СМИ раскрыли схему вывода денег из Минобороны Украины через балканские фирмы - 09.11.2023 Украина.ру
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СМИ раскрыли схему вывода денег из Минобороны Украины через балканские фирмы
СМИ раскрыли схему вывода денег из Минобороны Украины через балканские фирмы - 09.11.2023 Украина.ру
СМИ раскрыли схему вывода денег из Минобороны Украины через балканские фирмы
Минобороны Украины потеряло более 55 млн долларов на преступных схемах с участием фирм-посредников
2023-11-09T13:37
2023-11-09T13:37
новости
минобороны украины
контракты
деньги
закупка
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На контрактах с фирмами-посредниками по поставкам боеприпасов и бронежилетов министерство обороны Украины потеряло 2 млрд гривен или 55,5 млн долларов. Об этом 9 ноября сообщило украинское издание "Общественное".Речь идет о контрактах: "Все три контракта провалились", - говорится в статье издания.Эти фирмы оказались всего лишь "прокладками". По информации украинского СМИ, реальная схема сделки выглядела следующим образом: минобороны заказывает мины у "Львовского арсенала", тот у Sevotech, Sevotech – у хорватской WDG, а последний - у непосредственного производителя компании Elmech Sintermak."Так же как и Sevotech (должны были поставить шлемы и бронежилеты), компания WDG promet имела еще один провальный контракт с министерством обороны Украины… на поставку в Украину 30 тысяч танковых выстрелов. По прямому договору, WDG должно было начать поставлять снаряды в течение месяца, но, так же как и с минами, этого не произошло", - подчеркивает "Общественное".Вокруг министерства обороны Украины в начале года возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военный в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.Верховная рада обязала министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты по тендерам.В августе возник новый скандал из-за закупки курток для ВСУ.
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новости, минобороны украины, контракты, деньги, закупка
Новости, Минобороны Украины, контракты, деньги, закупка

СМИ раскрыли схему вывода денег из Минобороны Украины через балканские фирмы

13:37 09.11.2023
 
© vesti.ua
© vesti.ua
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Минобороны Украины потеряло более 55 млн долларов на преступных схемах с участием фирм-посредников
На контрактах с фирмами-посредниками по поставкам боеприпасов и бронежилетов министерство обороны Украины потеряло 2 млрд гривен или 55,5 млн долларов. Об этом 9 ноября сообщило украинское издание "Общественное".
Речь идет о контрактах:
  • с украинской компанией "Львовский арсенал" - о поставках 100 тысяч минометных мин (37,6 миллиона долларов),
  • с хорватской WDG promet - о 30 тысячах танковых выстрелов (32,5 миллионов евро),
  • со словацкой Sevotech - о закупке 15 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов (13 миллионов евро).
"Все три контракта провалились", - говорится в статье издания.
Эти фирмы оказались всего лишь "прокладками". По информации украинского СМИ, реальная схема сделки выглядела следующим образом: минобороны заказывает мины у "Львовского арсенала", тот у Sevotech, Sevotech – у хорватской WDG, а последний - у непосредственного производителя компании Elmech Sintermak.
"Так же как и Sevotech (должны были поставить шлемы и бронежилеты), компания WDG promet имела еще один провальный контракт с министерством обороны Украины… на поставку в Украину 30 тысяч танковых выстрелов. По прямому договору, WDG должно было начать поставлять снаряды в течение месяца, но, так же как и с минами, этого не произошло", - подчеркивает "Общественное".
Вокруг министерства обороны Украины в начале года возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военный в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.
Верховная рада обязала министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты по тендерам.
В августе возник новый скандал из-за закупки курток для ВСУ.
 
НовостиМинобороны Украиныконтрактыденьгизакупка
 
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