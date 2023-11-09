Российский "Ланцет" уничтожил польскую гаубицу ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО

Новые границы. Военный обозреватель о том, какие еще регионы Украины будет брать под контроль армия РФ Россия должна взять под свой контроль Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Сумскую области. Потому что без этого ВС РФ не смогут обеспечить безопасность для "старых" территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин