https://ukraina.ru/20231109/1050887410.html

США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег - Песков

США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег - Песков - 09.11.2023 Украина.ру

США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег - Песков

США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил 9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину

2023-11-09T12:54

2023-11-09T12:54

2023-11-09T12:54

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Соединённые Штаты тратят более 200 миллионов долларов в час на обслуживание госдолга. Журналист задал вопрос, возможно ли, что средства для Украины закончатся."Я вот только недавно читал что США фактически свыше 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга", - сказал ПесковПесков также прокомментировал вероятность того, что "печатные станки" скоро сломаются.

https://ukraina.ru/20231108/1050866789.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, дмитрий песков, украина, деньги, бумага