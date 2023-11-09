Washington Post указала на первые признаки растущей усталости среди сторонников Киева - 09.11.2023 Украина.ру
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Washington Post указала на первые признаки растущей усталости среди сторонников Киева
Washington Post указала на первые признаки растущей усталости среди сторонников Киева - 09.11.2023 Украина.ру
Washington Post указала на первые признаки растущей усталости среди сторонников Киева
Американская газета Washington Post назвала решение нового кабинета министров Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО
2023-11-09T08:38
2023-11-09T09:05
словакия
украина
помощь
новости
боеприпасы
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При этом издание отмечает, что данная блокировка отправки боеприпасов "вряд ли сможет значительно изменить возможности Украины на поле боя".В среду правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини заявил, что, заблокировав очередной пакет военной помощи Украине, правительство Словакии остановило опустошение складов армии республики.
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словакия, украина, помощь, новости, боеприпасы
Словакия, Украина, помощь, Новости, боеприпасы

Washington Post указала на первые признаки растущей усталости среди сторонников Киева

08:38 09.11.2023 (обновлено: 09:05 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСловакия флаг
Словакия флаг - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Американская газета Washington Post назвала решение нового кабинета министров Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО
При этом издание отмечает, что данная блокировка отправки боеприпасов "вряд ли сможет значительно изменить возможности Украины на поле боя".
В среду правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах.
Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини заявил, что, заблокировав очередной пакет военной помощи Украине, правительство Словакии остановило опустошение складов армии республики.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 13:11
Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - NewsweekПозиция нового премьера Словакии Роберта Фицо в отношении военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева. Об этом заявил глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины Александр Мережко, передает издание Newsweek
 
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