Российский "Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО
06:05 09.11.2023 (обновлено: 06:06 09.11.2023)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Подразделения группировки ВС РФ "Восток", действующие на Южно-Донецком направлении, уничтожили польскую гаубицу Krab ВСУ дроном-камикадзе "Ланцет". Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова 9 ноября сообщает РИА Новости
"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял буксируемые гаубицы Д-20 и FH-70, а также пять миномётных расчётов", - рассказал Чехов.
По его словам, российские подразделения также сорвали на этом направлении восемь попыток ротации ВСУ.
По данным Минобороны РФ на 8 ноября, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили около 145 человек за сутки, а днём ранее - порядка 70.
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