ВС России под Клещеевкой стали применять дроны-камикадзе вместе с артиллерией - 09.11.2023 Украина.ру
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ВС России под Клещеевкой стали применять дроны-камикадзе вместе с артиллерией
ВС России под Клещеевкой стали применять дроны-камикадзе вместе с артиллерией - 09.11.2023 Украина.ру
ВС России под Клещеевкой стали применять дроны-камикадзе вместе с артиллерией
Российские войска при атаках на позиции ВСУ под Клещеевкой начали использовать FPV-дроны в комбинации с артиллерией. Об этом со ссылкой на бойца спецназа "Сибирь" Южной группировки войск 9 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-09T07:23
2023-11-09T07:24
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"Наносим [удары] сразу несколькими видами оружия по одной огневой позиции. То есть если это "жирная" цель, там много пехоты - это нормально, если туда сразу несколько орудий работает. Если это укреплённый блиндаж - 152-миллиметровым орудием можем продавить этот блиндаж", - рассказал боец.По его словам, если в блиндаж противника попадает снаряд из крупнокалиберного орудия, пехота начинает в панике его покидать, работать по цели продолжают артиллеристы из миномётов или FPV-дронов."Также можем и открытую пехоту [поражать], то есть на открытой местности [если она] находится, передать [координаты цели] расчёту FPV, и расчёт тоже отрабатывает по открытой пехоте, поражение там тоже хорошее, потому что на открытой местности она поражается легко", - добавил военнослужащий.По данным Минобороны, подразделения Южной группировки войск ранее нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Донецком направлении в районах Марьинки, Клещеевки, Андреевки и Спорного.
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новости, россия, днр, донецкое направление, сво, бпла, артиллерия, вс рф, всу
Новости, Россия, ДНР, Донецкое направление, СВО, БПЛА, артиллерия, ВС РФ, ВСУ

ВС России под Клещеевкой стали применять дроны-камикадзе вместе с артиллерией

07:23 09.11.2023 (обновлено: 07:24 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Читать в
Российские войска при атаках на позиции ВСУ под Клещеевкой начали использовать FPV-дроны в комбинации с артиллерией. Об этом со ссылкой на бойца спецназа "Сибирь" Южной группировки войск 9 ноября сообщает РИА Новости
"Наносим [удары] сразу несколькими видами оружия по одной огневой позиции. То есть если это "жирная" цель, там много пехоты - это нормально, если туда сразу несколько орудий работает. Если это укреплённый блиндаж - 152-миллиметровым орудием можем продавить этот блиндаж", - рассказал боец.
По его словам, если в блиндаж противника попадает снаряд из крупнокалиберного орудия, пехота начинает в панике его покидать, работать по цели продолжают артиллеристы из миномётов или FPV-дронов.
"Также можем и открытую пехоту [поражать], то есть на открытой местности [если она] находится, передать [координаты цели] расчёту FPV, и расчёт тоже отрабатывает по открытой пехоте, поражение там тоже хорошее, потому что на открытой местности она поражается легко", - добавил военнослужащий.
По данным Минобороны, подразделения Южной группировки войск ранее нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Донецком направлении в районах Марьинки, Клещеевки, Андреевки и Спорного.
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 07:07
Михаил Мягков: У России появилось много "танков", которые через два года разгромят ВСУ в битве за Днепр Сейчас на линии соприкосновения происходит коренной перелом, который закончится в нашу пользу. Мы не знаем, сколько он продлится. Но СВО продлится примерно столько же, сколько после коренного перелома продлилась Великая Отечественная война до нашей победы, считает научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
 
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