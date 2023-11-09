ВС России под Клещеевкой стали применять дроны-камикадзе вместе с артиллерией

Михаил Мягков: У России появилось много "танков", которые через два года разгромят ВСУ в битве за Днепр

Сейчас на линии соприкосновения происходит коренной перелом, который закончится в нашу пользу. Мы не знаем, сколько он продлится. Но СВО продлится примерно столько же, сколько после коренного перелома продлилась Великая Отечественная война до нашей победы, считает научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков