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Это самый эффективный российский боеприпас, от которого не спрятаться - Kyiv Independent
Это самый эффективный российский боеприпас, от которого не спрятаться - Kyiv Independent - 09.11.2023 Украина.ру
Это самый эффективный российский боеприпас, от которого не спрятаться - Kyiv Independent
Российский барражирующий боеприпас (беспилотник) "Ланцет" является самым эффективным в зоне СВО, от которого невозможно укрыться, эффективного средства борьбы с ним также не существует. Об этом пишет Kyiv Independent (KI)
2023-11-09T08:04
2023-11-09T08:04
2023-11-09T08:05
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"Дрон-камикадзе "Ланцет", производства ZALA Aero Group, дочерней компании российского оружейного гиганта "Концерн Калашников"… в конце 2022 года начал массово использоваться на поле боя… завоевал репутацию самого эффективного оружия России против наиболее важных целей, часто расположенных в десятках километров за линией соприкосновения", - говорится в статье.Издание отмечает, что опубликованные в открытых источниках списки уничтоженной этими дронами украинской военной техники "представляют собой мрачное чтение для сторонников Украины"."Цели, уничтоженные "Ланцетами", включают в себя всё: от танков "Леопард" до десятков западных гаубиц, пусковых установок и радаров ПВО С-300, а также многое другое", - сообщает KI.По мнению эксперта в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэля Бендетта, "Ланцет" соответствует всем современным требованиям поля боя и продолжает совершенствоваться. Издание отмечает, что малые габариты и незначительный тепловой след "Ланцета" делает его малозаметным для радаров. А небольшая стоимость российского БПЛА делает крайне невыгодным использование против него управляемых зенитных ракет.Журналисты издания отмечают, что против этого беспилотника в настоящее время "не существует очевидной меры противодействия"."Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, он ["Ланцет"] замечает её силуэт издалека и пикирует на неё, как сокол", - приводит издание слова бойца ПВО Александр с позывным "Голливуд" из 47-й механизированной бригады ВСУ.Министерство обороны Великобритании ранее признало российские "Ланцеты" самыми эффективными боеприпасами в зоне российской спецоперации.
https://ukraina.ru/20231102/1050723242.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, вс рф, всу, бпла, украина, россия, "ланцет"
Новости, СВО, ВС РФ, ВСУ, БПЛА, Украина, Россия, "Ланцет"
Это самый эффективный российский боеприпас, от которого не спрятаться - Kyiv Independent
08:04 09.11.2023 (обновлено: 08:05 09.11.2023)
Российский барражирующий боеприпас (беспилотник) "Ланцет" является самым эффективным в зоне СВО, от которого невозможно укрыться, эффективного средства борьбы с ним также не существует. Об этом пишет Kyiv Independent (KI)
"Дрон-камикадзе "Ланцет", производства ZALA Aero Group, дочерней компании российского оружейного гиганта "Концерн Калашников"… в конце 2022 года начал массово использоваться на поле боя… завоевал репутацию самого эффективного оружия России против наиболее важных целей, часто расположенных в десятках километров за линией соприкосновения", - говорится в статье.
Издание отмечает, что опубликованные в открытых источниках списки уничтоженной этими дронами украинской военной техники "представляют собой мрачное чтение для сторонников Украины".
"Цели, уничтоженные "Ланцетами", включают в себя всё: от танков "Леопард" до десятков западных гаубиц, пусковых установок и радаров ПВО С-300, а также многое другое", - сообщает KI.
По мнению эксперта в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэля Бендетта, "Ланцет" соответствует всем современным требованиям поля боя и продолжает совершенствоваться. Издание отмечает, что малые габариты и незначительный тепловой след "Ланцета" делает его малозаметным для радаров. А небольшая стоимость российского БПЛА делает крайне невыгодным использование против него управляемых зенитных ракет.
Журналисты издания отмечают, что против этого беспилотника в настоящее время "не существует очевидной меры противодействия".
"Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, он ["Ланцет"] замечает её силуэт издалека и пикирует на неё, как сокол", - приводит издание слова бойца ПВО Александр с позывным "Голливуд" из 47-й механизированной бригады ВСУ.
Министерство обороны Великобритании ранее признало российские "Ланцеты" самыми эффективными боеприпасами в зоне российской спецоперации.