Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
Украинский военнопленный рассказал, что в ряде подразделений ВСУ 80% состава – бывшие заключённые, сообщили 10 ноября журналисты РИА Новости
"Когда меня призвали в армию, в общем, 80% были бывшие заключенные - 80% с моего призыва, с нашей роты", - рассказал пленный Виталий Гурин.
Он сам был осуждён за кражу видеомагнитофона из квартиры.
На теле пленного вэсэушника видна татуировка с орлом и свастикой.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.
Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
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