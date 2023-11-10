https://ukraina.ru/20231110/1050915740.html

Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный

Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный - 10.11.2023 Украина.ру

Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный

Украинский военнопленный рассказал, что в ряде подразделений ВСУ 80% состава – бывшие заключённые, сообщили 10 ноября журналисты РИА Новости

2023-11-10T10:48

2023-11-10T10:48

2023-11-10T10:48

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Он сам был осуждён за кражу видеомагнитофона из квартиры.На теле пленного вэсэушника видна татуировка с орлом и свастикой.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, пленный, военнопленный, заключенные