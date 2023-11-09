Никита Мендкович: Пока Казахстан обещает блюсти санкции против РФ, параллельный импорт помогает бить ВСУ - 09.11.2023 Украина.ру
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Никита Мендкович: Пока Казахстан обещает блюсти санкции против РФ, параллельный импорт помогает бить ВСУ
Никита Мендкович: Пока Казахстан обещает блюсти санкции против РФ, параллельный импорт помогает бить ВСУ - 09.11.2023 Украина.ру
Никита Мендкович: Пока Казахстан обещает блюсти санкции против РФ, параллельный импорт помогает бить ВСУ
Астана остается основной транзитной точкой для обхода антироссийских санкций. В торговых операциях участвует окружение высокопоставленных политиков. И вопреки... Украина.ру, 09.11.2023
2023-11-09T06:57
2023-11-09T09:50
интервью
казахстан
россия
всу
импорт
центральная азия
владимир путин
сша
афганистан
спецоперация
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Астана остается основной транзитной точкой для обхода антироссийских санкций. В торговых операциях участвует окружение высокопоставленных политиков. И вопреки периодическим обещаниям на западных площадках уважать их санкционные ограничения, торговля будет продолжаться, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита МендковичОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В интервью «Казахстанской правде» накануне визита в Астану, намеченного на 9 ноября, президент России Владимир Путин оценил партнерство России и Казахстана как особо привилегированное и активно развивающееся.— Никита Андреевич, Казахстан иногда называют слишком нейтральным союзником России. Изменится ли позиция Астаны по поводу украинского конфликта, статуса новых российских регионов?— Позиция Астаны остается прежней. Астана остается основной транзитной точкой для обхода антироссийских санкций. В торговых операциях участвует окружение высокопоставленных политиков, первых лиц в стране. И вопреки периодическим обещаниям на западных площадках уважать их санкционные ограничения, торговля будет продолжаться.Казахские дипломаты зачастую открыто хвастаются тем, что поставки микроэлектроники через Казахстан способствуют производству высокоточных боеприпасов и поражению инфраструктурных объектов на территории Украины. Статус-кво в этом вопросе будет сохраняться.Казахстан будет обещать Западу соблюдать санкции, но поскольку это невыгодно самой политической элите, будет продолжать их нарушать. В той мере, в какой это будет востребовано Россией. Важно учитывать, что мы создали много производств дублеров, и сейчас российское руководство ставит вопрос об ограничении параллельного импорта.— Воспринимает ли казахстанское общество спецоперацию России на Украине как угрозу?— Общество Казахстана не может воспринимать как угрозу нашу освободительную деятельность на Украине, потому что более тысячи граждан Казахстана участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев. Это и русские, и казахи. Большинство населения сочувствуют нашей позиции, занимая дружественную Москве сторону. Поэтому речь может идти только об опасениях части политических элит.Россия демонстрирует более высокие стандарты качества жизни, социальной модернизации, более низкую коррупцию. Это толкает очень многих к желанию сделать жизнь в Казахстане подобной российской. Это может угрожать позициям нынешней политической элиты республики, которая коррумпирована и не всегда эффективна.Поэтому критическую позицию по отношению к нынешней ситуации в Казахстане националисты во властных коридорах пытаются представить как сепаратизм и каким-то образом увязать с событиями на Украине. Это профанация.— Кто главный политический и экономический конкурент России в регионе?— Я считаю, что правильно говорить не о конкуренции стран в регионе, а о конкуренции подходов. Россия и наш партнер Китай стремятся развивать Центральную Азию. Мы граничим с этим регионом, и в наших интересах, чтобы ситуация там была спокойной и стабильной. Запад, наоборот, стремится создать там очаг нестабильности, чтобы он угрожал России и Китаю.Это производится и путем поддержки цветных революций, и путем поддержки террористов и экстремистов в регионе. Также остро стоит проблема афганской угрозы, террористических организаций на территории Афганистана, которые Британия и США пытаются использовать для дестабилизации Центральной Азии. Прежде всего Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Безусловно эти проблемы будут обсуждаться в ходе визита Путина в Казахстан. Более того, ходят упорные слухи, что будет обсуждаться тройственный союз спецслужб России, Казахстана и Кыргызстана по борьбе с иноагентами, структурами, контролируемыми и финансируемыми США, которые пытаются дестабилизировать обстановку в регионе.Законы об иноагентах уже действуют в России и Казахстане, Кыргызстан принимает аналогичный законопроект. Можно ожидать совместной деятельности наших спецслужб по пресечению враждебного влияния путем обмена информацией и совместных операций.
https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html
https://ukraina.ru/20231108/1050857980.html
https://ukraina.ru/20231108/1050856728.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, казахстан, россия, всу, импорт, центральная азия, владимир путин, сша, афганистан, спецоперация
Интервью, Казахстан, Россия, ВСУ, импорт, Центральная Азия, Владимир Путин, США, Афганистан, Спецоперация

