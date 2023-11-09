В Крыму открыли памятник погибшему год назад Кириллу Стремоусову - 09.11.2023 Украина.ру
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В Крыму открыли памятник погибшему год назад Кириллу Стремоусову
В Крыму открыли памятник погибшему год назад Кириллу Стремоусову - 09.11.2023 Украина.ру
В Крыму открыли памятник погибшему год назад Кириллу Стремоусову
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил весомую роль Стемоусова в возвращении Херсонской области в состав России
2023-11-09T12:05
2023-11-09T15:00
новости
кирилл стремоусов
аксенов
памятник
херсонская область
крым
симферополь
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Памятник погибшему заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову открыли на его могиле в Симферополе. Об этом 9 ноября сообщили РИА Новости.Памятник выполнен в виде скульптуры Кирилла Стремоусова в полный рост.Глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии открытия памятника отметил весомую роль Стемоусова в возвращении Херсонской области в состав России."Он был настоящим товарищем, верным помощником, надежным соратником", - подчеркнул Аксенов.Кирилл Сремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Он был похоронен на территории центрального городского кладбища в Симферополе. Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, кирилл стремоусов, аксенов, памятник, херсонская область, крым, симферополь
Новости, Кирилл Стремоусов, Аксенов, памятник, Херсонская область, Крым, Симферополь

В Крыму открыли памятник погибшему год назад Кириллу Стремоусову

12:05 09.11.2023 (обновлено: 15:00 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОткрытие памятника замгубернатора Херсонской области К. Стремоусову
Открытие памятника замгубернатора Херсонской области К. Стремоусову - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Глава Крыма Сергей Аксенов отметил весомую роль Стемоусова в возвращении Херсонской области в состав России
Памятник погибшему заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову открыли на его могиле в Симферополе. Об этом 9 ноября сообщили РИА Новости.
Памятник выполнен в виде скульптуры Кирилла Стремоусова в полный рост.
Глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии открытия памятника отметил весомую роль Стемоусова в возвращении Херсонской области в состав России.
"Он был настоящим товарищем, верным помощником, надежным соратником", - подчеркнул Аксенов.
Кирилл Сремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Он был похоронен на территории центрального городского кладбища в Симферополе. Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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В Херсонскую область вернулись несколько тысяч ранее уехавших жителей – СальдоНесколько тысяч ранее уехавших из Херсонской области жителей в этом году вернулись домой. Об этом со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо 25 октября сообщает РИА Новости
 
НовостиКирилл СтремоусовАксеновпамятникХерсонская областьКрымСимферополь
 
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