https://ukraina.ru/20231109/1050881632.html

Washington Post указала на первые признаки растущей усталости среди сторонников Киева

Washington Post указала на первые признаки растущей усталости среди сторонников Киева - 09.11.2023 Украина.ру

Washington Post указала на первые признаки растущей усталости среди сторонников Киева

Американская газета Washington Post назвала решение нового кабинета министров Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО

2023-11-09T08:38

2023-11-09T08:38

2023-11-09T09:05

словакия

украина

помощь

новости

боеприпасы

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При этом издание отмечает, что данная блокировка отправки боеприпасов "вряд ли сможет значительно изменить возможности Украины на поле боя".В среду правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини заявил, что, заблокировав очередной пакет военной помощи Украине, правительство Словакии остановило опустошение складов армии республики.

https://ukraina.ru/20231028/1050573935.html

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словакия, украина, помощь, новости, боеприпасы