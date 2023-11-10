В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу - 10.11.2023 Украина.ру
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В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу - 10.11.2023 Украина.ру
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
По информации на 3:35 (мск) 10 ноября режим воздушной тревоги действует в двух областях Украины – Киевской и Черкасской. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ)
2023-11-10T03:46
2023-11-10T03:47
новости
украина
киевская область
черкасская область
воздушная тревога
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По информации украинских СМИ, тревога объявлена в связи с угрозой атак БПЛА.Ранее режим воздушной тревоги действовал в четырёх областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевших в Днепропетровской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231109/1050902243.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киевская область, черкасская область, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, Киевская область, Черкасская область, воздушная тревога, БПЛА, СВО

В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу

03:46 10.11.2023 (обновлено: 03:47 10.11.2023)
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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По информации на 3:35 (мск) 10 ноября режим воздушной тревоги действует в двух областях Украины – Киевской и Черкасской. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ)
По информации украинских СМИ, тревога объявлена в связи с угрозой атак БПЛА.
Ранее режим воздушной тревоги действовал в четырёх областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.
Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевших в Днепропетровской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
DM51 - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 18:42
Минобразования против Фарион, подозрение помощнику Залужного. Итоги 9 ноября на УкраинеМинистерство образования Украины высказалось по поводу скандала с русофобскими высказываниями филолога Ирины Фарион. Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полковнику Андрею Тимченко, который подарил помощнику главкома ВСУ Геннадию Частякову немецкие гранаты
 
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