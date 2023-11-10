Военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью освободят Донбасс и какой город станет финальной точкой

Алексей Чадаев: России для победы в СВО нужно лишь оставить ВСУ без дронов и трижды ударить по Западу

В основном ВСУ дали технику для наступления. А их способность держать оборону упадет несильно. По крайней мере, пока есть боекомплект к артиллерии, высокоточка и средства разведки