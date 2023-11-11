В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника - 11.11.2023 Украина.ру
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В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника - 11.11.2023 Украина.ру
В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
Над Стародубским муниципальным округом Брянской области уничтожены четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Об этом 11 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз
2023-11-11T09:38
2023-11-11T10:04
новости
брянская область
беспилотник
бпла
украина
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Брянская область, как и другие регионы, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются атакам националистов. Так, только за последние дни на территории Брянской области было уничтожено несколько украинских БПЛА.В связи с регулярными ударами дронов и угрозой диверсий в регионе действует желтый уровень террористической опасности.Также 11 ноября средства ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над территориями Смоленской и Московской областей. Цельюю одного из БПЛА, по предварительной версии, мог быть НПК "Конструкторское бюро машиностроения". Дрон упал на крышу предприятия, обошлось без жертв.
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новости, брянская область, беспилотник, бпла, украина
Новости, Брянская область, беспилотник, БПЛА, Украина

В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника

09:38 11.11.2023 (обновлено: 10:04 11.11.2023)
 
© Роман Старовойт телеграм-каналНа территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины
© Роман Старовойт телеграм-канал
Читать в
Над Стародубским муниципальным округом Брянской области уничтожены четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Об этом 11 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз
Брянская область, как и другие регионы, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются атакам националистов. Так, только за последние дни на территории Брянской области было уничтожено несколько украинских БПЛА.
В связи с регулярными ударами дронов и угрозой диверсий в регионе действует желтый уровень террористической опасности.
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
09:17
Украинские каратели за 40 минут обрушили на Горловку 15 снарядов натовского калибра - СЦККУкраинские войска утром 11 ноября четыре раза обстреляли Горловку, за 40 минут выпустив по ней 15 снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Также 11 ноября средства ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над территориями Смоленской и Московской областей. Цельюю одного из БПЛА, по предварительной версии, мог быть НПК "Конструкторское бюро машиностроения". Дрон упал на крышу предприятия, обошлось без жертв.
 
НовостиБрянская областьбеспилотникБПЛАУкраина
 
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