План Залужного против плана Зеленского. О чём говорили эксперты 10 ноября - 10.11.2023 Украина.ру
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План Залужного против плана Зеленского. О чём говорили эксперты 10 ноября
План Залужного против плана Зеленского. О чём говорили эксперты 10 ноября - 10.11.2023 Украина.ру
План Залужного против плана Зеленского. О чём говорили эксперты 10 ноября
Украина.ру, 10.11.2023
2023-11-10T17:04
2023-11-10T17:39
эксклюзив
всу
валерий залужный
владимир зеленский
наступление
алексей анпилогов
авдеевка
вс рф
зрк patriot
алексей леонков
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«Пунктик Зеленского»Ранее военкоры с мест сообщили, что российские войска под Артемовском успешно контратаковали позиции ВСУ и в районе Клещеевки, и в районе Берховки.Отмечается, что якобы им удалось обнулить все успехи противника, которых он сумел добиться на этом направлении за все четыре месяца «контрнаступа».ВСУ пытались повторить успех осени 2022 года, отмечает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Сейчас зарубежные эксперты говорят, что именно тогда у Киева были наилучшие условия, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и отторговать себе все, что мы у них якобы забрали.Но получилось так, что в результате «контрнаступа» Украина понесла огромные потери в технике и в людях. Тем не менее противник продолжает те же самые штурмы того же Артемовска.«Зачем им этот Артемовск? Они же его разрушили. Зачем им воевать за камни? Видимо, у Зеленского был пунктик, что ВСУ обязательно нужно было забрать у России что-то, откуда она их выбила. Поэтому там продолжаются серьезные сражения», — заявил эксперт.Теперь, отмечает Леонков, у противника дилемма, которая выражается в противоречиях между Зеленским и Залужным.Зеленский говорит: «Мы будем наступать. У нас длинный список городов и поселков, которые мы должны вернуть. Границ 1991 года никто не отменял. Дайте денег».Но Запад говорит: «Подождите. Мы вам давали деньги четыре раза. В 2018 году, накануне СВО, в прошлом году и в этом году. Мы завезли вам железок на 250 миллиардов. Причем самых современных, которые по натовским стандартам могут воевать».Им действительно дали «Леопарды» и «Гепарды». Даже Patriot привезли, который никогда не участвовал в серьезных конфликтах до этого. Это был его дебют, хотя и неудачный.«У Залужного более трезвый взгляд. Да, весной он говорил, что ему для прорыва к Крыму нужно 300 танков. Но вместо кофе в Ялте он честно признал, что техники для успеха не хватило, а натовские учебники не работают. И, по его мнению, ВСУ надо воевать от обороны. В то время как Зеленский хочет наступать.Зеленский и Залужный по-разному смотрят на ресурс, который у Украины пока не заканчиваются, — это люди. Киевский режим считал этот ресурс безграничным. Но это не так. Боеспособного ресурса по реальным оценкам у Украины было около 2 миллионов. Они уже почти размотали 70% этого ресурса», — сообщил военный эксперт.Он уверен, что Украина и Запад эту войну проиграли. Даже если Киеву поставят еще самолетов и танков, это ситуацию не изменит. Воюет не техника, а люди.Почему ВСУ цепляются за АвдеевкуУчитывая продвижение российских войск, на Украине заговорили о необходимости вывода гарнизона из Авдеевки, чтобы сохранить обученные подразделения ВСУ, которые сейчас несут потери в результате ударов ВС РФ.С точки зрения военных результатов России было бы выгоднее добиться уничтожения гарнизона, чем его вывода, переформирования в тылах, насыщения живой силой и техникой, уверен военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований «Основание» Алексей Анпилогов.«Почему ВСУ так лихорадочно цепляются за Авдеевку? Последние заявления западных политиков и статья Залужного в журнале Economist ставят на повестку дня очень простой вопрос: стоит ли сейчас помогать Украине?Залужный предлагает совершенно фантастический выход из позиционного тупика, который он красочно описывает. Он предлагает создать новую украинскую армию на каких-то новых технологиях. Но есть ли вообще в мире технологии, которые позволяют эффективно работать против обороны российской армии?» — задаётся вопросом Анпилогов.В западной же прессе, продолжает он, вообще все печально, там обсуждаются тотальные неудачи украинской армии в так называемом контрнаступе и ставится вопрос: камо грядеши? Наиболее остро его поставил Виктор Орбан. По его словам, никакого плана Б у Запада на случай военной неудачи ВСУ нет.В свою очередь Владимир Зеленский дает безумные обещания. В последнем обращении он заявил, что некие военные успехи он ожидает до конца года. Он вынужден идти ва-банк, блефуя с одними шестерками на руках.«Поэтому для нас позиция Зеленского — наступление до мифических пределов — очень хорошая позиция, потому что план Залужного более взвешенный. То есть отойти, перегруппироваться, занять глухую оборону, создать некую "линию Маннергейма". Все это план если не победы, то отсроченного военного поражения.А план Зеленского — наступать, не считаясь с потерями, их последствиями, потому что в тылу будет назревать чудовищная усталость от войны. Нас эта позиция с точки зрения окончания войны с минимальными жертвами устраивает больше.План Залужного фактически затягивает войну до 2025 года, и этот план более опасен», — сообщил военный эксперт.
https://ukraina.ru/20231110/1050903234.html
https://ukraina.ru/20231110/1050922850.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, всу, валерий залужный, владимир зеленский, наступление, алексей анпилогов, авдеевка, вс рф, зрк patriot, алексей леонков
Эксклюзив, ВСУ, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, наступление, Алексей Анпилогов, Авдеевка, ВС РФ, ЗРК Patriot, Алексей Леонков

