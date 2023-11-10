Военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью освободят Донбасс и какой город станет финальной точкой - 10.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью освободят Донбасс и какой город станет финальной точкой
Военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью освободят Донбасс и какой город станет финальной точкой - 10.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью освободят Донбасс и какой город станет финальной точкой
С точки зрения освобождения Донбасса Красноармейск имеет важное значение. Его освобождение станет финальной точкой для всего региона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2023-11-10T06:00
2023-11-10T06:00
новости
горловка
красноармейск
днр
донбасс
освобождение
города
россия
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Город Дзержинск расположен рядом с Горловкой. Для нее он представляет ту же проблему, что и Авдеевка для Донецка, он гораздо более укрепленный. Но после взятия Авдеевки ВС РФ смогут обойти Дзержинск с флангов, рассказал эксперт.С точки зрения освобождения Донбасса Красноармейск имеет более важное значение. Потому что за Украиной сейчас остались две агломерации с 500 тысячным населением: Славянско-Краматорская и Красноармейская, добавил он.Мне кажется, что освобождение Красноармейска будет финальным в плане освобождения всего Донбасса. Чтобы взять эти города, помимо сил и средств российской армии нужно время, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050897238.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, горловка, красноармейск, днр, донбасс, освобождение, города, россия, вс рф
Новости, Горловка, Красноармейск, ДНР, Донбасс, освобождение, города, Россия, ВС РФ

Военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью освободят Донбасс и какой город станет финальной точкой

06:00 10.11.2023
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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С точки зрения освобождения Донбасса Красноармейск имеет важное значение. Его освобождение станет финальной точкой для всего региона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Город Дзержинск расположен рядом с Горловкой. Для нее он представляет ту же проблему, что и Авдеевка для Донецка, он гораздо более укрепленный. Но после взятия Авдеевки ВС РФ смогут обойти Дзержинск с флангов, рассказал эксперт.
С точки зрения освобождения Донбасса Красноармейск имеет более важное значение. Потому что за Украиной сейчас остались две агломерации с 500 тысячным населением: Славянско-Краматорская и Красноармейская, добавил он.

"Один из командиров российской армии недавно в интервью заявил, что освобождение Донбасса произойдет не раньше, чем через 1,5 – 2 года. В целом, я согласен с его оценкой", - подчеркнул Угольный.

Мне кажется, что освобождение Красноармейска будет финальным в плане освобождения всего Донбасса. Чтобы взять эти города, помимо сил и средств российской армии нужно время, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Чадаев интервью
Вчера, 16:53
Алексей Чадаев: России для победы в СВО нужно лишь оставить ВСУ без дронов и трижды ударить по ЗападуВ основном ВСУ дали технику для наступления. А их способность держать оборону упадет несильно. По крайней мере, пока есть боекомплект к артиллерии, высокоточка и средства разведки
 
НовостиГорловкаКрасноармейскДНРДонбассосвобождениегородаРоссияВС РФ
 
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