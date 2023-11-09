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В Крыму открыли памятник погибшему год назад Кириллу Стремоусову

В Крыму открыли памятник погибшему год назад Кириллу Стремоусову - 09.11.2023 Украина.ру

В Крыму открыли памятник погибшему год назад Кириллу Стремоусову

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил весомую роль Стемоусова в возвращении Херсонской области в состав России

2023-11-09T12:05

2023-11-09T12:05

2023-11-09T15:00

новости

кирилл стремоусов

аксенов

памятник

херсонская область

крым

симферополь

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Памятник погибшему заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову открыли на его могиле в Симферополе. Об этом 9 ноября сообщили РИА Новости.Памятник выполнен в виде скульптуры Кирилла Стремоусова в полный рост.Глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии открытия памятника отметил весомую роль Стемоусова в возвращении Херсонской области в состав России."Он был настоящим товарищем, верным помощником, надежным соратником", - подчеркнул Аксенов.Кирилл Сремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Он был похоронен на территории центрального городского кладбища в Симферополе. Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.

https://ukraina.ru/20231025/1050465535.html

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новости, кирилл стремоусов, аксенов, памятник, херсонская область, крым, симферополь