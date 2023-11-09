ВС России под Клещеевкой стали применять дроны-камикадзе вместе с артиллерией
07:23 09.11.2023 (обновлено: 07:24 09.11.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Российские войска при атаках на позиции ВСУ под Клещеевкой начали использовать FPV-дроны в комбинации с артиллерией. Об этом со ссылкой на бойца спецназа "Сибирь" Южной группировки войск 9 ноября сообщает РИА Новости
"Наносим [удары] сразу несколькими видами оружия по одной огневой позиции. То есть если это "жирная" цель, там много пехоты - это нормально, если туда сразу несколько орудий работает. Если это укреплённый блиндаж - 152-миллиметровым орудием можем продавить этот блиндаж", - рассказал боец.
По его словам, если в блиндаж противника попадает снаряд из крупнокалиберного орудия, пехота начинает в панике его покидать, работать по цели продолжают артиллеристы из миномётов или FPV-дронов.
"Также можем и открытую пехоту [поражать], то есть на открытой местности [если она] находится, передать [координаты цели] расчёту FPV, и расчёт тоже отрабатывает по открытой пехоте, поражение там тоже хорошее, потому что на открытой местности она поражается легко", - добавил военнослужащий.
По данным Минобороны, подразделения Южной группировки войск ранее нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Донецком направлении в районах Марьинки, Клещеевки, Андреевки и Спорного.
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