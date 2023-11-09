Российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении – МО
05:49 09.11.2023 (обновлено: 05:50 09.11.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Российские подразделения группировки войск "Восток" сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом 9 ноября сообщает начальник пресс-центра группировки Олег Чехов
"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали восемь попыток ротации подразделений ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Урожайного и Старомайорского", - рассказал Чехов.
По его словам, была уничтожена живая сила и автомобильная техника противника.
По данным Минобороны РФ на 8 ноября, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили около 145 человек за сутки, а днём ранее - порядка 70.
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