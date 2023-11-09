https://ukraina.ru/20231109/1050876849.html

В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - СМИ

В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - СМИ - 09.11.2023 Украина.ру

В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - СМИ

В Днепропетровской области прогремели взрывы, ранее в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлялась воздушная тревога. Об этом 9 ноября сообщают украинские СМИ

2023-11-09T03:58

2023-11-09T03:58

2023-11-09T03:59

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украина

взрывы

воздушная тревога

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"Днепр (Днепропетровск) - местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале издания "Зеркало недели" в 3:35 (мск).По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231108/1050871884.html

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2023

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новости, украина, взрывы, воздушная тревога, днепропетровская область, сво