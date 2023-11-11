Украинские каратели за 40 минут обрушили на Горловку 15 снарядов натовского калибра - СЦКК
09:17 11.11.2023 (обновлено: 09:18 11.11.2023)
Украинские войска утром 11 ноября четыре раза обстреляли Горловку, за 40 минут выпустив по ней 15 снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 08:10 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм… 08:20 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 08:35 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 08:50 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщениях СЦКК.
Сразу после полуночи ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку.
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 26 раз обстреляла территорию ДНР. Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Верхнеторецкому было выпущено 98 единиц различных боеприпасов.
04:30"Это просто биоматериал": политолог о том, почему Зеленский не жалеет солдат, а Залужный считает потериПротиворечия между Зеленским и Залужным возникла возникли из-за тяжелой ситуации на фронте. Гибель украинских солдат является трагедией для главкома ВСУ, но для президента Украины они являются расходным материалом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич