В Крыму открыли памятник погибшему год назад Кириллу Стремоусову
12:05 09.11.2023 (обновлено: 15:00 09.11.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОткрытие памятника замгубернатора Херсонской области К. Стремоусову
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил весомую роль Стемоусова в возвращении Херсонской области в состав России
Памятник погибшему заместителю главы администрации Херсонской области Кириллу Стремоусову открыли на его могиле в Симферополе. Об этом 9 ноября сообщили РИА Новости.
Памятник выполнен в виде скульптуры Кирилла Стремоусова в полный рост.
Глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии открытия памятника отметил весомую роль Стемоусова в возвращении Херсонской области в состав России.
"Он был настоящим товарищем, верным помощником, надежным соратником", - подчеркнул Аксенов.
Кирилл Сремоусов погиб 9 ноября 2022 года в ДТП. Он был похоронен на территории центрального городского кладбища в Симферополе. Президент России Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно.