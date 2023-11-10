Путин сменил посла в Пакистане - 10.11.2023 Украина.ру
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Путин сменил посла в Пакистане
Путин сменил посла в Пакистане - 10.11.2023 Украина.ру
Путин сменил посла в Пакистане
Президент России Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла РФ в Пакистане. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном портале правовой информации
2023-11-10T12:06
2023-11-10T12:07
владимир путин
пакистан
посол
новости
указ
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"Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Исламской Республике Пакистан", - говорится в документе.Также Путин подписал указ о назначении Альберта Хорева послом России в Пакистане.
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владимир путин, пакистан, посол, новости, указ
Владимир Путин, Пакистан, посол, Новости, указ

Путин сменил посла в Пакистане

12:06 10.11.2023 (обновлено: 12:07 10.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ
Президент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Президент России Владимир Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла РФ в Пакистане. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном портале правовой информации
"Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Исламской Республике Пакистан", - говорится в документе.
Также Путин подписал указ о назначении Альберта Хорева послом России в Пакистане.
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
23 октября, 11:52
Рассказал о критике со стороны США: экс-премьера Пакистана обвиняют в разглашении гостайныВместе с ним по уголовному делу проходит и бывший глава МИД Пакистана, сообщает 23 октября телеканал Geo
 
Владимир ПутинПакистанпосолНовостиуказ
 
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