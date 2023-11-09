https://ukraina.ru/20231109/1050880997.html

Это самый эффективный российский боеприпас, от которого не спрятаться - Kyiv Independent

Это самый эффективный российский боеприпас, от которого не спрятаться - Kyiv Independent - 09.11.2023 Украина.ру

Это самый эффективный российский боеприпас, от которого не спрятаться - Kyiv Independent

Российский барражирующий боеприпас (беспилотник) "Ланцет" является самым эффективным в зоне СВО, от которого невозможно укрыться, эффективного средства борьбы с ним также не существует. Об этом пишет Kyiv Independent (KI)

2023-11-09T08:04

2023-11-09T08:04

2023-11-09T08:05

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"Дрон-камикадзе "Ланцет", производства ZALA Aero Group, дочерней компании российского оружейного гиганта "Концерн Калашников"… в конце 2022 года начал массово использоваться на поле боя… завоевал репутацию самого эффективного оружия России против наиболее важных целей, часто расположенных в десятках километров за линией соприкосновения", - говорится в статье.Издание отмечает, что опубликованные в открытых источниках списки уничтоженной этими дронами украинской военной техники "представляют собой мрачное чтение для сторонников Украины"."Цели, уничтоженные "Ланцетами", включают в себя всё: от танков "Леопард" до десятков западных гаубиц, пусковых установок и радаров ПВО С-300, а также многое другое", - сообщает KI.По мнению эксперта в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэля Бендетта, "Ланцет" соответствует всем современным требованиям поля боя и продолжает совершенствоваться. Издание отмечает, что малые габариты и незначительный тепловой след "Ланцета" делает его малозаметным для радаров. А небольшая стоимость российского БПЛА делает крайне невыгодным использование против него управляемых зенитных ракет.Журналисты издания отмечают, что против этого беспилотника в настоящее время "не существует очевидной меры противодействия"."Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, он ["Ланцет"] замечает её силуэт издалека и пикирует на неё, как сокол", - приводит издание слова бойца ПВО Александр с позывным "Голливуд" из 47-й механизированной бригады ВСУ.Министерство обороны Великобритании ранее признало российские "Ланцеты" самыми эффективными боеприпасами в зоне российской спецоперации.

https://ukraina.ru/20231102/1050723242.html

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новости, сво, вс рф, всу, бпла, украина, россия, "ланцет"