https://ukraina.ru/20231109/1050880826.html
Пушков объяснил стремление Брюсселя запустить процесс по вступлению Киева в ЕС
Пушков объяснил стремление Брюсселя запустить процесс по вступлению Киева в ЕС - 09.11.2023 Украина.ру
Пушков объяснил стремление Брюсселя запустить процесс по вступлению Киева в ЕС
В Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, чтобы поддержать свою репутацию центра силы. Об этом 8 ноября заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале
2023-11-09T07:33
2023-11-09T07:33
2023-11-09T07:34
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алексей пушков
украина
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"Для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины, хотя бы формально "запустить процесс", чтобы показать, что у ЕС есть стратегия в отношении Украины, и поддержать свою репутацию центра силы", - написал Пушков.По его словам, если этот процесс завершится ничем или бесконечными обсуждениями, то для главы Еврокомисси фон дер Ляйен это второй вопрос. Пушков отметил, что политическая воля Брюсселя привести Украину в Евросоюз столкнется с очень серьезной оппозицией не только со стороны Венгрии, но "и стран, пока хранящих молчание по этому поводу".В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
https://ukraina.ru/20231108/1050871554.html
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Украина.ру
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ес, новости, алексей пушков, украина, переговоры
Пушков объяснил стремление Брюсселя запустить процесс по вступлению Киева в ЕС
07:33 09.11.2023 (обновлено: 07:34 09.11.2023)
В Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, чтобы поддержать свою репутацию центра силы. Об этом 8 ноября заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале
"Для экспансионистского, радикал-либерального крыла Евросоюза важно создать впечатление политической динамики вокруг Украины, хотя бы формально "запустить процесс", чтобы показать, что у ЕС есть стратегия в отношении Украины, и поддержать свою репутацию центра силы", - написал Пушков.
По его словам, если этот процесс завершится ничем или бесконечными обсуждениями, то для главы Еврокомисси фон дер Ляйен это второй вопрос. Пушков отметил, что политическая воля Брюсселя привести Украину в Евросоюз столкнется с очень серьезной оппозицией не только со стороны Венгрии, но "и стран, пока хранящих молчание по этому поводу".
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".