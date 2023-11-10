Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный - 10.11.2023 Украина.ру
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Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный - 10.11.2023 Украина.ру
Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
Украинский военнопленный рассказал, что в ряде подразделений ВСУ 80% состава – бывшие заключённые, сообщили 10 ноября журналисты РИА Новости
2023-11-10T10:48
2023-11-10T10:48
новости
украина
всу
пленный
военнопленный
заключенные
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Он сам был осуждён за кражу видеомагнитофона из квартиры.На теле пленного вэсэушника видна татуировка с орлом и свастикой.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, пленный, военнопленный, заключенные
Новости, Украина, ВСУ, пленный, военнопленный, заключенные

Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный

10:48 10.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Чернухино
Ситуация в Чернухино - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Читать в
Украинский военнопленный рассказал, что в ряде подразделений ВСУ 80% состава – бывшие заключённые, сообщили 10 ноября журналисты РИА Новости
"Когда меня призвали в армию, в общем, 80% были бывшие заключенные - 80% с моего призыва, с нашей роты", - рассказал пленный Виталий Гурин.
Он сам был осуждён за кражу видеомагнитофона из квартиры.
На теле пленного вэсэушника видна татуировка с орлом и свастикой.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.
Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
Зеленский и Гитлер - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 07:21
Гитлер нужен до конца войны. Об опасности внутриукраинского конфликтаС подачи Уинстона Черчилля британская разведка с 1940 года разрабатывала планы устранения Гитлера. К 1943 году некоторые из них вошли в стадию подготовки к непосредственной реализации. Британцы не без оснований рассчитывали, что в 1944 году смогут организовать успешное покушение
 
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10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
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