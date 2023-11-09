Российский "Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО - 09.11.2023 Украина.ру
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Российский "Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО
Российский "Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО - 09.11.2023 Украина.ру
Российский "Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО
Подразделения группировки ВС РФ "Восток", действующие на Южно-Донецком направлении, уничтожили польскую гаубицу Krab ВСУ дроном-камикадзе "Ланцет". Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова 9 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-09T06:05
2023-11-09T06:06
новости
россия
днр
вс рф
сво
южно-донецкое направление
"ланцет"
всу
потери всу
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"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял буксируемые гаубицы Д-20 и FH-70, а также пять миномётных расчётов", - рассказал Чехов.По его словам, российские подразделения также сорвали на этом направлении восемь попыток ротации ВСУ.По данным Минобороны РФ на 8 ноября, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили около 145 человек за сутки, а днём ранее - порядка 70.
https://ukraina.ru/20231109/1050865741.html
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новости, россия, днр, вс рф, сво, южно-донецкое направление, "ланцет", всу, потери всу
Новости, Россия, ДНР, ВС РФ, СВО, Южно-Донецкое направление, "Ланцет", ВСУ, потери ВСУ

Российский "Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО

06:05 09.11.2023 (обновлено: 06:06 09.11.2023)
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Подразделения группировки ВС РФ "Восток", действующие на Южно-Донецком направлении, уничтожили польскую гаубицу Krab ВСУ дроном-камикадзе "Ланцет". Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова 9 ноября сообщает РИА Новости
"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял буксируемые гаубицы Д-20 и FH-70, а также пять миномётных расчётов", - рассказал Чехов.
По его словам, российские подразделения также сорвали на этом направлении восемь попыток ротации ВСУ.
По данным Минобороны РФ на 8 ноября, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили около 145 человек за сутки, а днём ранее - порядка 70.
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НовостиРоссияДНРВС РФСВОЮжно-Донецкое направление"Ланцет"ВСУпотери ВСУ
 
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