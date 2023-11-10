https://ukraina.ru/20231110/1050908945.html

Киевские каратели за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК

Киевские каратели за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 10.11.2023 Украина.ру

Киевские каратели за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 34 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-10T02:42

2023-11-10T02:42

2023-11-10T02:43

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Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Зайцеву и Макеевке было выпущено 129 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью ", - говорится в сообщении СЦКК.Ранения различной степени тяжести в Донецке и Макеевке получили пять гражданских лиц.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 22 раза. Всего была выпущена 71 единица различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231110/1050907024.html

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, сво, военные преступления