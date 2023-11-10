В Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах - 10.11.2023 Украина.ру
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В Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах
В Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах - 10.11.2023 Украина.ру
В Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах
Вечером 9 ноября в Виннице разразился масштабный пожар в складских помещениях, где, как утверждает украинская сторона, собирают ламинат. Об этом сообщили в управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области
2023-11-10T00:45
2023-11-10T00:45
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украина
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Причина пожара не называется. По данным мониторинговых сообществ, сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, а ранее во временно подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел взрыв.
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Новости, Украина, Винница, пожар, пожар

В Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах

00:45 10.11.2023
 
© Філіп Пронін/Telegram
© Філіп Пронін/Telegram
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Вечером 9 ноября в Виннице разразился масштабный пожар в складских помещениях, где, как утверждает украинская сторона, собирают ламинат. Об этом сообщили в управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области
"Прямо сейчас в Виннице, на улице Гонты, бойцы ГСЧС ликвидируют пожар в складских помещениях, где собирают ламинат. Площадь пожара около 1 тысячи кв. м.", – говорится в сообщении ведомства.
Причина пожара не называется.
По данным мониторинговых сообществ, сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, а ранее во временно подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел взрыв.
 
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