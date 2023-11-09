Пушков объяснил стремление Брюсселя запустить процесс по вступлению Киева в ЕС

Украине выдвинули ещё четыре условия для начала переговоров о вступлении в ЕС

Киев должен выполнить ещё четыре условия, после которых будут начаты переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Они стартуют если Евросовет в декабре проголосует за это решение, сообщила посол ЕС на Украине Катарина Матернова