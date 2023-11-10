https://ukraina.ru/20231110/1050893215.html

Кто владеет Украиной и кто ответит за войну. Украинские эксперты и политики о цене евромечты

Кто владеет Украиной и кто ответит за войну. Украинские эксперты и политики о цене евромечты - 10.11.2023 Украина.ру

Кто владеет Украиной и кто ответит за войну. Украинские эксперты и политики о цене евромечты

В украинском экспертном сообществе пытаются понять, какую роль отведут Украине в формируемом сейчас новом миропорядке, многие ли украинцы до этого доживут и будут ли они хозяевами в своей стране.

2023-11-10T05:47

2023-11-10T05:47

2023-11-10T05:47

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Украинский политолог Дмитрий Спивак считает, что сейчас геополитические игроки заняты разделом мира без учетов интересов Киева. Кто эти игроки?"Так называемое мировое правительство – это люди, которые держат в своих лапах, руках вот этих капиталистических, триллионы долларов, все эти венчурные фонды, инвестиционные фонды, банкирские дома, семьи, Ротшильды, Морганы и так далее, семьи и кланы Ближневосточного региона… Есть группа компаний, людей, которые… кто играет миром, кто играет котировками мировыми", - сказал Спивак эфире интернет-канала Politeka.По словам эксперта, вообще "экономика без войны не получается, самые блестящие взлеты экономические происходят в мире тогда, когда где-то зажигается". Потому конфликты вроде украинского - неизбежны. Но держатели "мировых акций, мировых денег" после "возгорания" нового конфликта на Ближнем Востоке обеспокоены реальной перспективой Третьей мировой, после которой акции, так сказать, полностью обесценятся — и потому ищут "формулу мира", готовят новый передел.Сейчас идут непрерывные переговоры всех со всеми о новом мировом порядке, сказал Спивак. Он добавил, что всегда новые мировые порядки формировались по итогам войн, но сейчас, учитывая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, геополитические игроки хотели бы делить территории и ресурсы без войны (т. к. после Третьей Мировой ни ресурсы, ни территории никому уже не пригодятся).Более того, консенсус о мире уже достигнут, геополитические игроки не знают только одного - "как нам всем с вами преподнести это", - считает эксперт. По его словам, люди ведь начнут спрашивать - "а зачем же тогда гибли сотни тысяч людей, ради чего, ради каких целей?".Ответа нет, но политолог поясняет: это нам только кажется, что мир справедлив, что им правят мораль и нравственность, а на деле есть только "постоянные интересы". На этом-и стоит геополитика.По прогнозу Спивака, новый передел мира и формирование новой системы безопасности состоится уже до середины 2025 года. Тогда игроки выработают единую формулу мироустройства — но не украинскую "формулу мира"."К сожалению для нас, мир не занимается украинской формулой мира, мир занимается собственной формулой переустройства мира, где Украине отведена тоже определенная роль. Я не убежден, что эта роль всем нам понравится". - сказал политолог.Отметим, перспектива стать рапсовым полем под управлением BlackRock, Inc. до сих украинским обществом до конца не осознана. Понимание придет, но может быть поздно, страна уже сейчас фактически находится в собственности транснационального капитала. Сейчас добивают последнее. Как сообщает телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник, глава ОП Андрей Ермак на встрече с Соросом-младшим "обещал ему приватизацию энергетических компаний Украины под западные корпорации".Удивляться тут нечему. Зеленский и его группа выполняют те договоренности, которые были заключены, "когда его финансировали под президента", утверждает экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин."Это - открыть игорный бизнес, это однорукие бандиты, это казино. Продажа земли, латифундиям, иностранным системам и т. д. Это - засеять Украину наркосырьем, потому что в Афганистане талибы уничтожают это направление", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Соскин подчеркнул, что "клика" Зеленского уже узурпировала власть, не проведя парламентские выборы в соответствии с Конституцией. Теперь продлено военное положение. Все это вызвало в стране "бурление", которое усиливается тем, что нет никаких успехов в контрнаступлении ВСУ, потери очень большие, денег от Запада больше нет. Плюс церковный раскол, плюс языковой раскол, "Фарион там бензина подлила", отметил политолог. По его мнению, Украина погружается в хаос, "в системе все больше и больше сбоев". И закончиться это может очень плохо.Внутри Украины ситуация действительно сложная, во власти зреет раскол по вопросу войны и мира (речь о конфликте между президентом Зеленским и главкомом ВСУ Залужным), а это опасно, считает украинский политолог Вадим Карасев."Потому что мы в войне находимся, государство ранено, территорий - 20 процентов потеряно. Люди устали от войны. Воевать нечем по большому счету, имеется в виду - успешно воевать. Мы не успешно можем воевать, но не дай Бог, это ж только потеря живой силы", - сказал политолог в интервью интернет-каналу "Новини live".Карасев предложил искать выход, например, собрать "большой круглый стол" политиков для того чтобы ликвидировать раскол и начать "доверять друг другу"."Потому что на обломках государства вы себе политическую карьеру не сделаете", - предостерег он украинских деятелей.О "голубях мира" со стороны Запада применительно к украинскому конфликту пишет телеграм-канал "ЗеРада". "Голубями" они стали, понимая, что из украинского конфликта выгод больше, чем извлечено, уже не извлечь, а вот потери вполне возможны. Кроме того, в США опасаются, что в случае продолжения конфликта сближение России с Китаем пойдет ускоренными темпами. Поэтому и говорят сейчас о перемирии.Перемирие подразумевает сохранение нынешней украинской государственности, пусть и урезанной территориально. В этом заинтересованы многие как на Украине, так и за ее пределами. Особенно - за пределами."Самые заинтересованные в сохранении Второй Украинской Республики (если быть окончательно точным) это хозяева активов, которые находятся в её юрисдикции, т.е. BlackRock и Ахметов", - отмечают авторы канала, анализируя мотивы основных движителей конфликта.Интересы хозяев активов теперь разошлись с интересами Зеленского, поскольку тот "отказался сохранять её путем подписания мирного соглашения, ставящего крест на его амбициях"."Именно BR, Ахметов и ко, представляли партию "голубей" с той стороны — констатирует "ЗеРада". - Они-то понимают, что чем дольше война - тем меньше их активы стОят, а возможно, вообще будут разрушены или перейдут в рос. юрисдикцию, как ЗАЭС".На что рассчитывает Зеленский? Он тянет время до американских выборов, на Банковой полагают, что тогда Байден вынужден будет активнее помогать Киеву, поскольку не сможет позволить себе неудачи на украинском фронте. Ценою многих жизней.Будет перемирие или нет, и когда - никто сейчас точно не скажет. Но цену за внесенную Западом "бациллу нацизма" Украина уже сейчас платит непомерную, считает лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Сегодня земля Украины в результате преступной политики Зеленского очищена от населения минимум наполовину. Это вполне сопоставимо с оккупацией 1941-44 годов". - пишет политик в своей колонке.При этом, по его словам, "цели весьма идентичны — украинцы станут европейцами, если, конечно, выживут".Однако, отметил Медведчук, "выжить им все труднее, поскольку неонацистская власть требует послать все мужское население пушечным мясом на фронт, а кто останется - заморить нищетой и репрессиями".

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, запад, эксперты