В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
03:46 10.11.2023 (обновлено: 03:47 10.11.2023)
© Робоавиа
© Робоавиа
По информации на 3:35 (мск) 10 ноября режим воздушной тревоги действует в двух областях Украины – Киевской и Черкасской. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ)
По информации украинских СМИ, тревога объявлена в связи с угрозой атак БПЛА.
Ранее режим воздушной тревоги действовал в четырёх областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.
Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевших в Днепропетровской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Вчера, 18:42Минобразования против Фарион, подозрение помощнику Залужного. Итоги 9 ноября на УкраинеМинистерство образования Украины высказалось по поводу скандала с русофобскими высказываниями филолога Ирины Фарион. Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полковнику Андрею Тимченко, который подарил помощнику главкома ВСУ Геннадию Частякову немецкие гранаты