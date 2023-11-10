https://ukraina.ru/20231110/1050909336.html

В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу - 10.11.2023 Украина.ру

В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу

По информации на 3:35 (мск) 10 ноября режим воздушной тревоги действует в двух областях Украины – Киевской и Черкасской. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации (МЦТ)

2023-11-10T03:46

2023-11-10T03:46

2023-11-10T03:47

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По информации украинских СМИ, тревога объявлена в связи с угрозой атак БПЛА.Ранее режим воздушной тревоги действовал в четырёх областях Украины – Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей России, временно контролируемых киевским режимом.Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах, прогремевших в Днепропетровской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231109/1050902243.html

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новости, украина, киевская область, черкасская область, воздушная тревога, бпла, сво