США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег - Песков
© Фото : goodfon.ruдоллары пачки валюта
© Фото : goodfon.ru
США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил 9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину
Соединённые Штаты тратят более 200 миллионов долларов в час на обслуживание госдолга. Журналист задал вопрос, возможно ли, что средства для Украины закончатся.
"Я вот только недавно читал что США фактически свыше 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга", - сказал Песков
Песков также прокомментировал вероятность того, что "печатные станки" скоро сломаются.
"Бумаги скоро будет не хватать", - ответил Песков.