https://ukraina.ru/20231109/1050888457.html

СМИ раскрыли схему вывода денег из Минобороны Украины через балканские фирмы

СМИ раскрыли схему вывода денег из Минобороны Украины через балканские фирмы - 09.11.2023 Украина.ру

СМИ раскрыли схему вывода денег из Минобороны Украины через балканские фирмы

Минобороны Украины потеряло более 55 млн долларов на преступных схемах с участием фирм-посредников

2023-11-09T13:37

2023-11-09T13:37

2023-11-09T13:37

новости

минобороны украины

контракты

деньги

закупка

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На контрактах с фирмами-посредниками по поставкам боеприпасов и бронежилетов министерство обороны Украины потеряло 2 млрд гривен или 55,5 млн долларов. Об этом 9 ноября сообщило украинское издание "Общественное".Речь идет о контрактах: "Все три контракта провалились", - говорится в статье издания.Эти фирмы оказались всего лишь "прокладками". По информации украинского СМИ, реальная схема сделки выглядела следующим образом: минобороны заказывает мины у "Львовского арсенала", тот у Sevotech, Sevotech – у хорватской WDG, а последний - у непосредственного производителя компании Elmech Sintermak."Так же как и Sevotech (должны были поставить шлемы и бронежилеты), компания WDG promet имела еще один провальный контракт с министерством обороны Украины… на поставку в Украину 30 тысяч танковых выстрелов. По прямому договору, WDG должно было начать поставлять снаряды в течение месяца, но, так же как и с минами, этого не произошло", - подчеркивает "Общественное".Вокруг министерства обороны Украины в начале года возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военный в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.Верховная рада обязала министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты по тендерам.В августе возник новый скандал из-за закупки курток для ВСУ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны украины, контракты, деньги, закупка