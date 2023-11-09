США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег - Песков - 09.11.2023 Украина.ру
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США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег - Песков
США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег - Песков - 09.11.2023 Украина.ру
США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег - Песков
США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил 9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину
2023-11-09T12:54
2023-11-09T12:54
новости
россия
сша
дмитрий песков
украина
деньги
бумага
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Соединённые Штаты тратят более 200 миллионов долларов в час на обслуживание госдолга. Журналист задал вопрос, возможно ли, что средства для Украины закончатся."Я вот только недавно читал что США фактически свыше 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга", - сказал ПесковПесков также прокомментировал вероятность того, что "печатные станки" скоро сломаются.
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новости, россия, сша, дмитрий песков, украина, деньги, бумага
Новости, Россия, США, Дмитрий Песков, Украина, деньги, бумага

США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег - Песков

12:54 09.11.2023
 
© Фото : goodfon.ruдоллары пачки валюта
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : goodfon.ru
Читать в
США скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил 9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину
Соединённые Штаты тратят более 200 миллионов долларов в час на обслуживание госдолга. Журналист задал вопрос, возможно ли, что средства для Украины закончатся.
"Я вот только недавно читал что США фактически свыше 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга", - сказал Песков
Песков также прокомментировал вероятность того, что "печатные станки" скоро сломаются.
"Бумаги скоро будет не хватать", - ответил Песков.
8 ноября, 17:41
Смогут ли США украсть деньги России? Что об этом пишут СМИ и говорят экспертыКомитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 7 ноября поддержал законопроект, предусматривающий передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных российских активов
 
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