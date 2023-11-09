https://ukraina.ru/20231109/1050888457.html
СМИ раскрыли схему вывода денег из Минобороны Украины через балканские фирмы
СМИ раскрыли схему вывода денег из Минобороны Украины через балканские фирмы - 09.11.2023 Украина.ру
СМИ раскрыли схему вывода денег из Минобороны Украины через балканские фирмы
Минобороны Украины потеряло более 55 млн долларов на преступных схемах с участием фирм-посредников
2023-11-09T13:37
2023-11-09T13:37
2023-11-09T13:37
новости
минобороны украины
контракты
деньги
закупка
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На контрактах с фирмами-посредниками по поставкам боеприпасов и бронежилетов министерство обороны Украины потеряло 2 млрд гривен или 55,5 млн долларов. Об этом 9 ноября сообщило украинское издание "Общественное".Речь идет о контрактах: "Все три контракта провалились", - говорится в статье издания.Эти фирмы оказались всего лишь "прокладками". По информации украинского СМИ, реальная схема сделки выглядела следующим образом: минобороны заказывает мины у "Львовского арсенала", тот у Sevotech, Sevotech – у хорватской WDG, а последний - у непосредственного производителя компании Elmech Sintermak."Так же как и Sevotech (должны были поставить шлемы и бронежилеты), компания WDG promet имела еще один провальный контракт с министерством обороны Украины… на поставку в Украину 30 тысяч танковых выстрелов. По прямому договору, WDG должно было начать поставлять снаряды в течение месяца, но, так же как и с минами, этого не произошло", - подчеркивает "Общественное".Вокруг министерства обороны Украины в начале года возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военный в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.Верховная рада обязала министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты по тендерам.В августе возник новый скандал из-за закупки курток для ВСУ.
Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047493573_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_9c57a4ab343aa9be4a2904eb6d324414.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны украины, контракты, деньги, закупка
Новости, Минобороны Украины, контракты, деньги, закупка
СМИ раскрыли схему вывода денег из Минобороны Украины через балканские фирмы
Минобороны Украины потеряло более 55 млн долларов на преступных схемах с участием фирм-посредников
На контрактах с фирмами-посредниками по поставкам боеприпасов и бронежилетов министерство обороны Украины потеряло 2 млрд гривен или 55,5 млн долларов. Об этом 9 ноября сообщило украинское издание "Общественное".
—с украинской компанией "Львовский арсенал" - о поставках 100 тысяч минометных мин (37,6 миллиона долларов),
—с хорватской WDG promet - о 30 тысячах танковых выстрелов (32,5 миллионов евро),
—со словацкой Sevotech - о закупке 15 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов (13 миллионов евро).
"Все три контракта провалились", - говорится в статье издания.
Эти фирмы оказались всего лишь "прокладками". По информации украинского СМИ, реальная схема сделки выглядела следующим образом: минобороны заказывает мины у "Львовского арсенала", тот у Sevotech, Sevotech – у хорватской WDG, а последний - у непосредственного производителя компании Elmech Sintermak.
"Так же как и Sevotech (должны были поставить шлемы и бронежилеты), компания WDG promet имела еще один провальный контракт с министерством обороны Украины… на поставку в Украину 30 тысяч танковых выстрелов. По прямому договору, WDG должно было начать поставлять снаряды в течение месяца, но, так же как и с минами, этого не произошло", - подчеркивает "Общественное".
Вокруг министерства обороны Украины в начале года возник громкий скандал, когда выяснилось, что оно закупает продукты для военный в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах.
Верховная рада обязала министерство обороны частично открыть информацию о своих закупках – с конца апреля оно публикует отчеты по тендерам.
В августе возник новый скандал из-за закупки курток для ВСУ.