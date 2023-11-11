https://ukraina.ru/20231111/1050951558.html

Эксперт объяснил, когда Россия наконец-то уничтожит ВСУ ударами со стороны Днепра и Северского Донца

Эксперт объяснил, когда Россия наконец-то уничтожит ВСУ ударами со стороны Днепра и Северского Донца - 11.11.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, когда Россия наконец-то уничтожит ВСУ ударами со стороны Днепра и Северского Донца

Если ВС РФ захотят окружить ВСУ в Донбассе, им стоит рассмотреть вариант со взятием Павлограда. Для этого нужно нанести два удара по сходящимся линиям с юга от Орехова и с севера от Изюма. Хотя оба эти города пока не наши, такая операция напрашивается. Но есть лишь один нюанс.

2023-11-11T07:30

2023-11-11T07:30

2023-11-11T22:23

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Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.руЭксперт уточнил, что эта операция сравнима с масштабом крупнейших операций времен Великой Отечественной войны. Сейчас у нас на фронте в пять раз меньше людей и техники, чем во время освобождения Украины в 1943–1944 годах.Мы можем пойти в наступление. Но наступление должно преследовать решительную цель. Нам нужно провести операцию, чтобы разгромить Украину военным или политическим способом. То есть нам надо или брать Киев, или уничтожить ВСУ, считает специалист.Пока мы не будем уверены, что мы готовы к такой операции, мы будем ограничиваться боями действиями местного значения, а не биться головой о стену, которую Украину будет строить, чтобы нас встретить, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, павлоград, сво, днепр, киев, украина