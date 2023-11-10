https://ukraina.ru/20231110/1050917531.html

Путин сменил посла в Пакистане

Путин сменил посла в Пакистане - 10.11.2023 Украина.ру

Путин сменил посла в Пакистане

Президент России Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла РФ в Пакистане. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном портале правовой информации

2023-11-10T12:06

2023-11-10T12:06

2023-11-10T12:07

владимир путин

пакистан

посол

новости

указ

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"Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Исламской Республике Пакистан", - говорится в документе.Также Путин подписал указ о назначении Альберта Хорева послом России в Пакистане.

https://ukraina.ru/20231023/1050401075.html

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2023

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владимир путин, пакистан, посол, новости, указ