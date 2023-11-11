https://ukraina.ru/20231111/1050939997.html

В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника

В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника - 11.11.2023 Украина.ру

В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника

Над Стародубским муниципальным округом Брянской области уничтожены четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Об этом 11 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз

2023-11-11T09:38

2023-11-11T09:38

2023-11-11T10:04

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брянская область

беспилотник

бпла

украина

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Брянская область, как и другие регионы, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются атакам националистов. Так, только за последние дни на территории Брянской области было уничтожено несколько украинских БПЛА.В связи с регулярными ударами дронов и угрозой диверсий в регионе действует желтый уровень террористической опасности.Также 11 ноября средства ПВО перехватили два украинских беспилотника самолетного типа над территориями Смоленской и Московской областей. Цельюю одного из БПЛА, по предварительной версии, мог быть НПК "Конструкторское бюро машиностроения". Дрон упал на крышу предприятия, обошлось без жертв.

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новости, брянская область, беспилотник, бпла, украина