Никита Мендкович: Пока Казахстан обещает блюсти санкции против РФ, параллельный импорт помогает бить ВСУ

06:57 09.11.2023 (обновлено: 09:50 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр НатрускинНикита Мендкович интервью
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Астана остается основной транзитной точкой для обхода антироссийских санкций. В торговых операциях участвует окружение высокопоставленных политиков. И вопреки периодическим обещаниям на западных площадках уважать их санкционные ограничения, торговля будет продолжаться, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В интервью «Казахстанской правде» накануне визита в Астану, намеченного на 9 ноября, президент России Владимир Путин оценил партнерство России и Казахстана как особо привилегированное и активно развивающееся.
— Никита Андреевич, Казахстан иногда называют слишком нейтральным союзником России. Изменится ли позиция Астаны по поводу украинского конфликта, статуса новых российских регионов?
— Позиция Астаны остается прежней. Астана остается основной транзитной точкой для обхода антироссийских санкций. В торговых операциях участвует окружение высокопоставленных политиков, первых лиц в стране. И вопреки периодическим обещаниям на западных площадках уважать их санкционные ограничения, торговля будет продолжаться.
Казахские дипломаты зачастую открыто хвастаются тем, что поставки микроэлектроники через Казахстан способствуют производству высокоточных боеприпасов и поражению инфраструктурных объектов на территории Украины. Статус-кво в этом вопросе будет сохраняться.
Никита Мендкович - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября 2021, 13:38
Никита Мендкович: кто онГлава Евразийского аналитического клуба
Казахстан будет обещать Западу соблюдать санкции, но поскольку это невыгодно самой политической элите, будет продолжать их нарушать. В той мере, в какой это будет востребовано Россией. Важно учитывать, что мы создали много производств дублеров, и сейчас российское руководство ставит вопрос об ограничении параллельного импорта.
— Воспринимает ли казахстанское общество спецоперацию России на Украине как угрозу?
— Общество Казахстана не может воспринимать как угрозу нашу освободительную деятельность на Украине, потому что более тысячи граждан Казахстана участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев. Это и русские, и казахи. Большинство населения сочувствуют нашей позиции, занимая дружественную Москве сторону. Поэтому речь может идти только об опасениях части политических элит.
Россия демонстрирует более высокие стандарты качества жизни, социальной модернизации, более низкую коррупцию. Это толкает очень многих к желанию сделать жизнь в Казахстане подобной российской. Это может угрожать позициям нынешней политической элиты республики, которая коррумпирована и не всегда эффективна.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 15:58
Удары по плану США. Война на Украине с Россией разрушает ЕвросоюзКогда фюрер украинского народа и президент Владимир Зеленский вопреки приказам из США отказался проводить президентские выборы в марте 2024 года, у многих это вызывает недоумение. Как минимум. А у многих даже возникло предчувствие бунта на корабле в исполнении лидера украинских неонацистов
Поэтому критическую позицию по отношению к нынешней ситуации в Казахстане националисты во властных коридорах пытаются представить как сепаратизм и каким-то образом увязать с событиями на Украине. Это профанация.
— Кто главный политический и экономический конкурент России в регионе?
— Я считаю, что правильно говорить не о конкуренции стран в регионе, а о конкуренции подходов. Россия и наш партнер Китай стремятся развивать Центральную Азию. Мы граничим с этим регионом, и в наших интересах, чтобы ситуация там была спокойной и стабильной. Запад, наоборот, стремится создать там очаг нестабильности, чтобы он угрожал России и Китаю.
Это производится и путем поддержки цветных революций, и путем поддержки террористов и экстремистов в регионе. Также остро стоит проблема афганской угрозы, террористических организаций на территории Афганистана, которые Британия и США пытаются использовать для дестабилизации Центральной Азии. Прежде всего Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Безусловно эти проблемы будут обсуждаться в ходе визита Путина в Казахстан.
Архивное фото
8 ноября, 16:16
Куда исчезли русские. Результаты плановой нацификации на УкраинеПо данным последней советской переписи населения 1989 года, в УССР было 11,3 миллиона русских — 22% от всего населения. А по данным опроса украинских социологов в 2023 году к русским отнесли себя всего 2,6%
Более того, ходят упорные слухи, что будет обсуждаться тройственный союз спецслужб России, Казахстана и Кыргызстана по борьбе с иноагентами, структурами, контролируемыми и финансируемыми США, которые пытаются дестабилизировать обстановку в регионе.
Законы об иноагентах уже действуют в России и Казахстане, Кыргызстан принимает аналогичный законопроект. Можно ожидать совместной деятельности наших спецслужб по пресечению враждебного влияния путем обмена информацией и совместных операций.
 
ИнтервьюКазахстанРоссияВСУимпортЦентральная АзияВладимир ПутинСШААфганистанСпецоперация
 
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