетом в войсках и попытаться совершить государственный переворот. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-11-12T04:00
2023-11-12T04:00
новости
валерий залужный
владимир зеленский
командование
всу
переворот
госпереворот
военные
отставка
наступление
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Чем закончится конфликт между политическим руководством и военной элитой Украины зависит от того, как будет дальше действовать главком ВСУ Валерий Залужный. Он может воспользоваться своим авторитетом в войсках и попытаться совершить государственный переворот, рассказал эксперт.Залужный мог бы это сделать уже после отставки командующего Силами специальных операций Украины (ССО) Виктора Хоренко, которые как нельзя лучше подходят для организации госпереворота, добавил он.Возникает вопрос, насколько Залужный способен к организации собственных политических действий. Если главком ВСУ будет нерешительным, Зеленский свалит на него провал "контрнаступа", ведь кто-то должен ответить за неудачи на фронте, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231110/1050922850.html
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новости, валерий залужный, владимир зеленский, командование, всу, переворот, госпереворот, военные, отставка, наступление, фронт, украина
Новости, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, командование, ВСУ, переворот, госпереворот, военные, отставка, наступление, фронт, Украина

"Он это проглотил": эксперт объяснил, почему после "зачистки" руководителя сил ССО молчит Залужный

04:00 12.11.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP
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Главком ВСУ Валерий Залужный может воспользоваться своим авторитетом в войсках и попытаться совершить государственный переворот. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Чем закончится конфликт между политическим руководством и военной элитой Украины зависит от того, как будет дальше действовать главком ВСУ Валерий Залужный. Он может воспользоваться своим авторитетом в войсках и попытаться совершить государственный переворот, рассказал эксперт.
Залужный мог бы это сделать уже после отставки командующего Силами специальных операций Украины (ССО) Виктора Хоренко, которые как нельзя лучше подходят для организации госпереворота, добавил он.
"Поэтому Хоренко и зачистили. Кстати, украинские законы допускают отставку этого человека. Будь Залужный более смелым и решительным, он воспользовался бы этой историей, чтобы обезопасить себя на будущее. Но он это проглотил", - подчеркнул Зубец.
Возникает вопрос, насколько Залужный способен к организации собственных политических действий. Если главком ВСУ будет нерешительным, Зеленский свалит на него провал "контрнаступа", ведь кто-то должен ответить за неудачи на фронте, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Анпилогов интервью
10 ноября, 15:59
Алексей Анпилогов: Залужный приносит в жертву гарнизон Авдеевки, чтобы создать новые ВСУ и затянуть войнуЗимняя кампания пройдет при небольшом, но стабильном преимуществе ВС РФ, поскольку ручеек военной помощи с Запада существенно обмелел, считает военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийкомандованиеВСУпереворотгоспереворотвоенныеотставканаступлениефронтУкраина
 
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