https://ukraina.ru/20231110/1050905683.html

Очередная морковка для ослика. Что обещает еврочленство Киеву

Очередная морковка для ослика. Что обещает еврочленство Киеву - 10.11.2023 Украина.ру

Очередная морковка для ослика. Что обещает еврочленство Киеву

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. Владимир Зеленский назвал этот шаг историческим для страны, а также записал это достижение на свой политический счет

2023-11-10T06:46

2023-11-10T06:46

2023-11-10T09:06

эксклюзив

украина

ес

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Что значит это решение Еврокомиссии на самом деле, и кто крайний в этой очереди на приобретение еврочленства. Анализировали эксперты в своих соцсетях.Народный депутат Евгений ШевченкоПеред тем как разрушать шаблоны и надежды пусть не моих читателей, но точно депутатов ЕС, СН и Voice, хочу заявить.Я очень хочу, чтобы Украина стала членом Европейского союза.Существует ряд причин моего желания.Во-первых, я хочу, чтобы наш народ наконец-то на деле почувствовал этот европейский капитализм, и понял, что это не тот «коммунизм», который им обещают политики типа Петра и Маши. Что там придется работать, чтобы выжить. И просто так вам ничего никто не даст.Во-вторых — и это для меня самое главное, наверное. После вступления в ЕС больше не будет предвыборных программ для таких политических партий и президентов, о которых вы и так догадываетесь. Потому как «коммунистический рай» уже наступит к тому времени.И третье: националисты будут чувствовать себя в ЕС не хозяевами страны, а будут узниками совести. Ибо останутся на задворках политического процесса. Сейчас многие скажут, что это не так. Ну, ну!А куда делись националисты Прибалтики после вступления в ЕС?Проблема националистов в ненависти к ЛГБТ. Вы не знали?Вот как раз в ЕС смерть кощеева для них и зарыта. Конечно же, они на нее нарвутся, откопав ее. Теперь про разрыв. Нас не возьмут в ЕС .Все это политический популизм. Во вчерашнем заявлении Урсулы, от которого депутатки Ира Геращенко и Мария Мезенцева радостно прыгали и хлопали в ладоши, как будто увидели пришествие Иисуса, было одно незаметное слово. Европейская комиссия «рекомендует». Детали всегда важны. Решение о принятии в ЕС принимают лидеры стран ЕС. А потом еще ратифицируют их парламенты. А не сказочный образ из мультфильма про Чебурашку.Нас не примут по следующим причинам:1) Украина в ЕС — это серьезный конкурент Польше в аграрном секторе; финансового доступа к деньгам ЕС; ревностного покровительства США;2) Украина — воюющая страна с неразрешенными территориальными проблемами из-за аннексии РФ.Германия не допустит собственного истощения; нужно знать менталитет немцев;3) наши стандарты, об успешном реформировании которых так сладко рассказывал Урсула, совершенно не соответствуют уровню Словакии и Хорватии.Правосудие, неприкосновенность частной собственности, отношение правоохранительных органов к бизнесу, коррупция в исполнительной власти и муниципальных органах и т. д. Казаться таким, не значит им быть. Наш мыльный пузырь о реформах лопнет, как только к их оценке приблизятся те, кто будет принимать решение о вступлении Украины в ЕС. И это точно не фон дер Ляйен.Сенатор Алексей Пушков«Украину нельзя принимать в ЕС, потому что вместе с ней придет война», — заявил МИД Венгрии. Прием Украины в ЕС немыслим, пока не произведена эксгумация жертв Волынской резни, заявляют в Варшаве. Прием Украины в ЕС обойдется Евросоюзу ежегодно в 200 млрд евро дотаций, что съест финансирование сельского хозяйства многих членов ЕС, прежде всего стран Восточной Европы, утверждают западные эксперты. Т. о. политическая воля Брюсселя не мытьем, так катаньем привести Украину в Евросоюз столкнется с очень серьезной оппозицией этому шагу, причем не только со стороны Венгрии, но и стран, пока хранящих молчание по этому поводу. Вряд ли в руководстве Еврокомиссии не отдают себе в этом отчет. Но для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины, хотя бы формально «запустить процесс», чтобы показать, что у ЕС есть стратегия в отношении Украины и поддержать свою репутацию центра силы. А если этот процесс завершится ничем и потонет в бесконечных обсуждениях и обещаниях, это для фон дер Ляйен и Ко второй вопрос.