https://ukraina.ru/20231110/1050916470.html
В ДНР беспрецедентно низкий уровень преступности - Пушилин
В ДНР беспрецедентно низкий уровень преступности - Пушилин - 10.11.2023 Украина.ру
В ДНР беспрецедентно низкий уровень преступности - Пушилин
Преступность в Донецкой Народной Республике находится на беспрецедентно низком уровне благодаря мужеству и самоотверженности сотрудников органов правопорядка, написал 10 ноября глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале
2023-11-10T11:47
2023-11-10T11:47
2023-11-10T11:47
новости
россия
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
преступность
правоохранители
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Пушилин поздравил с Днём сотрудников органов внутренних дел.Глава региона подчеркнул, что правоохранители – особое братство профессионалов, которое с момента возникновения Донецкой Народной Республики (ДНР) встало на защиту народного выбора.Отдельных слов признательности, заявил Пушилин, заслуживают сотрудники правоохранительного ведомства, которые сегодня в составе отдельного боевого тактического формирования "Каскад" с оружием в руках освобождают Русскую землю. Они защищают Республику "на самых горячих участках фронта".Пушилин пожелал крепкого здоровья, сил и выносливости для выполнения ответственного служебного долга.
https://ukraina.ru/20231110/1050893215.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, преступность, правоохранители
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, преступность, правоохранители
В ДНР беспрецедентно низкий уровень преступности - Пушилин
Преступность в Донецкой Народной Республике находится на беспрецедентно низком уровне благодаря мужеству и самоотверженности сотрудников органов правопорядка, написал 10 ноября глава региона Денис Пушилин в своём телеграм-канале