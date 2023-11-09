Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО - 09.11.2023 Украина.ру
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Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО
Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО - 09.11.2023 Украина.ру
Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО
Российские подразделения группировки войск "Восток" сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом 9 ноября сообщает начальник пресс-центра группировки Олег Чехов
2023-11-09T05:49
2023-11-09T05:50
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"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского", - рассказал Чехов.По его словам, была уничтожена живая сила и автомобильная техника противника.По данным Минобороны РФ на 8 ноября, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили около 145 человек за сутки, а днём ранее - порядка 70.
https://ukraina.ru/20231109/1050864555.html
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новости, россия, днр, южно-донецкое направление, вс рф, сво, всу
Новости, Россия, ДНР, Южно-Донецкое направление, ВС РФ, СВО, ВСУ

Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО

05:49 09.11.2023 (обновлено: 05:50 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Российские подразделения группировки войск "Восток" сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом 9 ноября сообщает начальник пресс-центра группировки Олег Чехов
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского", - рассказал Чехов.
По его словам, была уничтожена живая сила и автомобильная техника противника.
По данным Минобороны РФ на 8 ноября, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили около 145 человек за сутки, а днём ранее - порядка 70.
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 05:20
"Бред сивой кобылы": военный эксперт объяснил, как Залужный хочет оправдать провал "контрнаступа" ВСУ"Контрнаступ" изначально был обречен на провал. Но Украина была вынуждена выполнять волю своих западных хозяев. Поэтому она уткнулась в железобетонную стену российской обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
 
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