https://ukraina.ru/20231110/1050888594.html

Украина: тупик в войне? Или самая ужасная зима в истории

Украина: тупик в войне? Или самая ужасная зима в истории - 10.11.2023 Украина.ру

Украина: тупик в войне? Или самая ужасная зима в истории

"На фронте тупик!" — заявил в своей уже знаменитой статье главнокомандующий ВСУ Залужный

2023-11-10T06:18

2023-11-10T06:18

2023-11-10T11:20

эксклюзив

россия

эмиграция

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

украина

сво

валерий залужный

сша

дмитрий кулеба

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Буквально через пару дней ему ответил президент Украины. На брифинге после встречи с Урсулой фон Дер Ляйен Зеленский возразил:— Это не тупик!Позже Зеленский добавил, для усиления своего утверждения:— У нас есть конкретный план, у нас есть конкретные города, конкретное направление, у нас есть цель, куда мы пойдём.Города? Ну пусть попробует, пойдёт. Конечно, всем понятно, что это просто очередная лапша на уши.Но Белый дом всё-таки вяло заявил, что президент США «всё ещё верит в возможность Украины вернуть потерянные территории».Чувствуете, насколько оптимистично звучит? Почти как гимн Украины «Щэ нэ вмэрла...»Тупик? Да! ПолитическийЗападные газеты вышли с новыми публикациями. Все обсуждают: тупик или нет? Многие приходят к выводу, что да, тупик.Со словами Залужного о тупике согласны министр иностранных дел Италии Гвидо Крозетто и американский сенатор Табервилль. Много политиков, особенно в Европе, начинают говорить об этом как о факте само собой разумеющемся.«Файнэншл Таймс» даже называет прогнозы о тупике слишком оптимистичными:«Зеленский гневно отверг саму мысль о том, что боевые действия заходят в тупик, однако эта оценка даже слишком оптимистична. Запад не может угнаться за темпами развития военного производства в России, а конфликт на Ближнем Востоке только усугубляет ситуацию».Так тупик или не тупик?Конечно же, да. А то, что этот «позиционный тупик», как осторожно называет Залужный полную катастрофу «контрнаступу ВСУ», заметили на Западе только сейчас, означает, что сейчас его просто стало нужно заметить. Открылись глаза! Что же произошло?Тупик, конечно же, давно. И не только на фронте, вот что важно.Как сказал политолог, харьковчанин Вадим Карасёв в одной из передач украинского телевидения, на Украине сейчас «тупик легитимности власти», так как и выборы проводить опасно, и не проводить нельзя.Это понимает и Зеленский. Он ценой «потери легитимности» сейчас пытается решить задачу: как усидеть на месте президента ещё хотя бы полгода.Кто автор статьи Залужного?Конфликт Залужного и Зеленского — это отражение двух направлений «западной мысли», двух точек зрения на Западе на тему: что делать с Украиной дальше? Нести чемодан без ручки ещё какое-то время или уже бросить?Кстати, говорят, что статью за Залужного написал англоязычный автор. И даже не один, а два. Искусственный интеллект способен быстро проводить лингвистический анализ текстов.Статья была написана двумя носителями английского языка. Это программный документ, у которого несколько целей.Кому нужен тупик и переговоры? Конечно, тем, кто хочет сохранить свои материальные активы на Украине.Но и на условной «стороне Зеленского» тоже много заинтересованных лиц.Тем более всё более активно начинают обсуждать тему «активов России». Для их возможного раздела в Киев приехал Александр Сорос. Им точно не нужен мир.Ну а для президента это вопрос жизни и смерти. В случае мирных переговоров рейтинг Зеленского резко падает, его из страны вышвыривают. И это в лучшем случае.Только поэтому Зеленский будет всеми силами доказывать:— Не тупик!Жизнь жителей Украины в этом «не тупике» его совершенно не интересует. Десятки свечей и грузовиков дровГлава МИД Украины Кулеба описал, чего ждать жителям Украины в самом ближайшем будущем: «Нас ждёт самая ужасная зима в истории Украины».Кулеба живописал, как его отец купил машину дров, а он сам закупил сотню свечей. Что, кстати, в этом уникального? Жители Украины так живут давно, многие топили дровами.В последние лет десять в сёлах начали массово отключать газовые котлы и покупать дровяные. Газ стал на Украине очень дорогим. А дрова всегда можно найти у знакомого лесника.Так что Кулеба просто описал обычный быт обычного украинца. Топит дровами, имеет запас свечей. Электричество на селе тоже отключалось довольно регулярно.Но зима действительно будет тяжёлой.Понятно, что Кулеба стращает с той же целью, что и Зеленский настойчиво продвигает «не тупик»: «Дайте денег!»Он, конечно, тоже не заботится о «простых украинцах», он сразу переходит к делу: нужны деньги и ПВО.Военных успехов Украины не предвидится. Значит, надо ожидать «ужасной зимы». В организации такого образа жизни сегодняшним властям на Украине нет равных.«Ужасная зима» и «тупик» — вот будущее Украины, которое выглядит всё больше как дорога в никуда.

https://ukraina.ru/20231109/1050874990.html

https://ukraina.ru/20231109/1050886124.html

https://ukraina.ru/20231109/1050875305.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, эмиграция, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, украина, сво, валерий залужный, сша, дмитрий кулеба