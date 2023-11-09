https://ukraina.ru/20231109/1050878036.html

Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО

Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО - 09.11.2023 Украина.ру

Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО

Российские подразделения группировки войск "Восток" сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом 9 ноября сообщает начальник пресс-центра группировки Олег Чехов

2023-11-09T05:49

2023-11-09T05:49

2023-11-09T05:50

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"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского", - рассказал Чехов.По его словам, была уничтожена живая сила и автомобильная техника противника.По данным Минобороны РФ на 8 ноября, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили около 145 человек за сутки, а днём ранее - порядка 70.

https://ukraina.ru/20231109/1050864555.html

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