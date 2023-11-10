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В Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах

В Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах - 10.11.2023 Украина.ру

В Виннице вспыхнул масштабный пожар на складах

Вечером 9 ноября в Виннице разразился масштабный пожар в складских помещениях, где, как утверждает украинская сторона, собирают ламинат. Об этом сообщили в управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области

2023-11-10T00:45

2023-11-10T00:45

2023-11-10T00:45

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Причина пожара не называется. По данным мониторинговых сообществ, сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины, а ранее во временно подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел взрыв.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, винница, пожар, пожар