Политолог Вадим ТрухачевНачало переговоров о вступлении в ЕС — это новый стимул для Украины дальше воевать с Россией, и больше ничего. Евросоюз ещё Черногорию с Северной Македонией не принял, хотя они в очереди стоят первые. Денег нет даже на них.Общественный деятель Александр СкубченкоЕврокомиссия рекомендовала подготовиться к началу переговоров о членстве в ЕС для Украины. У Зеленского уже чуть победу не празднуют, но это слишком преждевременно. Потому что пока Украина не подпишет протокол об отсутствии разногласий С КАЖДЫМ государством ЕС, ничего Украине не светит. А претензий хватает. Например, в Польше уже заявили, что Украине не светит членство в ЕС, пока она не осудит бандеровцев и не извинится за Волынскую резню: «В Европейском Союзе нет места новому государству, которое не решило проблемные вопросы со своим соседом», — замглавы польского МИД Павел Яблоньский. Венгрия тоже будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС: «Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон (обязывающий меньшинства получать по меньшей мере 70% образования на украинском языке), не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в ЕС», — Орбан. Претензии есть уже и у Словакии. Германия и Румыния тоже не слишком желают видеть Украину в ЕС. Так что у Украины непростой выбор: либо ЕС — либо Бандера и мова. С Бандерой места в ЕС нет.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаЕК все-таки рекомендовала ЕС начать переговорную процедуру с Украиной. Формально это письменное утверждение о том, что у нас нет ни системной коррупции ни каких-либо иных изъянов и что у нас развитые институты демократии... Конечно, многие скажут: «оглянитесь вокруг» — все не так... Как они, мол, могли такое написать... А я скажу просто: неважно как, но Зе удалось. Значит, он таки хороший лоббист, раз смог. И да, конечно же, ЕС перед расширением проведет реформы внутри и уже не будет тем ЕС, который мы знаем, — это уже будет двух- или даже трехскоростная ЕС, т. е. 2–3 группы стран, где богатые будут сами по себе. Переговорная процедура — это годы унижения и выкручивания рук со стороны стран участниц ЕС без никаких гарантий о вступлении... Никто не отменит для нас ни Маастрихстских критериев ни Копенгагенских ни каких либо еще... Но все же очередной шаг в сторону ЕС сделан. И да, это таки морковка... И что?Политолог Руслан БортникКак я уже говорил с марта этого года, Еврокомиссия (высший исполнительный орган ЕС) решила рекомендовать Евросовету (высший законодательный орган Евросоюза) начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Решение политическое — ЕС не может сделать с Украиной то, что НАТО сделала с ней в июле этого года — отказаться, что означало бы политическую победу РФ. Это признак политической поддержки, только время покажет реальное практическое содержание. Поэтому Комиссия говорит да, но...Но — это дополнительные требования к НАБУ и закону о лоббировании (технического характера), и серьезные требования к защите прав национальных меньшинств на использование родного языка в разных областях, от образования до СМИ.Пока это но не закрыто, движения к переговорам не будет, а решение этих проблем означает начало смены курс государственной гуманитарной политики и усиления влияния наших западных партнеров на политическую систему.Но даже если эти условия будут выполнены, впереди еще несколько сложных этапов переговоров:1. Утверждение выводов Европейской комиссии Европейским Советом;2. Начало переговоров по формированию соглашения о членстве Украины в ЕС — привет, вопросы сельского хозяйства, транспорта, гарантий собственности, конкретных прав человека, региональной и налоговой политики, энергетики, внутренних дел и юстиции.3. После формирования Соглашения — новое голосование в Европарламенте и Евросовете.4. Самое сложное - это ратификация Соглашения всеми странами ЕС и Украиной.Скорее всего, на это уйдут годы, и многие страны будут использовать это, чтобы «выкручивать руки» Украине. В любой момент процесс может быть заморожен или даже регрессирован, появятся новые требования.Мирные соглашения, которые будут включать вступление в ЕС, могут ускорить процесс вступления Украины в ЕС.

https://ukraina.ru/20231110/1050910722.html

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эксклюзив, украина, ес