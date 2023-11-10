https://ukraina.ru/20231110/1050905062.html
Военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью освободят Донбасс и какой город станет финальной точкой
Военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью освободят Донбасс и какой город станет финальной точкой - 10.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью освободят Донбасс и какой город станет финальной точкой
С точки зрения освобождения Донбасса Красноармейск имеет важное значение. Его освобождение станет финальной точкой для всего региона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2023-11-10T06:00
2023-11-10T06:00
2023-11-10T06:00
новости
горловка
красноармейск
днр
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Город Дзержинск расположен рядом с Горловкой. Для нее он представляет ту же проблему, что и Авдеевка для Донецка, он гораздо более укрепленный. Но после взятия Авдеевки ВС РФ смогут обойти Дзержинск с флангов, рассказал эксперт.С точки зрения освобождения Донбасса Красноармейск имеет более важное значение. Потому что за Украиной сейчас остались две агломерации с 500 тысячным населением: Славянско-Краматорская и Красноармейская, добавил он.Мне кажется, что освобождение Красноармейска будет финальным в плане освобождения всего Донбасса. Чтобы взять эти города, помимо сил и средств российской армии нужно время, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050897238.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, горловка, красноармейск, днр, донбасс, освобождение, города, россия, вс рф
Новости, Горловка, Красноармейск, ДНР, Донбасс, освобождение, города, Россия, ВС РФ
Военный эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью освободят Донбасс и какой город станет финальной точкой
С точки зрения освобождения Донбасса Красноармейск имеет важное значение. Его освобождение станет финальной точкой для всего региона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный