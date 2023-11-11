https://ukraina.ru/20231111/1050941141.html
Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России
Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России - 11.11.2023 Украина.ру
Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России
Президент США Джо Байден намерен провести "жесткий разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином о ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников США написало американское издание Politico
2023-11-11T10:39
2023-11-11T10:39
2023-11-11T10:39
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В публикации также отмечается, что глава Белого дома рассматривает предстоящую встречу как последний шанс повлиять на лидера КНР.Ранее МИД КНР сообщил, что с 14 по 17 ноября Си Цзиньпин посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.В Белом доме подтвердили встречу двух лидеров, отметив, что запланирована она на 15 ноября.В конце октября председатель КНР заявил о готовности Китая сотрудничать с Соединенными Штатами во имя общего процветания и на благо всему миру.Между тем, встречают российских и американских политиков в Пекине по-разному. Так, например, перед президентом РФ Владимиром Путиным расстелили "красную дорожку" во время его недавнего визита в Китай.А вот для госсекретаря Энтони Блинкена ее не положили. Правозащитница Дженнифер Цзэн отметила, что столь холодный прием в китайской культуре является "преднамеренным унижением".
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новости, джо байден, си цзиньпин, россия, иран
Новости, Джо Байден, Си Цзиньпин, Россия, Иран
Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России
Президент США Джо Байден намерен провести "жесткий разговор" с председателем КНР Си Цзиньпином о ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников США написало американское издание Politico
"Связи Китая с Ираном будут частью жестких разговоров между Байденом и Си, которые затронут ключевые вопросы американо-китайских отношений. Они будут включать в себя обсуждение поддержки России со стороны Пекина в украинском конфликте", – отметил один из американских чиновников.
В публикации также отмечается, что глава Белого дома рассматривает предстоящую встречу как последний шанс повлиять на лидера КНР.
Ранее МИД КНР сообщил, что с 14 по 17 ноября Си Цзиньпин посетит США, где примет участие в саммите АТЭС, а также проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.
В Белом доме подтвердили встречу двух лидеров, отметив, что запланирована она на 15 ноября.
В конце октября председатель КНР заявил о готовности Китая сотрудничать с Соединенными Штатами во имя общего процветания и на благо всему миру.
Между тем, встречают российских и американских политиков в Пекине по-разному. Так, например, перед президентом РФ Владимиром Путиным расстелили "красную дорожку" во время его недавнего визита в Китай.
А вот для госсекретаря Энтони Блинкена ее не положили. Правозащитница Дженнифер Цзэн отметила, что столь холодный прием в китайской культуре является "преднамеренным унижением".