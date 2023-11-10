https://ukraina.ru/20231110/1050919486.html
В МИД Польши надеются запросить репарации с России до 2027 года
В МИД Польши надеются запросить репарации с России до 2027 года - 10.11.2023 Украина.ру
В МИД Польши надеются запросить репарации с России до 2027 года
В МИД России претензии Польши к России о выплате репараций считают политической фантазией
2023-11-10T13:04
2023-11-10T13:04
2023-11-10T13:04
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В МИД Польши надеются, что новый Сейм (парламент) республики в течение срока своих полномочий подготовить отчет о "военном ущербе от СССР" и взыскании "репараций с РФ". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик 10 ноября."Мы надеемся, что если команда сработается хорошо, то отчет о запросе военных репараций от России, будет подготовлен в течение нового срока полномочий сейма", - процитировали РИА Новости слова Мулярчика.МИД России считает, что претензии Польши к России о выплате репараций лежат в области политических фантазий. Там напомнили, что власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к "историческому ревизионизму".В Кремле назвали требования Польши репараций от России оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом.Выборы польского парламента состоялись 15 октября 2023 года. Граждане Польши избрали 560 членов двухпалатного Национального собрания: 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Следующие выборы должны состояться в 2027 году.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, польша, мид, мид рф, репарации, сейм
Новости, Польша, МИД, МИД РФ, репарации, сейм
В МИД Польши надеются запросить репарации с России до 2027 года
В МИД России претензии Польши к России о выплате репараций считают политической фантазией
В МИД Польши надеются, что новый Сейм (парламент) республики в течение срока своих полномочий подготовить отчет о "военном ущербе от СССР" и взыскании "репараций с РФ". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик 10 ноября.
"Мы надеемся, что если команда сработается хорошо, то отчет о запросе военных репараций от России, будет подготовлен в течение нового срока полномочий сейма", - процитировали РИА Новости слова Мулярчика.
МИД России считает, что претензии Польши к России о выплате репараций лежат в области политических фантазий. Там напомнили, что власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к "историческому ревизионизму".
В Кремле назвали требования Польши репараций от России оголтелой русофобией и нездравым политическим экстремизмом.
Выборы польского парламента состоялись 15 октября 2023 года. Граждане Польши избрали 560 членов двухпалатного Национального собрания: 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Следующие выборы должны состояться в 2027 году.