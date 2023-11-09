В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы - СМИ
03:58 09.11.2023 (обновлено: 03:59 09.11.2023)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В Днепропетровской области прогремели взрывы, ранее в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлялась воздушная тревога. Об этом 9 ноября сообщают украинские СМИ
"Днепр (Днепропетровск) - местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале издания "Зеркало недели" в 3:35 (мск).
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.