План Залужного против плана Зеленского. О чём говорили эксперты 10 ноября

17:04 10.11.2023 (обновлено: 17:39 10.11.2023)
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
«Пунктик Зеленского»
Ранее военкоры с мест сообщили, что российские войска под Артемовском успешно контратаковали позиции ВСУ и в районе Клещеевки, и в районе Берховки.
Отмечается, что якобы им удалось обнулить все успехи противника, которых он сумел добиться на этом направлении за все четыре месяца «контрнаступа».
ВСУ пытались повторить успех осени 2022 года, отмечает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Сейчас зарубежные эксперты говорят, что именно тогда у Киева были наилучшие условия, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и отторговать себе все, что мы у них якобы забрали.
Но получилось так, что в результате «контрнаступа» Украина понесла огромные потери в технике и в людях. Тем не менее противник продолжает те же самые штурмы того же Артемовска.
«Зачем им этот Артемовск? Они же его разрушили. Зачем им воевать за камни? Видимо, у Зеленского был пунктик, что ВСУ обязательно нужно было забрать у России что-то, откуда она их выбила. Поэтому там продолжаются серьезные сражения», — заявил эксперт.
Теперь, отмечает Леонков, у противника дилемма, которая выражается в противоречиях между Зеленским и Залужным.
Зеленский говорит: «Мы будем наступать. У нас длинный список городов и поселков, которые мы должны вернуть. Границ 1991 года никто не отменял. Дайте денег».
Но Запад говорит: «Подождите. Мы вам давали деньги четыре раза. В 2018 году, накануне СВО, в прошлом году и в этом году. Мы завезли вам железок на 250 миллиардов. Причем самых современных, которые по натовским стандартам могут воевать».
Им действительно дали «Леопарды» и «Гепарды». Даже Patriot привезли, который никогда не участвовал в серьезных конфликтах до этого. Это был его дебют, хотя и неудачный.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 05:39
Алексей Леонков: Россия к зиме перестреляет ВСУ, чтобы выйти на правый берег Днепра и дойти до Венгрии Сразу после окончания СВО Запад не сможет воевать с нами. У него нет подготовленной армии, он не накопит нужного количества ресурсов, у него нет планов войны с Россией.
«У Залужного более трезвый взгляд. Да, весной он говорил, что ему для прорыва к Крыму нужно 300 танков. Но вместо кофе в Ялте он честно признал, что техники для успеха не хватило, а натовские учебники не работают. И, по его мнению, ВСУ надо воевать от обороны. В то время как Зеленский хочет наступать.
Зеленский и Залужный по-разному смотрят на ресурс, который у Украины пока не заканчиваются, — это люди. Киевский режим считал этот ресурс безграничным. Но это не так. Боеспособного ресурса по реальным оценкам у Украины было около 2 миллионов. Они уже почти размотали 70% этого ресурса», — сообщил военный эксперт.
Он уверен, что Украина и Запад эту войну проиграли. Даже если Киеву поставят еще самолетов и танков, это ситуацию не изменит. Воюет не техника, а люди.
Почему ВСУ цепляются за Авдеевку
Учитывая продвижение российских войск, на Украине заговорили о необходимости вывода гарнизона из Авдеевки, чтобы сохранить обученные подразделения ВСУ, которые сейчас несут потери в результате ударов ВС РФ.
С точки зрения военных результатов России было бы выгоднее добиться уничтожения гарнизона, чем его вывода, переформирования в тылах, насыщения живой силой и техникой, уверен военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований «Основание» Алексей Анпилогов.
«Почему ВСУ так лихорадочно цепляются за Авдеевку? Последние заявления западных политиков и статья Залужного в журнале Economist ставят на повестку дня очень простой вопрос: стоит ли сейчас помогать Украине?
Залужный предлагает совершенно фантастический выход из позиционного тупика, который он красочно описывает. Он предлагает создать новую украинскую армию на каких-то новых технологиях. Но есть ли вообще в мире технологии, которые позволяют эффективно работать против обороны российской армии?» — задаётся вопросом Анпилогов.
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 15:59
Алексей Анпилогов: Залужный приносит в жертву гарнизон Авдеевки, чтобы создать новые ВСУ и затянуть войнуЗимняя кампания пройдет при небольшом, но стабильном преимуществе ВС РФ, поскольку ручеек военной помощи с Запада существенно обмелел, считает военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В западной же прессе, продолжает он, вообще все печально, там обсуждаются тотальные неудачи украинской армии в так называемом контрнаступе и ставится вопрос: камо грядеши? Наиболее остро его поставил Виктор Орбан. По его словам, никакого плана Б у Запада на случай военной неудачи ВСУ нет.
В свою очередь Владимир Зеленский дает безумные обещания. В последнем обращении он заявил, что некие военные успехи он ожидает до конца года. Он вынужден идти ва-банк, блефуя с одними шестерками на руках.
«Поэтому для нас позиция Зеленского — наступление до мифических пределов — очень хорошая позиция, потому что план Залужного более взвешенный. То есть отойти, перегруппироваться, занять глухую оборону, создать некую "линию Маннергейма". Все это план если не победы, то отсроченного военного поражения.
А план Зеленского — наступать, не считаясь с потерями, их последствиями, потому что в тылу будет назревать чудовищная усталость от войны. Нас эта позиция с точки зрения окончания войны с минимальными жертвами устраивает больше.
План Залужного фактически затягивает войну до 2025 года, и этот план более опасен», — сообщил военный эксперт.
 
ЭксклюзивВСУВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийнаступлениеАлексей АнпилоговАвдеевкаВС РФЗРК PatriotАлексей Леонков
 
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