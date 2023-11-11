Российский ТрАМП становится на крыло - 11.11.2023 Украина.ру
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Российский ТрАМП становится на крыло
Российский ТрАМП становится на крыло - 11.11.2023 Украина.ру
Российский ТрАМП становится на крыло
Российский дальний транспортный беспилотный летательный аппарат ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап лётных испытаний. Об этом со ссылкой на одного из его создателей 11 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-11T04:06
2023-11-11T04:06
новости
россия
бпла
транспорт
испытания
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Ранее сообщалось о прохождении БПЛА наземных испытаний, когда на аппарат установили штатный двигатель с большим трёхлопастным винтом, штатные усиленные стойки шасси взамен технологических, используемых для первых наземных рулежек.По словам разработчика, в ходе первого этапа лётных испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики, заложенные при проектировании. В дальнейших полётах будет нарабатываться статистика, изучаться работа систем на различных режимах в разнообразных условиях."К сожалению, не обошлось и без происшествий. Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошёл с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. Это первый этап лётных испытаний, сложно обойтись без нештатных ситуаций", - рассказал инженер.После установления причин отказа и внесения корректив специалисты продолжат доводку изделия."Затем перейдём к полётам с полезной нагрузкой", - добавил он.Транспортный беспилотник ТрАМП способен перевезти до 250 килограммов груза в большом грузовом отсеке объёмом 2650 литров на дистанцию свыше 600 километров. Габаритный груз можно сбрасывать с парашютом в заданную точку. Крейсерская скорость БПЛА составляет 195 километров в час при крейсерском потолке полёта до трёх тысяч метров.Усиленное шасси с пневматиками большого диаметра позволяет взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, а изначально встроенная парашютная система спасения - сохранить как сам аппарат, так и груз при различных нештатных ситуациях. Простота и модульность конструкции аппарата позволяет в полевых условиях быстро заменить крыло, двигатель и шасси.ТрАМП может использоваться для перевозки грузов, мониторинга лесных угодий и в сельском хозяйстве для химической обработки больших площадей. В отсек аппарата может устанавливаться различное спецоборудование.
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новости, россия, бпла, транспорт, испытания
Новости, Россия, БПЛА, транспорт, испытания

Российский ТрАМП становится на крыло

04:06 11.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛебеди в бухте "Омега" в Севастополе
Лебеди в бухте Омега в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Российский дальний транспортный беспилотный летательный аппарат ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап лётных испытаний. Об этом со ссылкой на одного из его создателей 11 ноября сообщает РИА Новости
Ранее сообщалось о прохождении БПЛА наземных испытаний, когда на аппарат установили штатный двигатель с большим трёхлопастным винтом, штатные усиленные стойки шасси взамен технологических, используемых для первых наземных рулежек.
По словам разработчика, в ходе первого этапа лётных испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики, заложенные при проектировании. В дальнейших полётах будет нарабатываться статистика, изучаться работа систем на различных режимах в разнообразных условиях.
"К сожалению, не обошлось и без происшествий. Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошёл с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. Это первый этап лётных испытаний, сложно обойтись без нештатных ситуаций", - рассказал инженер.
После установления причин отказа и внесения корректив специалисты продолжат доводку изделия.
"Затем перейдём к полётам с полезной нагрузкой", - добавил он.
Транспортный беспилотник ТрАМП способен перевезти до 250 килограммов груза в большом грузовом отсеке объёмом 2650 литров на дистанцию свыше 600 километров. Габаритный груз можно сбрасывать с парашютом в заданную точку. Крейсерская скорость БПЛА составляет 195 километров в час при крейсерском потолке полёта до трёх тысяч метров.
Усиленное шасси с пневматиками большого диаметра позволяет взлетать и садиться на короткие, плохо подготовленные площадки, а изначально встроенная парашютная система спасения - сохранить как сам аппарат, так и груз при различных нештатных ситуациях. Простота и модульность конструкции аппарата позволяет в полевых условиях быстро заменить крыло, двигатель и шасси.
ТрАМП может использоваться для перевозки грузов, мониторинга лесных угодий и в сельском хозяйстве для химической обработки больших площадей. В отсек аппарата может устанавливаться различное спецоборудование.
Наталья Мосейчук и Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 18:31
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