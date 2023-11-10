Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине - 10.11.2023 Украина.ру
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Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине - 10.11.2023 Украина.ру
Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
При поддержке правительства Германии на Украине создадут четыре центра научных исследований
2023-11-10T10:33
2023-11-10T10:33
новости
украина
германия
наука
исследования
институты
история
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На строительство научно-исследовательских центров на Украине Германия выделила 10 млн евро. Об этом 10 ноября заявил министр образования Украины Оксен Лисовой."На Украине создадут центры передовых исследований при поддержке правительства Германии... Чтобы построить эти проекты, Германия выделила около 10 миллионов евро", - заявил Лисовой на своей странице в соцсетях.Министр отметил, что планируется строительство четырех центров. Первый из них - центр передового исследования природных соединений во Львове, где будут изучать новые биоактивные противоинфекционные средства.Второй - центр передового исследования квантовых материалов в Киеве для поиска новых квантовых материалов, потом центр передового исследования плазменных технологий в Харькове и центр передового исследования немецко-украинской и европейской истории ХХ века во Львове, который должен будет изучать историю нацистской Германии и Советского Союза во времена Иосифа Сталина.Как сообщало издание Украина.ру, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге 31 октября заявил, что повышенный интерес к проведению исследований на украинской территории сохраняют Соединенные Штаты. По его словам, американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, германия, наука, исследования, институты, история
Новости, Украина, Германия, Наука, исследования, институты, История

Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине

10:33 10.11.2023
 
© Chokniti Khongchum/Pexelsводоросли, ученый исследователь наука
водоросли, ученый исследователь наука
© Chokniti Khongchum/Pexels
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При поддержке правительства Германии на Украине создадут четыре центра научных исследований
На строительство научно-исследовательских центров на Украине Германия выделила 10 млн евро. Об этом 10 ноября заявил министр образования Украины Оксен Лисовой.
"На Украине создадут центры передовых исследований при поддержке правительства Германии... Чтобы построить эти проекты, Германия выделила около 10 миллионов евро", - заявил Лисовой на своей странице в соцсетях.
Министр отметил, что планируется строительство четырех центров. Первый из них - центр передового исследования природных соединений во Львове, где будут изучать новые биоактивные противоинфекционные средства.
Второй - центр передового исследования квантовых материалов в Киеве для поиска новых квантовых материалов, потом центр передового исследования плазменных технологий в Харькове и центр передового исследования немецко-украинской и европейской истории ХХ века во Львове, который должен будет изучать историю нацистской Германии и Советского Союза во времена Иосифа Сталина.
Как сообщало издание Украина.ру, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге 31 октября заявил, что повышенный интерес к проведению исследований на украинской территории сохраняют Соединенные Штаты. По его словам, американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта".
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
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